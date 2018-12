Milla Lassilan lyhytkasvuisuus ei ole estänyt häntä toteuttamasta unelmiaan

Milla Lassila oli tyttärensä kanssa puistossa. Rosa löysi kaverin ja esitteli iloisena, että ”tuolla on minun pieni äitini.” Eskaria käyvä tytär on nyt 10 senttiä äitiään pidempi. Rosasta voi tulla pitkä, mutta äidistä ei tule.

Lassilalla on synnynnäinen sairaus, jonka vuoksi pituuskasvu tyssäsi 110 senttiin. Rosalle ja pian 3-vuotiaalle Ronille äidin pienuus on luonnollista. Usein myös muut lapset suhtautuvat mutkattomasti Lassilan kokoon, toki osa ihmettelee sitä ääneen.

Valitettavan monille aikuisille Lassilan pienuus ja etenkin äitiys on hämmästelyn aihe. Hänelle ei esimerkiksi uskalleta puhua. Kerran eräs äiti sanoi lapselleen, että ”lähdetään pois”.

– Näin se on, vaikka eletään jo vuotta 2018, Lassila päivittelee.

Kotikaupungissa pieneen perheenäitiin on jo totuttu. Muualla Milla ja hänen 180-senttinen miehensä Arttu saavat yhä katseita ja kommentteja, joista he pyrkivät olemaan välittämättä, mutta jotka eivät aina tunnu mukavilta.

– Sen jälkeen, kun aloin kertoa blogissa elämästämme, tilanne muuttui. Ihmiset tunnistavat ja moikkailevat, ja se on mukavaa.

Bloggauksen aloitettuaan Lassila on ollut myös televisiossa keskustelemassa.

Hän haluaisi kitkeä ennakkoluulot. Hän on kertonut, kuinka he olivat Artun kanssa jo lapsena leikkikavereita ja löysivät seitsemän vuotta sitten taas toisensa. Hän on myös kuvaillut, miten arki sujuu.

– Olen todella kekseliäs ja olen pärjännyt hyvin lasten kanssa. Vain nostelu on minulle vaikeaa.

Kun lapset olivat vauvoja, pyllynpesu hoitui suihkun lattialla. Kun Rosan tukkaa harjataan, lapsi istuu lattialla. Jakkarat ovat monessa apuna.

Koska äidin voimat eivät riitä nostamaan keinuun, Lassila pitää istuinta paikoillaan, jolloin lapsen on helpompi itse kiivetä.

Entä miten puistossa moukkamaisesti käyttäytynyt äiti olisi voinut toimia fiksummin?

– Hän olisi voinut sanoa lapselle, että maailmassa on erilaisia ihmisiä. Osa on isoja, osa pieniä, mutta kaikki samanlaisia.

Lassiloiden lapset ovat normaalikasvuisia. Äidin harvinainen sairaus on peittyvästi perinnöllinen. Periytyminen vaatisi, että myös toisella vanhemmalla on sama piilevä geeni. Rosan ja Ronin kohdalla tuota riskiä ei ollut.

Raskaus oli toki riski äidille, kuten raskaudet aina. Lassilan ja vauvojen vointia lääkärit seurasivat tiuhaan. Ja kaikki meni hyvin. Lapset syntyivät sektiolla.

Kunnostaan Lassila pitää huolta, sillä raskaudet olivat keholle kova koettelemus.

– Olen aina ollut liikunnallinen, urheilu oli minulle kouluaikanakin tärkeää. Pelasin jalkapalloa, tanssin ja pyöräilin paljon.

Eloisa nainen lenkkeilee, käy liki viikoittain kuntosalilla ja tarkkailee syömisiään.

Lassilan viimeinen pätkäpesti kahviossa loppui, ja hän on ilmoittautunut työnhakijaksi. Viranomainen ehdotti konttorihommia, mutta Lassila haluaa asiakaspalvelijaksi.

Puoliso saa vuolaat kehut. Mies on rohkea ja hyvä isä.

– Häntä ei ole koskaan häirinnyt eikä hävettänyt.

Molemmilla on sattumalta sama sukunimi, joten heitä luullaan jo aviopariksi. Arttu kosi Millaa viime kesänä. Hääpäivää ei ole vielä päätetty.

Milla Lassila: Byrokratiaa ihmettelevä bloggaaja

27-vuotias. Syntynyt ja asuu Riihimäellä.

Perhe: Puoliso Arttu Lassila, Rosa, 5, Roni, 2. Neljä lemmikkimarsua.

Pienen äidin elämää -blogin pitäjä. Blogi on ollut tauolla lapsiperhekiireiden vuoksi. Instagramia ja Snapchattia Lassila yhä päivittää ja on aktiivinen keskustelija Facebookin lyhytkasvuisten ryhmässä.

Merkonomi, haaveilee asiakaspalvelutyöstä esimerkiksi lemmikkieläin- tai sisustuskaupan myyjänä.

Ihmettelee vammaisasioiden byrokratiaa: ”Minun pitää lähettää Kelalle vuosittain lääkärintodistus, että olen edelleen lyhytkasvuinen.”

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Aamupostissa 10.5.2018.

Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen joulupäivän laajassa näköislehdessä 25.12. Lue koko näköislehti tästä.