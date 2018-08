Millaisia nimiä saadaan allakkaan vuonna 2020?

Kalentereihin on tulossa vuonna 2020 kymmeniä uusia nimiä. Suomalaiseen nimipäiväkalenteriin tulee 35 nimeä ja suomenruotsalaiseen kalenteriin 38. Nimipäiväkalentereita uudistetaan viiden vuoden välein, ja tänään kerrotaan, mitkä nämä uudet nimet ovat.

Nimipäiväuudistus on tällä kerralla tehty elossa olevan väestön perusteella. Kalenteriin pääsyn edellytyksenä on, että nimi on ensimmäisenä etunimenä vähintään 500 elossa olevalla ihmisellä. Ruotsinkielisessä kalenterissa raja on 50 henkilöä. Nimen tulee sopia kotimaiseen nimistöön, ja siitä syystä eräät tutunkin kuuloiset nimet ovat voineet jäädä kalenterin ulkopuolelle. Yhdysnimiä ei almanakkoihin hyväksytä.

Vuoden 2020 suomenkielisessä kalenterissa noin 900 nimeä, joista naisten nimiä on 475.

Suomalaisen nimipäiväkalenterin taustalla on keskiaikainen pyhimyskalenteri, josta vähitellen kehittyi 1500-luvun uskonpuhdistuksen jälkeen nimipäiväkalenteri.

Tänään kerrotaan myös, mikä on uusi liputuspäivä ja yksi uusi merkkipäivä ilman lipunkuvaa.

Edellisen kerran uusi merkkipäivä lisättiin kalenteriin vuonna 2014, jolloin mukaan päätyi huhtikuinen romanien kansallispäivä. Vuonna 2011 lisättiin liputuspäiväksi Jean Sibeliuksen päivä joulukuulle.