Minimani jäämässä mottiin uuden tiesuunnitelman vuoksi – uhkaa lopettaa Jyväskylässä, jos asiakkaat ohjataan takapihalle

Nelostien ja Rantaväylän pohjoisosan uudistuksen tiesuunnitelma saa tyrmäyksen hypermarket Minimanin toimitusjohtaja Heikki Tynjälältä.

Juuri valmistuneen osayleiskaavaluonnoksen mukaan Minimanin liittymäjärjestelyt muuttuvat täysin: nykyiset liittymät Vapaaherrantieltä korvataan yhdellä liittymällä, joka tuo asiakkaat Minimanin takapihalle. Nykyinen yhteys Lohikosken rampin ja risteyksen yli Vapaaherrantielle pohjoisesta katkeaa kokonaan, kuten myös läpiajo Tourulaan ja Merasimen kautta Seppälään.

– Tällä ratkaisulla tontti eristetään niin, ettei sillä pysty hypermarket-toimintaa harjoittamaan. Me olemme tehneet isoja investointeja Jyväskylään, ja meillä on kykyä ja halua kehittyä täällä edelleen.

Tynjälä kertoo, että Minimani teettää omalla rahalla vaihtoehtoisen liittymäsuunnitelman.

Myös autoliike Rinta-Joupin toimintaan tiesuunnitelma vaikuttaa merkittävästi. Uusi liittymäsilta kulkee suunnitelmassa suoraan myymälän yli, eikä autoliike voi sen mukaan jäädä nykyiselle paikalleen.

– Olemme odottavalla kannalla ja kuulostelemme kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja asian suhteen, sanoo myyntipäällikkö Jari Tarkiainen.

Tarkiainen huomauttaa, että koko tiehankkeen toteutuminen on vielä pitkissä kantimissa, kuten tämän kokoluokan tiehankkeet yleensäkin. Rahoitusta ei yli sadan miljoonan euron kokonaisuuden toteuttamiseen ole vielä tiedossa.

Vaikka rakentaminen alkaisikin vasta hamassa tulevaisuudessa, on ratkaisujen aika käsillä jo tänä vuonna. Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja Leena Rossi kertoo, että kyseinen liittymäalue otetaan ensimmäisenä asemakaavoitukseen, joka käynnistetään jo ennen kesää.

Koko tiesuunnitelma-alueen osayleiskaavaluonnos on asetettu nähtäville. Sen saaman palautteen pohjalta aletaan laatia yksityiskohtaisia asemakaavoja vaiheittain ja yhteistyössä niiden kiinteistöjen kanssa, joita se koskettaa.

– Minimanin kanssa keskustellaan eri vaihtoehdoista heidän tarpeitaan tyydyttävän toimintaympäristön ja liiketoiminnan varmistamiseksi, toteaa Rossi.

Hurja tiesuunnitelma Rantaväylän ja Nelostien uusien eritasoliittymien ja liikennejärjestelyjen rakentamiseksi on valmis – 120 miljoonan hankkeesta puuttuu enää rahoitus

Minimanin näkökulmasta liittymä pitäisi rakentaa suoraan eritasoliittymän sillalta, missä suurin ongelma on iso korkeusero.

– Uskon, että alueelle pystytään suunnittelemaan toimiva liikenne, joka palvelee tienkäyttäjiä ja asiakkaita hyvin, kunhan siihen nyt löytyisi kaupungilta ja ely-keskukselta tahtoa, sanoo Tynjälä.

Tiesuunnittelun vaakakupissa painavat toisaalta liikenneturvallisuus ja -sujuvuus. Tynjälä näkee, että nyt esitetty tiesuunnitelma ohjaa Nelostien liikenteen erinomaisesti Seppälään.

Minimani on toiminut Jyväskylässä vuodesta 1999. Sen kanssa samassa kiinteistössä on 17 muuta vuokralaista, muun muassa Alko, valokuvausliike, koruliike, lounaskahvila, sähköliike sekä useiden eri toimijoiden toimistotiloja. Asiakasvirta on Tynjälän mukaan miljoona käyntiä vuodessa.

– Saavutettavuus on kaupalle yksi tärkeimpiä menestystekijöitä, painottaa Tynjälä.

Minimani on itsenäinen vähittäiskauppaketju, jolla on hypermarket-myymälät myös Kokkolassa, Lempäälässä, Seinäjoella ja Vaasassa.

Perheyritys työllistää noin 350 henkilöä.