Ministeriö: Kaikki eput, toput ja kolkit saavat tarvittaessa mennä kouluun

Vastaisuudessa kaikki peruskoulun 1—3-luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriö.

Mahdollisuutta rajattiin keskiviikosta alkaen koronavirustilanteen vuoksi. Aluksi lähiopetus rajattiin niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla.

Valtioneuvoston asiasta antamaa asetusta on muutettu perjantaina. Ministeriön mukaan linjausta päädyttiin tarkentamaan, koska kriittisten alojen määritelmä on herättänyt hämmennystä ja vaihtelevia tulkintoja perusopetuksen järjestäjissä. Muutoksella on myös tarkoitus lisätä oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada tarvittaessa perusopetuslain mukaista lähiopetusta.

Kouluun ei ole kuitenkaan pakko mennä, vaan myös 1—3-luokkalaisille suositellaan vahvasti osallistumista etäopetukseen, jos mahdollista.

– Teemme parhaamme vaikeassa ja sekavassa tilanteessa. Emme edelleenkään halua, että 1-3-luokkalaiset menevät kouluun, vaan kannustamme mahdollisimman laajaan etäopetukseen ja poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Selvitämme mahdollisuuksia tukea vanhempia taloudellisesti, kertoo opetusministeri Li Andersson (vas.) Twitterissä.

Muutos astuu voimaan maanantaina. Koululaisille neljännestä vuosiluokasta ylöspäin opetus järjestetään edelleen etäopetuksena ja poikkeuksellisin opetusjärjestelyin lähiopetuksen sijaan. Rajoitusten ensisijaisena pyrkimyksenä on ehkäistä koronavirusepidemian leviäminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoo, että samalla tarkennettiin varhaiskasvatusta koskevaa linjausta. Sen mukaan varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää kaikki niitä tarvitsevat lapset. Harkinnan hoidon tarpeesta tekevät huoltajat.

– Säännöksellä halutaan varmistaa varhaiskasvatus kaikille niille lapsille, joille vanhemmat tai muut huoltajat eivät muulla tavoin pysty järjestämään hoitoa, ministeriö kertoo tiedotteessa.