Ministeriö päivitti virheellisen ohjeistuksen kokoontumisrajoituksista – aluehallintovirastojen mukaan asia on tarkoitus käsitellä mahdollisimman pikaisesti

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoo päivittäneensä aluehallintovirastoille tarkoitettuja ohjauskirjettä syyskuun kokoontumisrajoituksista.

Aiemmin maanantaina aluehallintovirastot kertoivat, että syyskuussa voisi järjestää enintään 50 ihmisen yleisötilaisuuksia sekä yleisiä kokouksia sisä- ja ulkotiloissa. Sitä suuremmat tilaisuudet olisivat olleet sallittuja vain, jos osallistujien turvallisuus voidaan taata viranomaisten aiemmin antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Aluehallintovirastojen eli avien linjauksen pohjana oli ohjauskirje, jonka ministeriö oli lähettänyt niille 11. elokuuta. Ministeriö kertoi päätöksen jälkeen Twitterissä, että sen linjaus ei ole kuitenkaan muuttunut, vaan 500 osallistujan rajoituksesta oli pudonnut yksi nolla pois inhimillisen erehdyksen takia.

Uusi ohjauskirje ei kuitenkaan tarkoita, että avien aiempi linjaus olisi muuttunut, sillä asia vaatii vielä niiden oman päätöksen. Avien viestinnästä kerrotaan STT:lle, että asia pyritään saamaan käsittelyyn mahdollisimman pikaisesti.

Avit kertoivat Twitterissä odottavansa uutta ohjauskirjettä ennen kuin ne tekevät uuden päätöksen.

Aluehallintovirastojen mukaan asia käsitellään suositusten oikeudellisen luonteen kautta eli edellytetäänkö vai suositellaanko viruksen torjuntaan liittyviä ohjeita 51–500 henkilön yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa.

Ohjauskirjeet antavat "strategisia suuntaviivoja"

Ministeriön ohjauskirjeet viranomaisille eivät ole luonteeltaan sitovia. Kaksi viikkoa sitten lähetyssä kirjeessä virastoja kehotetaan itse tekemään päätökset yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestämiselle. Niin ikään virastoja "kehotetaan harkitsemaan" aiemmin annettujen ohjeiden asettamista "yli 50 henkilön yleisötilaisuuksien järjestämisen välttämättömäksi edellytykseksi".

– Ministeriön ohjaus on strategisten suuntaviivojen antamista varsinaisia päätöksiä tekeville viranomaisille siitä, minkä mittakaavan toimia katsotaan tarpeellisiksi, johtaja Saska Siikavirta STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja palveluiden osastolta luonnehtii STT:lle.

Ohjauskirjeiden laadinnassa ministeriö puolestaan itse hyödyntää asiantuntijanäkemystä. Koronaepidemian tilannetta arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Siikavirta huomauttaa, että Suomessa jokainen virasto käyttää itsenäisesti sille laissa säädettyä hallintovaltaa. Tilanteet, joissa ministeriön kaltainen ylempi viranomainen ohjaisi niitä sitovasti, ovat hänen mukaansa hyvin harvinaisia.

– Suomen hallintojärjestelmässä jokainen viranomainen, tässä tapauksessa avit ja omalta osaltaan kunnat, käyttävät itsenäisesti harkinta- ja päätäntävaltaa, mitkä päätösten sisällöt lopulta ovat.

Ministeriön mukaan ohjauskirjeessä olleesta kirjoitusvirheestä on kyse inhimillisestä erehdyksestä. Ministeriön viestintäjohtaja Vivikka Richt pahoittelee syvästi tapahtunutta.

– Tämä on meidän käsityksemme, ettei siellä ole muita virheitä kuin tämä yksi kirjoitusvirhe. Tämä on kaikkien kannalta erittäin valitettavaa, että se on se sinne tullut, ja pahoittelemme tapahtunutta syvästi, Richt sanoo.

Päätös luvassa joko uutena tai vanhan mukaan

Avit perustelivat tiukennusta alun perin maan heikentyneellä koronavirustilanteella. Päätöksiä voidaan tehdä korkeintaan kuukaudeksi kerrallaan, ja niitä voidaan tarvittaessa tiukentaa, jos koronavirustilanne pahenee. STM on avien ohjaava ministeriö, joten avit tekevät korjatun ohjauskirjeen pohjalta uuden tilannearvion.

– Samalla siten näemme, onko meidän tarpeen tehdä uudenlainen päätös. Asiallisesti ottaen kyse ei ole isosta erosta. Tänään tekemässämme päätöksessä olemme todenneet, että kun 50 henkilöä tai enemmän kokoontuu, THL:n ja OKM:n tekemää ohjeistusta siitä, miten koronaviruksen leviämistä estetään pitää aina noudattaa, virastojen viestintäyksikön päällikkö Jaana Lehtovirta kertoo STT:lle.

– STM:n tarkoituksena oli, että ohjeistus olisi jatkossa edelleen 500 hengen tai yli tilaisuuksissa voimassa. Meidän epidemiologisen arviomme mukaan olisi hyvä, että ohjeistuksen noudattamisen pakko olisi voimassa jatkossa yli 50 hengen tilaisuuksissa. Haluamme ehkäistä viruksen leviämistä.

Lehtovirta korostaa, ettei mitään tapahtumien kieltoa ei ole asetettu, muuten kun jos ohjeistusta ei pystytä noudattamaan.

Aikataulu kokoontumisrajoitus-asian päätöksissä ei ollut maanantai-iltapäivällä avien osalta lukittu.

– Varmaankin huomenna asiantuntijat todennäköisesti aloittavat heti valmistelun kun ohjauskirje on tullut. Sitten niin nopeasti kun päätökset saadaan tehtyä, niin sitä myötä ne tehdään, Lehtovirta kommentoi.