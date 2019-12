Ministeriö perii Mikkelin kaupungilta yli 15 miljoonaa euroa perusteetonta valtionosuusrahoitusta – kaupunki penää kohtuullisuutta

Opetus- ja kulttuuriministeriö perii Mikkelin kaupungilta takaisin yli 15,6 miljoonaa euroa lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitusta. Ministeriön tiedotteessa kerrotaan, että takaisinperintä koskee kaupungin ylläpitämän Otavan Opiston lukiokoulutusta ja vuosia 2013–2017.

Ministeriön mukaan kansanopistojen järjestämää lukiokoulutusta käsittelevässä selvityksessä kävi ilmi, että Otavan Opistossa on ollut useita satoja sisäoppilaitosopiskelijoita. Opiston järjestämisluvassa lukiokoulutuksen opiskelijamäärä on kuitenkin rajattu enintään 50:een. Ministeriö siis katsoo, että kaupunki on toiminut lukiolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain vastaisesti, kun se on ilmoittanut lukion sisäoppilaitosopiskelijoiden määrän järjestämisluvan ylittävästi valtionosuuksien määräämistä varten.

Takaisin perittävää summaa on ministeriön mukaan kohtuullistettu siten, että korkoja ei peritä.

Ei vilppiä, sanoo Mikkeli

Mikkelin kaupunki ei ole ministeriön kanssa yhtä mieltä. Kaupunki sanoo tiedotteessaan, että ministeriö tulkitsee Nettilukion opiskelijoiden kuuluvan Otavan Opiston sisäoppilaitosmuotoisen järjestämisluvan piiriin. Mikkelin silmissä nettilukiolaiset ovat kaupungin yleisen lukiokoulutuksen järjestämisluvan piirissä.

Nettilukiolaiset ovat pääasiassa opiskelijoita, jotka eivät voi elämäntilanteensa vuoksi osallistua lähiopetukseen. Koulutus on valtakunnallista.

Kaupungin näkemys on, että Otavan Opiston sisäoppilaitosmuotoisessa koulutuksessa ei ole ollut järjestämisluvan ylittävää määrää opiskelijoita, koska 50 opiskelijan rajoitus ei kaupungin mielestä ole koskenut Otavan Opiston nettilukiokoulutusta.

Kaupunki kertoo, että sama koulutus olisi voitu järjestää teknisesti myös etä- ja aikuislukion osana, jolloin tulkinnanvaraa ei olisi ollut. Mikkelin mielestä ministeriön olisikin ollut syytä käyttää harkintaa ja kohtuullisuutta asian hoitamisessa, sillä koulutusta ei ole toteutettu vilpillisessä mielessä.

Kaupunki voi valittaa ministeriön päätöksestä.