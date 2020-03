Ministeriön muistio: Keski-Suomessa useita koronatartuntoja Jyväskylässä, Jämsässä ja Muuramessa

Työ- ja elinkeinoministeriön tiistaina julkaiseman raportin mukaan koronavirus leviää tällä hetkellä myös pikkukunnissa. Raportin mukaan Keski-Suomessa tartuntoja on havaittu useita Jyväskylässä, Jämsässä ja Muuramessa.

Ministeriön muistion mukaan covid-19-tartuntoja on todettu yhteensä kuudessa eri kunnassa Keski-Suomessa.

Raportin mukaan tartuntoja on maakunnassa yhteensä 56. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tiistaina julkaisema todettujen tartuntojen kokonaislukema puolestaan oli 50.

Muistion sisällöstä kertoo Jämsän kaupunginjohtaja Hanna Helaste. Facebook-päivityksessään hän toivoo valtiolta ja sairaanhoitopiireiltä lisää avoimuutta koronavirusepidemiasta tiedottamisessa.

Muistion sisällöstä tiistai-iltana uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Ilta-Sanomien mukaan ministeriö on laatinut raportin, sillä ravintoloiden sulkemisesta määräävän asetuksen yhteydessä esiin on noussut lainkohta, jonka perusteella poikkeustilanteessa aukioloa voidaan rajoittaa vain niillä alueilla joissa se on tartuntataudin leviämisen estämisen kannalta välttämätöntä. Muistiolla perustellaan, miksi ravintoloiden sulkeminen olisi kuitenkin välttämätöntä koko maassa.