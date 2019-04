Ministeriössä ei nähdä ongelmaa uudessa säätiössä – 60 miljoonan peruspääoma valtiolta, hallituksessa yritysedustajilla enemmistö

Uuden Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiön hallituksessa enemmistö on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja Suomen Yrittäjien jäsenyritysten edustajilla. Asia on kiinnostava, sillä 60 miljoonan euron peruspääoma säätiölle tulee valtiolta. Asia nousi esiin Kauppalehden uutisoidessa Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ennen eroamistaan tekemistä päätöksistä, jotka koskivat säätiötä ja ammatillisen koulutuksen uudistukseen liittyvää Oppiva Invest -yhtiötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä ei nähdä ongelmaa säätiön hallinnon rakenteessa ja korostetaan valmistelun kestäneen pitkään. Ministeriön lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi kertoo STT:lle, että yritysenemmistöön tukisäätiön hallituksessa on päädytty tutkimuksen suuntautumisen takia. Hänen mukaansa voidaan ajatella, että tätä kautta voidaan tiivistää tutkimustoiminnan ja yritysten välistä yhteistyötä.

Nurmen mukaan säätiön toimialan takia säätiön säännöissä on linjattu, että hallituksen jäsenillä tulee olla monipuolisesti kokemusta yrityselämän sekä tutkimuksen ja koulutuksen "rajapinnassa toimimisesta".

60 miljoonan potti Kemiran, Out

okummun ja SSAB:n osakkeita

Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiölle nimitettiin maaliskuun lopulla ensimmäinen hallitus. EK:n ja Suomen Yrittäjien jäsenyrityksillä on molemmilla kaksi edustajaa. Tämän lisäksi hallituksessa ovat mukana Valtion tutkimuslaitosten yhteenliittymän edustaja, Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja ja Suomen yliopistojen rehtorineuvoston edustaja. Nurmen mukaan hallituksen kaikilla seitsemällä jäsenellä on ylempi korkeakoulututkinto ja jäsenistä kuudella on tieteellinen jatkotutkinto.

Säätiön on tarkoitus tukea yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimuksen lippulaivatoimintaa ja yhteistyötä huippututkimuksessa julkisen ja yksityisen puolen välillä. Rahoitettavan toiminnan ja sen tulosten on oltava avoimesti hyödynnettävissä. Nurmen mukaan kyse ei ole esimerkiksi elinkeinoelämää suoraan tukevasta tilaustutkimuksesta.

– On ajateltu, että säätiö on valtiosta erillinen, itsenäinen säätiö, joka tekee nämä rahoituspäätökset, Nurmi sanoo.

Maaliskuussa säätiön peruspääomaksi siirrettiin Solidiumin salkusta noin 16 miljoonan euron arvosta Kemiran osakkeita, noin 17 miljoonan euron arvosta Outokummun ja noin 27 miljoonan euron arvosta SSAB:n osakkeita.

Nurmen mukaan niin säätiötä kuin Oppiva Invest -yhtiötä on valmisteltu perusteellisesti ja eri vaiheista on tiedotettu. Nurmi sanoo STT:lle, että säätiö on ollut mukana julkisen talouden suunnitelmassa jo 2017.

– Tämän jälkeen eduskunnalta on haettu lupa tähän lisätalousarviossa ja sen jälkeen tuotu valtioneuvostoon, Nurmi toteaa.