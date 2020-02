Ministeri Aino-Kaisa Pekonen kertoo perhevapaauudistuksen linjauksista

Perhevapaauudistuksen edistymisestä on luvassa tietoa tänään. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kertoo uudistusta pohtivan kolmikantaisen työryhmän linjauksista.

STT kertoi jo perjantaina, että työryhmä on päätymässä niin kutsuttuun 1+7+7-malliin ja tältä pohjalta etenemiselle on myös poliittinen yhteisymmärrys hallituspuolueissa.

Molemmille vanhemmille tulisi siten oma seitsemän kuukauden kiintiö, josta voisi luovuttaa toiselle kolme kuukautta. Yksi kuukausi olisi eräänlainen raskausrahakausi sille, joka synnyttää.

Lisäksi perhevapaiden pitämiseen kaavaillaan joustoja niin, että vapaita voisi esimerkiksi pitää nykyistä useammissa jaksoissa.

Nykyisin äidin äitiysvapaa on noin 4,2 kuukautta ja isälle on tarjolla 2,2 kuukauden isyysvapaa. Lisäksi on kuuden kuukauden vanhempainvapaa, josta vanhemmat voivat sopia keskenään.

Hallituksen mukaan uudistuksen tavoitteena on muun muassa, että perheiden hyvinvointi lisääntyy, perhevapaat jakautuvat perheissä tasaisesti ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät.