Ministeri Leppä Joutsassa: "Suomen metsiä ei pidä nähdä pelkästään hiilivarastona"

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mielestä Suomen metsiä ei pidä nähdä pelkästään hiilivarastona, vaan myös kestävästi tuotetun uusiutuvan raaka-aineen lähteenä.

Leppä puhui perjantaina Joutsan iloisissa metsäiltamissa.

– Maailmalla metsäkato on viheliäinen ongelma, joka johtuu pitkälti siitä, että metsillä ei nähdä taloudellista arvoa. Kun puulle on kysyntää, metsiä hoidetaan hyvin ja metsäpinta-ala säilyy. Suomalaisten metsänomistajien työ on tästä loistava esimerkki, sillä puuta on metsissämme enemmän kuin koskaan, Leppä sanoi.

Leppä luonnehti puuta "monimuotoiseksi raaka-aineeksi", jolla korvataan yhä enemmän saastuttavia materiaaleja.

– Puu taipuu rakentamiseen, muoviksi ja tekstiiliksi ja moneksi muuksi. On hienoa, että Suomessa on vireillä useita metsäteollisuuden investointeja.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa osoitetaan metsien kasvukyvyn ja terveyden vahvistamiseen sekä metsitykseen lisärahoitusta. Myös metsänomistajien omakseen ottama vapaaehtoisen suojelun Metso-ohjelma on saamassa noin kahdeksan miljoonaa euroa lisärahoitusta.

Joutsan metsäiltamassa ilmeni, että puumarkkinoilla on myös huolestuttavia piirteitä metsänomistajien näkökulmasta. Kyse on kansainvälisistä sertifiointijärjestelmistä, jotka rajoittavat puun myyntiä.

– Kyseessä on puumarkkinaosapuolten välinen asia. Pidän silti kestämättömänä, että metsänomistajien omaisuuden arvoa mitätöidään kysymättä heiltä mitään. Pidän tärkeänä, että sertifiointijärjestelmät kunnioittavat metsänomistusta ja sovitetaan kunkin maan olosuhteisiin. Tässä vastuu on myös puun ostajilla, Leppä sanoi.