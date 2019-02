Ministeri Lintilän kova viesti: Terrafame ei vastaa Talvivaaran rikossynneistä

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan valtio ei aio patistaa Terrafame oy:tä maksamaan niitä Talvivaaran kaivoksen aiheuttamia ympäristövahinkoja, joista riidellään parhaillaan Kainuun käräjäoikeudessa.

Oikeudessa on noin sata korvausvaatimusta, jotka koskevat Talvivaaran kaivoksen aiheuttamia vahinkoja muun muassa lähijärviin. Vaatimusten yhteissumma on noin 20 miljoonaa euroa. Korvausjutun vastaajana on Talvivaara Sotkamo oy:n konkurssipesä.

Valtio omistaa runsaat 70 prosenttia Terrafamesta. Yhtiö on ilmoittanut, ettei se aio osallistua käräjäoikeudessa käsiteltävien vahinkojen korvaamiseen. Sen sijaan sekä ministeri Lintilä että Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen toteavat, että Terrafame osallistuu niiden vahinkojen korvaamiseen, jotka koskevat vuonna 2013 myönnetyn ympäristöluvan mukaista toimintaa.

Nämä hakemukset ovat parhaillaan käsittelyssä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

"Juridista pilkunviilausta"

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka on esittänyt, että Terrafame hoitaisi vapaaehtoisesti myös käräjäoikeudessa olevat korvausvaatimukset. Samaa lausui Uutissuomalaiselle viime viikolla ympäristöoikeuden professori Tapio Määttä.

– Korvausten maksaminen kuuluisi yritysvastuuseen, Määttä totesi.

Määtän mielestä Terrafame on vastuussa ympäristövahingoista.

– Valtio on pumpannut yhtiöön satoja miljoonia euroja. On erikoista juridista pilkunviilausta, jos se ei maksajaksi suostu. Kyse lienee muutamista sadoista tai tuhansista euroista kiinteistöä kohden.

Ministeri Lintilä toteaa, ettei Terrafame voi lähteä osapuoleksi korvausriitaan.

– Juridinen prosessi koskee Talvivaaraa. Pitäisi outona menettelynä, että Terrafame menisi siihen prosessiin mukaan.

Lintilän mukaan ympäristövakuutuskeskus turvaa viimekädessä korvausten maksamisen, mikäli Talvivaaran konkurssipesästä ei korvauksia voida maksaa.

– Valtio on sitä kautta mukana. Eivät vahingonkärsijät korvauksetta jää.

Kainuun käräjäoikeus aloittaa korvausasian käsittelyn vasta, kun ympäristörikosasiaan on saatu lainvoimainen tuomio korkeimmasta oikeudesta. Korkein oikeus antoi osittaisen valitusluvan kaivoksen perustajalle Pekka Perälle ja tuotantojohtaja Lassi Lammassaarelle.