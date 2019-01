Ministeri Niinistö: Kuulin Lemmenjoen tapauksesta aikanaan Puolustusvoimain komentajalta

Puolustusministeriö pyytää Pääesikunnalta selvitystä Lemmenjoen vapaaehtoisen kertausharjoituksen tapahtumista. Asiasta kertoo puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.).

Selvityspyyntö lähtee Pääesikuntaan tänään, kertoi Niinistö puoliltapäivin STT:lle. Siihen odotetaan vastausta ensi viikon aikana.

Valtakunnansyyttäjänvirasto tiedotti tiistaina nostaneensa syytteet Ilmavoimien komentajaa, kenraalimajuri Sampo Eskelistä sekä Karjalan lennoston ex-komentajaa, eversti Markus Päiviötä vastaan. Epäilyt saivat alkunsa Päiviön toiminnasta vapaaehtoisessa kertausharjoituksessa vuonna 2017. Kyse on ainakin epäillystä epäasiallisesta toiminnasta alaisia kohtaan. Eskelisen kohdalla epäilyksenä puolestaan on, että hän viivytteli alaisensa epäiltyjä rikoksia koskevan esitutkinnan aloittamista.

Torstaina Valtakunnansyyttäjänvirasto kertoi, että se harkitsee esiselvitystä siitä, toimiko Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg oikein Karjalan lennoston ex-komentajan tapauksen kanssa. Valtakunnansyyttäjänviraston neuvotteleva virkamies Sampsa Hakala kertoo STT:lle, että asia tuli harkittavaksi eilisen Lännen Median uutisen myötä. Lännen Media kertoi, että Lindberg sai tietoa Lemmenjoen vapaaehtoisen kertausharjoituksen rikosepäilyihin johtaneesta tapauksesta kuukausia ennen esitutkinnan aloittamista.

Lännen Median mukaan komentaja Lindberg sai kuulla tapauksesta nyt viivyttelystä syytetyltä Eskeliseltä syyskuun lopulla 2017. Yksityiskohdat selvisivät komentajalle, kun tapauksen tutkinta valmistui, kirjoitti Puolustusvoimien viestintäjohtaja Sami Nurmi sähköpostissaan Lännen Medialle.

"Ministeriössä ei riittävän selkeää kuvaa"

Puolustusministeri Niinistö kertoo päättäneensä yhdessä ministeriön kansliapäällikön Jukka Juustin kanssa tänään selvityspyynnön lähettämisestä Pääesikuntaan. Päätökseen vaikutti muun muassa Lindbergiä koskeva mahdollinen esiselvitys sekä koko Lemmenjokeen liittyvä tapahtumaketju.

– Tässä on ollut aika monipolvinen prosessi. Tapahtumista ja niiden välisistä suhteista ei ole puolustusministeriössä riittävän selkeää kuvaa, joten tämän takia haluamme Pääesikunnalta tarkempaa tietoa, että olisimme niin sanotusti tilanteen tasalla, Niinistö sanoo.

Niinistö myöntää, etteivät rikosepäilyt ole mitenkään myönteinen asia.

– Eihän nämä mitä iloisia asioita ole, mutta on hyvä, että nämä tapaukset selvitetään perusteellisesti. Ja kertoohan tämä siitä, että kaikki väärinkäytösepäilyt otetaan puolustushallinnossa vakavasti ja niihin myös puututaan. Ja kertoo siitä, että valvonta toimii puolustushallinnossa läpi organisaation aina ylimpään johtoon saakka, hän toteaa.

"En pitänyt asiaa niin merkityksellisenä"

Niinistö sanoo kuulleensa Lemmenjoen tapahtumista aikoinaan Puolustusvoimain komentajalta, mutta hän ei muista tarkemmin vuotta tai ajankohtaa. Niinistön mukaan hänellä ei ole olemassa asiasta kirjallista aineistoa.

– Asia ei ole piirtynyt mieleen. Puolustusvoimissa on noin 12 000 työntekijä, ja näitä palvelusrikostapauksia sattuu. Meillä on säännölliset tapaamiset Puolustusvoimain komentajan kanssa ja tuolloin kuulen aina, mitä on esillä, ministeri sanoo.

Hänen mukaansa asioista kuullaan myös silloin, kun sotilaskäskyasioita käydään toimittamassa presidentille. Niinistö ei muista, oliko myös presidentti läsnä, kun hän kuuli Lemmenjoen tapauksesta.

– En muista, en ollut päiväkirjaankaan kirjoittanut. En pitänyt sitä asiaa niin merkityksellisenä.

Sen puolustusministeri muistaa, että Lemmenjoen tapauksessa oli kyse epäasiallisesta käyttäytymisestä alaisia kohtaan ja että kyseessä olisi ollut korkeampi upseeri. Sitä ministeri Niinistö ei saa mieleensä, oliko keskustelussa esillä se, että kyse olisi ollut Karjalan lennoston ex-komentaja Päiviöstä.

Ministeriä ei yleensä informoida epäasianmukaisuuksia koskevissa asioissa ihan alkuvaiheessa, vaan vasta sitten, kun asia on esitutkinnassa.

– Kyllä ne (jutut) enemmän ovat esitutkintaan (jo) menneet, ei tässä ihan alkuvaiheiden tapahtumilla ministeriä vaivata, Niinistö kertoo yleisellä tasolla.