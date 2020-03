Ministeri Pekonen: Lääkkeiden saatavuudessa ei ole akuuttia ongelmaa

Ministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kertoo, että lääkkeiden saatavuudessa ei ole akuuttia ongelmaa. Ministerin mukaan kasvanut kysyntä on aiheuttanut toimitusvaikeuksia ja on tärkeää, että ihmiset välttävät hamstrausta. Ministerit kertoivat koronatilanteesta tänään Helsingissä.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi, että kaikille yli 70-vuotiaille tehdään tarkat ohjeet suojautumisesta. Tärkeintä on välttää kontakteja ja pitää reilun metrin turvaväli kaikessa toiminnassa.

THL totesi, että Suomi on tapausmäärissä ja epidemian kehittymisessä hieman jäljessä muita Pohjoismaita. Tapauksia on THL:n mukaan epäilemättä enemmän kuin todettujen tapausten määrä, joka oli eilen 359. THL:n mukaan koronaepidemian kestossa puhutaan kuukausista ja myös epidemian huipun ajoittumista on vaikeaa arvioida.

THL arvioi, että tehohoidossa on koronaviruksen vuoksi muutamia ihmisiä. Laitoksella ei kuitenkaan ole asiasta tarkkaa käsitystä.

Suomi palautti rajatarkastukset

Suomi palautti rajatarkastukset kaikille rajoilleen keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Rajat ylittävää henkilöliikennettä alettiin rajoittaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Muutos tarkoittaa sitä, että rajanylittäjät otetaan tarkastukseen ja henkilöpaperit on näytettävä kaikilla rajoilla.

Turistina maailmalle ei tule enää valtioneuvoston linjauksen mukaan lähteä. Suomi ei kuitenkaan kiellä kenenkään maasta poistumista. Suomen kansalaiset ja Suomessa asuvat saavat edelleen myös palata maahan.

Ulkomaisia turisteja maahan ei sen sijaan päästetä. Ulkomaisilta työmatkustajilta pyydetään perusteet maahantuloon.