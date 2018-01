Ministeri Saarikko: Lapissa jatkaa kaksi ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaa

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoo lukeneensa tarkoin läpi sosiaali- ja terveysministeriön teettämän tuoreen selvityksen kohdan, joka koskee Lapin Länsi-Pohjan terveydenhuollon ulkoistamista. Hänen mukaansa ulkoistussopimuksen tyrmäävä selvitys kuvaa hyvin pohjoisessa otettuja riskejä.

Neljä Meri-Lapin kuntaa, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja terveyspalveluyhtiö Mehiläinen tekivät joulukuussa ulkoistussopimuksen 15 vuodeksi ja perustivat yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n.

Sopimus on kivi hallituksen ja myös ministeriön kengässä, sillä se sotkee hallituksen sote-kaavailuja, jos maakunta joutuu uudistuksen myötä kuntien tekemän sopimuksen osapuoleksi.

– Se, miksi olemme kantaneet huolta yhteisyritykseen liittyen, on Lapin rahojen riittäminen, kun tiettyjä rakenteita betonoitiin sopimuksen myötä, Saarikko sanoo.

Toinen selvityshenkilöistä, Hannes Manninen, kertoo STT:lle, että sopimus on kallis, siitä on vaikeata ja kallista päästä eroon eikä se ole tarpeeksi läpinäkyvä.

Sopimuksesta hyödyn saa Mannisen mukaan Mehiläinen, maakunnalle siitä aiheutuu riskejä ja velvollisuuksia. Mannisen mukaan sopimuksesta olisikin hyvä päästä eroon joko oikeusteitse tai lainsäädännöllä.

"Pidän selvitystä ansiokkaana"

Ministeri Saarikko kertoo, että tämänhetkisen tiedon mukaan yhteisyritys aloittaa toimintaansa, vaikka sopimuksesta on valitettu jo hallinto-oikeuteen.

– Luin hyvin tarkoin selvityshenkilöiden tekemän analyysin tähän liittyvistä riskitekijöistä ja vielä avoimina olevista seikoista, jotka sopimuksesta eivät käy riittävän tarkoin ilmi. Pidän selvityksen tätä osuutta ansiokkaana. Tämä kuvaa avoimesti arvioiden riskitekijöitä, joita otettiin tämän yhteisyrityksen myötä, Saarikko kommentoi selvitystä.

Lapissa jatkaa kaksi ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaa

Selvityksen mukaan Lapin maakunnassa tarvitaan jatkossakin kaksi ympärivuorokautisesti päivystävää sairaalaa, joista toinen tulee olemaan Länsi-Pohjan sairaala. Tämä on linjassa myös ministerin käsityksen kanssa, Saarikko kertoo.

– Se, että minkälainen toimenkuva kummallakin on, se on selkeää ja sovittua terveydenhuoltolaissa vuosi sitten, että laajan päivystyksen sairaaloita pohjoisessa on vain yksi eli Rovaniemi. Mutta Kemissäkin tulee jatkamaan sairaala, millä on ympärivuorokautinen päivystys, Saarikko sanoo.

Saarikon mukaan nyt tulee pohtia muun muassa sitä, minkä erikoisalojen leikkauksia ja minkä vaativuustason päivystystä Kemin Länsi-Pohjan sairaalassa tullaan tekemään.