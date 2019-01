Ministeri Saarikko vanhustenhoidon puutteista: Ei riitä, että toimitusjohtaja irtisanoutuu – Koko oppositio lähdössä mukaan mahdolliseen vanhustenhoitoa koskevaan välikysymykseen

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) mielestä vanhustenhoidon toiminnassa pitää tapahtua muutos. Toimitusjohtajan irtisanoutuminen ei hänen mukaansa riitä vastaukseksi hoidossa ilmenneisiin puutteisiin.

Esperi Caren toimitusjohtaja irtisanoutui tänään sen jälkeen, kun yhtiön toiminnassa olleita ongelmia oli laajasti käsitelty julkisuudessa.

SDP kutsunut ryhmät koolle huomenna

Kaikki oppositiopuolueet ovat lähdössä mukaan SDP:n ehdottamaan mahdolliseen välikysymykseen vanhustenhoidosta. Asiasta kertovat STT:lle eduskuntaryhmien puheenjohtajat. Taustalla ovat Esperi Care -yhtiössä ilmenneet ongelmat.

– Kyllä me näemme, että tämä on sellainen asia, joka pitää nostaa framille ja olemme lähdössä siihen (välikysymykseen) mukaan. Tietysti yhdessä mietitään kysymyksen sisältöä tarkemmin. Haluamme olla mukana, koska valvonta selvästi pettää ja viestejä on tullut jo pitkään hoitajilta ja omaisilta, sanoo vihreiden Krista Mikkonen.

Vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen sanoo vasemmistoliiton tukevan välikysymystä, jos SDP sen päättää jättää. RKP:n Thomas Blomqvist sanoo, että lopullista päätöstä ei puolueen eduskuntaryhmässä ole tehty.

– Todennäköisesti lähdemme mukaan, Blomqvist kirjoittaa tekstiviestissä.

Myös kristillisdemokraattien ryhmän puheenjohtaja Peter Östman sanoo STT:lle, että on todennäköistä, että puolue on mukana, jos välikysymys tulee.

SDP ilmoitti eilen harkitsevansa välikysymystä ja perussuomalaiset kertoi heti tukevansa aietta. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo STT:lle kutsuneensa oppositioryhmät keskustelemaan huomenna mahdollisesta välikysymyksestä.

Välikysymysaikeesta eilen tiedottanut SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin sanoi tiedotteessaan, että välikysymyskeskusteluun olisi hyvä sisällyttää myös sote-uudistus.

– (Juha) Sipilän hallituksen sote-markkinamalli ei paranna Suomen vanhushoidon tilaa. Viimeistään nyt hallituksen pitäisi herätä ja todeta, että ihmisten hyvinvointi ja terveys eivät voi olla kaupan. Ei voi olla niin, että verorahoja ei käytetäkään palveluiden laadun parantamiseen vaan ne viedään ulkomaisille pääomasijoittajille.

Yhden ihmisen epäillään kuolleen Esperin hoitokodissa hoitovirheen takia

Valvira määräsi viime viikolla yksityisen Esperi Care -ketjun Ulrika-hoitokodin toiminnan keskeytettäväksi Kristiinankaupungissa Pohjanmaalla. Hoivakoti on siirtynyt kaupungin vastuulle. Taustalla ovat hoivakodissa ilmenneet useat vaaratilanteet. Valvira totesi, että asiakasturvallisuus olisi vaarantunut vakavasti, jos toimintaa olisi jatkettu.

Valviran mukaan yhden ihmisen epäillään kuolleen viime syksynä Ulrika-hoitokodissa hoitovirheen takia. Valviran mukaan esimerkiksi viime syksynä hoitokodissa kaatuillut vanhus ei ollut päässyt asianmukaiseen sairaalahoitoon. Toisen kaatumisen jälkeen hoitokodista oli soitettu vanhuksen omaiselle, joka vei kaatuneen läheisensä sairaalaan itse. Sairaalassa todettiin murtuma kädessä, ja potilas kuoli pian sairaalaan pääsyn jälkeen.

Valviran mukaan suurin ongelma Ulrikassa on ollut hoitohenkilökunnan liian vähäinen määrä ja vastuuhenkilön puuttuminen.

Valvira selvittää Esperi-ketjun toimintaa kymmenillä muillakin paikkakunnilla.