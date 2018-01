Ministeri Terho: Aktiivimallia ei peruta

Hallitus pitää kiinni työttömiä koskevasta aktiivimallista, vakuuttaa sinisten puheenjohtaja, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. Puolueen tiedotustilaisuudessa Helsingissä puhunut Terho sanoo, että aktiivimallin keskiössä on ollut väärä väite, että kyseessä olisi työttömyysturvan leikkaus. Terho huomauttaa, että työttömyysturva paranee suurimmalla osalla työttömistä.

Hän painottaa, että työttömyysturvan uudistuksen kokonaisuutta ei kumota eikä peruta.

– Sellainen vaihtoehto ei ole edes pöydällä, että se peruttaisiin.

Perjantain laajaa lakkoa ministeri ei hyväksy. Puolueen mukaan tavallinen työtön ei lakosta hyödy.

– Tässä on kyse poliittisesta operaatiosta, jossa ovat mukana tietyt demareita lähellä olevat tahot.

Hallitus pysyy yhtenäisenä

Terho huomauttaa, että aktiivimalli on yksi osa kymmenen kohdan työllisyyspakettia, jossa on myös työttömien kannalta pehmeitä ja kannustavia toimia. Ministerin mukaan hallituksen riveissä ei ole rakoilua ja hallituksen toimintakyky on niin hyvä kuin se voi olla.

– Henki on hyvä.

– Kaikki ministerit puolustavat hallituksen yhteisiä päätöksiä. Siniset ovat kaikkien hallitusten päätösten takana.

Terho arvioi, että eduskunnasta ei löydy mitään muutakaan kokoonpanoa, joka pystyisi vastaavanlaiseen päätöksentekoon kuin nykyhallitus.