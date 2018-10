Ministeri sijoittaisi valtion työpaikkoja maakuntiin: "Nyt riittää keskittäminen"

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk.) mukaan Suomi kulkee vastavirtaan alueellistamisessa verrattuna muihin Pohjoismaihin. Suomessa katsotaan keskittymiskehitystä sormien läpi ja sanotaan, että tämä on yleinen trendi.

– Minä katson, että tämä ei ole yleinen trendi. Jos katsotaan naapurimaita, Ruotsia, Norjaa, Tanskaa ja Viroa, niin siellä on ihan erilainen trendi. Näissä maissa ajatuksena on se, että valtion työpaikkoja pitää olla jatkossa alueellistaa aktiivisesti pääkaupungin ulkopuolelle, Vehviläinen sanoo ja kiteyttää.

– Nyt riittää keskittäminen. Se on minun viestini.

Kirjaus hallitusohjelmaan

Vehviläinen nimitti kesäkuussa Kuntaliiton varatoimitusjohtajan Timo Reinan ja valtiovarainministeriön valtiosihteerin Anna-Kaisa Ikosen selvittämään alueellistamispolitiikan uudistamista. Vehviläinen odottaa, että tammikuun lopussa valmistuva selvitystyö antaa konkreettisia eväitä kevään vaalikeskusteluun ja työn jäljet näkyvät seuraavassa hallitusohjelmassa.

– Jos hallitusohjelmaan ei ole kirjattu periaatteellisia kannanottoja alueellistamisesta, trendiä ei saada käännettyä.

Vehviläisen mukaan päätösvaltaa yksiköiden sijoittamispäätöksistä on valutettu koko ajan alaspäin. Järjestelmä on hyvin hajanainen ja sekava. Lisäksi yhteinen koordinaatio sijoittamisratkaisuista puuttuu.

– Järjestelmä on niin hajanainen, ettei kenenkään ole helppo hahmottaa sitä. Minäkin jouduin tekemään paljon töitä tietääkseni, mikä on se säädös, jossa kunkin yksikön toimipaikasta päätetään.

Poliitikoilta viety päätösvalta

Valtion virastojen toimipaikoista eli itse virastojen tai niiden organisaatioyksiköiden ja toimintojen fyysisestä sijoittumisesta päätetään neljällä eri tasolla: lain tasolla, asetuksen tasolla, ministeriön päätöksellä (hallintopäätös) ja viraston työjärjestyksellä (hallintopäätös). Näistä työjärjestys on yleisin toimintatapa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viraston pääjohtaja tai muu korkea virkamies tekee sijoittumisratkaisut.

Vehviläinen kertoo, että ennen vuotta 1986 valtioneuvosto päätti toimipaikoista. Sen jälkeen päätösvaltaa valutettiin ministeriöihin. Vuonna 1994 valtion virkamieslakiin tuli mandaatti, että virasto omalla päätöksellään voi päättää omien yksikköjensä sijoittumisesta.

– Tämä on erikoista, että toimipaikoista päättäminen on valutettu alaspäin ja poliittiset päättäjät ovat luopuneet omasta vallastaan. Sen sijaan vastuun päätöksistä kantavat kansanedustajat ja ministerit, sillä heiltä penätään vastauksia jokaisen toimipaikan lakkauttamisesta ja yksikön sijoittumisesta.

Alussa hyvä suunta, nyt huonompi

Ministeri voi päättää oman hallinnonalansa yksiköstä, jos säädös sen sallii. Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) määräsi Tuomioistuinviraston pääpaikaksi Vantaan ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sijoitti Ruokaviraston Seinäjoelle.

Vehviläinen kertoo, että alueellistaminen toimi kohtalaisen hyvin ensimmäiset kymmenen vuotta, kun alueellistamislaki astui voimaan 2002. Silloin alueellistettiin yli 4 000 työpaikkaa.

– Tämän vuosikymmenen suunta on ollut keskittävämpi, Vehviläinen sanoo ja viittaa selvitykseen valtion työpaikkakehityksestä alueilla vuosina 2010 ja 2015.

Samat paikkakunnat ovat joutuneet kärsijöiksi. Erityisesti maakuntien toiseksi ja kolmanneksi suurimmista kaupungeista ja pienistä kunnista työpaikat ovat hävinneet.

Kokoustamme liikaa

Vehviläisen mukaan valtionhallinnon työn tekemisen tapojen ja kansalaisten tarpeiden muuttumisen takia on tärkeää arvioida uudelleen myös alueellistamisperiaatteita.

– Koskaan aiemmin ei ole ollut näin hyviä uuden teknologian suomia mahdollisuuksia tehdä töitä muualla kuin Helsingin virastoissa.

Vehviläinen muistuttaa uudesta työaikalaista, joka vahvistaa joustotyön mahdollisuuden. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia siitä, että työntekijä tekee yli puolet työstään muualla kuin omassa työpisteessään.

– Valtion pitää olla lipputyönantaja uusien työaika- ja työpaikkakäytäntöjen edistämisessä, Vehviläinen sanoo.

Hän jatkaa, että ihmiset istuvat liikaa kokouksissa. Se ei ole kuitenkaan tehokkain tapa tehdä töitä.

– Olemme aika kokoustava kansa.

Virossa työpaikkoja pois Tallinnasta

Vehviläinen kertoo, että Virossa alueellistamishankkeen tavoitteena on viedä maaliskuuhun 2019 mennessä 1 000 valtionhallinnon työpaikkaa maakuntiin. Tuoreimman yhteenvedon mukaan maakuntiin on siirretty 431 työpaikkaa. Valtionhallinnon laitoksissa on noin 54 000 työpaikkaa, joista 45 prosenttia on Tallinnassa.

Käytännön muutto etenee vaihtelevaan tahtiin. Lukumääräisesti eniten on viety työpaikkoja Tarttoon, Itä-Virumaalle ja Pärnuun.

– Opetusministeriö toimii Tartossa ja pääministerin kanslia on muualla kuin Tallinnassa.

Osa siirroista jää seuraaville vuosille, koska alueellistamisen yhteydessä luotavat alueelliset valtiohallinnon toimipisteet, riigimajad (valtiontalot) eivät ole vielä käytössä. Saman katon alle sijoittuvat alueyksiköt, pääkaupungista siirretyt yksiköt ja etätyötä tekevät. Palvelut saadaan samasta paikasta.

Yhteisiä seiniä

Vehviläinen ehdottaa, että Suomessa julkiset toimijat lisäisivät yhteistyötä toimitilaratkaisuissaan.

– Pitää pystyä siihen, ettei valtiolla, maakunnalla ja jokaisella kunnalla ole omia seiniä. On pystyttävä hyödyntämään yhteisiä tiloja.

Tuhannen työpaikan siirron lisäksi tämän vuoden maaliskuussa hallitus päätti kuuden valtion laitoksen pääkonttorin työpaikkojen viemisestä maakuntiin Tallinnasta. Vehviläinen kertoo, että työpaikkojen siirto tapahtuu eri keinoin.

– Osin kasvatetaan jo olemassa olevien alueyksiköiden kokoa. Tallinnassa työpaikanvaihdosten yhteydessä avautuvia työpaikkoja täytetään maakunnissa. Osa työpaikoista tai yksiköistä siirretään maakuntaan, silloin kun työ itse sen mahdollistaa, Vehviläinen kertoo.

Uudistus on pantu käyntiin 2016. Siihen liittyy myös kuntauudistus, jossa viime vuoden aikana kuntien lukumäärä vähennettiin 213:sta 79:aan.

Ruotsi luopumassa keskittämisestä

Vehviläisen mukaan myös Ruotsissa tehdään aktiivisia alueellistamistoimia ja Norjassa niitä on tehty jo pitkään. Hän muistuttaa, että vuosi sitten Ruotsin pääministeri Stefan Löfven (sd.) nosti ”kansakunnan tila” -puheessaan esille, että Ruotsissa on päätetty luopua ns. keskittämislinjasta ja valtionhallintoa ollaan alueellistamassa.

Yksittäisten viranomaisten lisäksi Ruotsissa ja myös Virossa ollaan lisätty viranomaisten yhteisiä palvelupisteitä. Tämän lisäksi Ruotsissa on valmisteltu asetus, joka lisää koordinointia ja velvoittaa arvioimaan sijoittamispäätöksiä tehtäessä myös muita vaikutuksia.