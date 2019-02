Minna Canth -kirjailija Minna Rytisalo veti pääkirjaston Minnansalin ääriään myöten täyteen – vaikuttajan Jyväskylän-vuodet nousevat nyt uuteen arvoon

Kirjailijatapaaminen Jyväskylän pääkirjastolla yllätti järjestäjätkin lauantaina, kun kirjailija Minna Rytisaloa saapui kuulemaan enemmän väkeä kuin saliin mahtui. Niinpä pienemmälle porukalle riittävä Unon sali piti avata Minnansaliksi, jotta kaikki noin 150 henkeä mahtuivat istumaan.

Se tuntui sopivalta myös siksi, että Minna Canth tai kuten kirjailija Rytisalo häntä kunnioituksella kutsuu, Rouva C. oli tapahtuman toinen päähenkilö.

Rytisalon viime syksynä ilmestynyt Rouva C. on ensimmäinen romaanimuotoinen teos, mitä Minna Canthista on kaikkien tutkimusten ja elämäkertojen lisäksi kirjoitettu. Se on pysynyt Jyväskylän kirjastojen eniten lainattujen kirjojen listalla ilmestymisestään saakka ja moni jyväskyläläinen toi lauantaina oman kirjansa kirjailijan signeerattavaksi.

Rouva C kertoo ajanjaksosta, jolloin Canth opiskeli Jyväskylän seminaarissa, tapasi Ferdinand Canthin ja avioitui hänen kanssaan. Kirja päättyy aikaan, jolloin Ferdinand kuoli. Kirja käsittää siis Canthin elämää 19-vuotiaasta 35-vuotiaaksi. Jyväskylässä Minna Canth synnytti myös perheen seitsemän lasta.

Teos avaa ikkunan ja ymmärryksen elämänvaiheeseen, joka Canthin historiakirjoituksissa sivuutetaan melko lyhyesti. Leskeksi jäätyään Canth muutti vuonna 1880 takaisin lapsuuden kotikaupunkiinsa Kuopioon, jossa hän aloitti varsinaisen kirjailijauransa.

Kuusamolainen kirjailija ja lukion äidinkielenopettaja Rytisalo valitsi romaaninsa aikakaudeksi Jyväskylän vuodet paristakin syystä. Hänen mielestään Jyväskylässä eletyt 16 vuotta eivät olleet yksioikoisesti tulkittua avioliiton ja perheen puristuksessa elämistä, jonka jälkeen vapautunut Canth vasta muuttui kirjailijaksi ja yhteiskunnalliseksi kriitikoksi.

– Faktat eivät tue sitä käsitystä. Canthit tekivät yhdessä työtä, Minna Canth kirjoitti sanomalehtiin ja he harjoittivat yhdessä hyväntekeväisyyttä.

Kirjailija Rytisalolla on myös erityinen suhde Jyväskylään, jossa hän opiskeli äidinkieltä ja kirjallisuutta. Jyväskylästä myös Rytisalo löysi aviomiehensä ja edelleen perhe käy Vaajakoskella mummolassa.

– Jyväskylä on rakas opiskelukaupunkini, jonka kaduilla sain kulkea mielessäni Rouva C:tä kirjoittaessani.

Huolellisessa taustatutkimuksessa romaaniaan varten Rytisalon avustajana toimi myös tietokirjailija Jussi Jäppinen.

Minna Canthin Jyväskylä vuosina 1863–1880 oli hyvin erilainen kaupunki. Kasvukeskus Jyväskylä oli tuolloinkin, Minnan tullessa asukasluku oli noin tuhat, ja lähtiessä noin 2 000.

Mikään Canthin aikaisista paikoista ei ole enää rakennuksina olemassa. Opiskelupaikka, Jyväskylän seminaari sijaitsi aluksi Kauppakatu 4:ssä ja 10:ssä. Vasta Canthin lähdettyä Kuopioon valmistuivat nykyisellä yliopistokampuksella sijaitsevat punatiiliset rakennukset.

Canthien ensimmäinen yhteinen koti oli vuokra-asunto kaksikerroksisessa kivitalossa nykyisen Kauppakatu 17:n kohdalla. Rakennus oli Jyväskylän ensimmäinen kivitalo. Se purettiin 1929 ja tilalle rakennettiin sanomalehti Keskisuomalaisen toimitalo.

Canthit muuttivat 1871 omaan puutaloon, jonka suunnittelusta Minna Canth vastasi itse. Se purettiin kerrostalon tieltä 1960-luvun alussa.

Kirkkopuiston paikalla oli kauppatori ja yleinen kaivo.

– Kaupungin elämän painopiste oli yläkaupungilla, myös satamaan kuljettiin Vaasankatua, jonka nimi oli tuolloin Satamakatu, kertoo Jäppinen.

Kaupunginkirkko, kaupungintalo, seminaarin tiilirakennukset ja rautatie valmistuivat vasta Canthin Jyväskylän vuosien jälkeen.