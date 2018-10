"Minun Kivijärvelläni ei voi mitään parantaa, tämä on maailman paras paikka" – 150 vuotta täyttävässä erämaapitäjässä eräillään, liikutaan ja ollaan ihmisiksi

Yhdeksänvuotias Anni Leppänen on herännyt aamuvarhaisella kotonaan Hoikanperällä, matkannut sitten taksilla Tainionmäen koululle. Ekana oli kaksi äikän tuntia, sitten enkkua. Neljännellä tunnilla, ympäristöopissa, Anni pääsi esittelemään taululle silkkiuikkua. Ihan kuin oikeat opettajat. Anni ottaa tämänkin tehtävän tosissaan, sillä isona hänestä tulee opettaja.

– Opiskelen opettajaksi ja palaan takaisin Kivijärvelle. Tämä on vaan maailman paras paikkakunta, Tainionmäen koulu maailman paras koulu ja meidän kolmas luokka, no, sekin on maailman paras, sanoo Anni Leppänen, ja on enemmän kuin tosissaan.

Parhautta Annin Kivijärvellä riittää. Koulu on valmistunut muutama vuosi sitten ja homeitiöiden sijaan koulun käytävillä leijailee mukava yhteishenki. Kaikki tervehtivät toisiaan, jopa ventovierasta – ja kengät jätetään eteiseen, ihan totta.

Yhdeksäsluokkalainen Mirella Kainulainen, nuorisovaltuuston jäsen, laajentaa kivijärvisten lasten ja nuorten elämää koulun ulkopuolelle. Viime talvena nuoret järjestivät hauskuustapahtuman: pelattiin hiihtolomalla porukalla hankijalkapalloa ja syötiin makkaraa. Nyt nuorisovaltuusto puuhaa koulun ja kylänraitin väliin Kirsikkapuistoa. Keskelle tulisi pieni huvimaja ja senioritalon päähän senioripuistolaitteita. Pieniä kävelyväyliä ympäröisivät kirsikkapuut.

– Me ajatellaan, että se olisi viihtyisä paikka kaikenikäisille. Paikka, jonne kuka tahansa kyläläinen ja kulkija voi tulla vaikka vaan oleilemaan, Mirella muotoilee.

Ampumahiihtäjä Henri Grön on maineikkaan Kivijärven Kivekkäät -urheiluseuran puheenjohtaja. Jäseniä on rapiat kaksisataa, se on paljon 1 100 asukkaan Kivijärvellä.

Peltokankaan ulkoilualueella on ampumapaikka ampumahiihtäjille, pienlaskettelurinne, valaistu pururata, tenniskenttä ja 18-paikkainen frisbeegolf-rata. Toisaalta löytyvät liikuntahalli, urheilukenttä ja jääkiekkokaukalo.

Hellyttävintä liikuntapalvelua löytyy Kivijärven kunnan sivuilta kohdassa "latutilanne". Siellä latuja hoitava latukoneenkuljettaja kirjoittaa jokaisen urakoinnin jälkeen, missä latukone on tänään liikkunut, millä suksilla kannattaa lähteä liikenteeseen ja vinkkaapa hän jopa siitä, minne ei vielä tänään kannata suunnata 50 kilometrin latuverkostossa.

Henri Grön on tehnyt tätä työtä latukoneen ostamisesta lähtien, kolmetoista vuotta.

– Kunnanjohtaja Pekka Helppikangasta saa kiittää paljosta. Häneltä on tullut paljon ideoita, kiittelee Grön kuntapomoa.

Puralankylällä ammattikalastaja Esa Kotilainen puhdistaa upouuden kalankäsittelyhallin laitteita. Nyt sesonkiaikana Kotilaisen pyytämä kala matkaa Etelä-Suomen marketteihin, perjantaisin kalastaja pitää hallillaan Laaksontie 71:ssä kalanmyyntipäivän. Myy kalaa fileinä ja pyöreänä kulkijoiden matkaan.

Päämäärätietoisen miehen taidoilla ammattikalastus kalaisien vesistöjen äärellä pitää perheellisen leivissä. 80 katiskaa, 8 isorysää ja parhaimmillaan yli 5 kilometriä verkkoja pyytävät kuhaa, haukea, ahventa, siikaa ja madetta Kivijärvestä ja Kolimasta.

– Kalastusmatkailupuoli kiinnostaa ja laajentaisi yritykseni Fishvalleyn toimintaa sesongin ulkopuolelle, Kotilainen pohtii.

Matkailu on Kivijärven erämaavaltakunnan kruununjalokivi ja Hannunkiven matkailukeskus sen johtotähtiä. Viisitoista vuotta Hannunkiveä luotsannut yrittäjä Anne Hakkarainen on viritellyt kunnan ja matkailuyrittäjien suunnitteluryhmässä kuntaan uusinta uutta: modernia arkkitehtuuria ja niliaittoja karulle männikkökankaalle, upeaan järvimaisemaan – kansainvälisesti kiinnostava konsepti.