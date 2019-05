Missä iässä naisen halukkuus on huipussaan? Kaipaako iäkäs mies seksiä? – Kyselytutkimus valottaa suomalaisten seksielämää

Suurin osa suomalaisista on kiinnostunut seksuaalisista kokemuksista ja niistä saatavasta nautinnosta.

Finsex-tutkimuksen mukaan sen sijaan miehistä noin prosentti ei ole kiinnostunut seksistä lainkaan riippumatta siitä, onko heillä parisuhdetta vai ei. Naisista noin 15 prosenttia ei olisi tutkimushetkellä halunnut seksikokemuksia tai parisuhdetta.

Naisten halut hiipuvat ikääntymisen myötä, ja eläkeikäisistä naisista iso osa elää parisuhteessa tai sinkkuna mieluummin ilman seksiä.

– Kun Finsex-aineistosta nostetaan esiin tietty ryhmä, joka elää omassa elämäntilanteessaan mieluummin ilman seksiä, se on eläkeikäiset naiset. Yli 65-vuotiaista naisista noin seitsemän prosenttia olisi ollut avioliitossaan mieluiten kokonaan ilman seksiä. Iäkkäistä sinkkunaisista lähes puolet olisi ollut mieluiten ilman yhdyntöjä, Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula sanoo.

Miehillä ikä ei vaikuta seksin haluamiseen, vaan eläkeikäiset miehet toivovat seksiä yhtä lailla kuin aiemminkin.

– Toki halun puutetta on ikääntyvillä miehilläkin. Ja joillakin miehillä seksielämää haittaavat erektio-ongelmat. Ajatellaan, että tämä oli nyt tässä eikä haeta apua.

Naisten seksihalut ovat Kontulan mukaan korkeimmillaan nelikymppisenä. Tuolloin taustalla on usein vakiintunut parisuhde. Seksistä sekä itsetyydytyksestä on jo opittu nauttimaan.

Kontulan mukaan halujen hiipumiseen on monia syitä. Esimerkiksi iän myötä muuttuva hormonitoiminta aiheuttaa yhdyntäkipuja joka neljännelle naiselle.

– Kipua tuntevista naisista peräti 70 prosenttia on vältellyt seksiä. Myös monet lääkitykset, kuten diabeteslääkitys, vievät seksihaluja.

Miksi ikääntyvät naiset eivät hae oireisiinsa apua? Kontula arvelee avun hakemisen olevan osittain sukupolvikysymys. Nuoret naiset hakevat paremmin apua.

– Moni ilman kumppania elävä yli 65-vuotias nainen on elämäntilanteessa, jossa seksiasiat eivät yksinkertaisesti ole ajankohtaisia. Yhä vielä on myös vallalla ajatus siitä, että leskeksi jääneen naisen pitää olla uskollinen kuolleelle puolisolleen lopun elämäänsä. Tämä ajattelutapa on muuttumassa.

Iäkkäät sinkkunaiset ja -miehet voivat myös kuvitella, ettei heidän ole enää mahdollista löytää kumppania.

– Moni luovuttaa ja ajattelee, että elämää eletään nyt yksin.

Etenkin nuorista sinkuista elää mielikuva usein paria vaihtavina. Alle kolmekymppisten sinkkujen elämään lyhyet, peräkkäiset suhteet kuuluvatkin, mutta vanhemmilla on hiljaisempaa. Käytännössä monet sinkut ovat aika usein vailla yhdyntöjä. Finsex-tutkimuksen mukaan kaikista miessinkuista joka neljäs ja naisista 45 prosenttia on elänyt viimeisen vuoden kokonaan ilman seksiä.

Naimisissa olevien seksittömyys lisääntyy 55 ikävuoden jälkeen. Yli 65-vuotiaista joka neljännellä ei ole ollut yhtään yhdyntää vuoden sisällä.

Verkkokysely: Oletko tyytyväinen seksielämääsi?

Voisi olla huomattavasti parempaa ja monipuolisempaa. Spontaanisuutta enemmän ja vaihtelua perinteiseen vaakamambaan.

Kun mikään ei riitä, 22

Olen. Meillä on luottamus toisiimme ja avoimuus. Yhdessä sovitaan säännöistä ja kokeillaan välillä uutta. Osaamme olla myös spontaaneja. Toki useammin voisi käyttää siihen enemmän aikaa. Joskus pikapanokin on paikallaan.

Laila, 32

Erittäin. Kuusi vuotta yhdessä. Seksiä on kolmesta lapsesta huolimatta päivittäin. Joskus parikin kertaa päivässä. Välillä pikaisesti peiton alla. Välillä pitkän kaavan mukaan isosti nautiskellen. Halut osuu yksiin, ja toisen vartalo viehättää edelleen ja kiihottaa vaikka minkälaisiin leikkeihin.

Edelleen alkuhuumaa, 32

Puolisoni haluaisi seksiä useammin kuin minä. Voisimme kokeilla parinvaihtoa.

Toni, 42

Olen todella tyytyväinen. Puolisoni on huomaava, muistaa hellin elein myös arjen keskellä. Se vaikuttaa suoraan seksielämään. Seksiä on lähes päivittäin. Aina ei tarvitse saada edes orgasmia, koska pelkkä läheisyys ja yhteinen hauskanpitokin on jo itsessään hyvää mieltä tuovaa. Ja jos toinen on väsynyt, sekin on ok. Emme loukkaannu kieltäytymisestä. Jos haluamme maustaa seksielämäämme, molemmilla on lupa käydä vieraissa, kunhan muistaa suojautua.

Neiti Kesäheinä, 32

Menetteleehän tuo, mutta useammin saisi olla. Vieraisiin varmaan mentävä.

Risukko, 42

En ole, meillä mies pihtaa. Parannusta voisi tulla sillä, ettei odotettaisi, että muija on aina heti valmiina.

Nainen, 35

En ole tyytyväinen. Edellisestä kerrasta toisen kanssa on useampi kuukausi. En ole ikinä tarvinnut seksiä kovin aktiivisesti – näin ainakin asianlaitaa selittelen – ja sinkkuna koen irtoseksistä huonoa omaatuntoa, häpeää. Kiitos vaan huorittelukulttuurin, joka luo (voimakasviettisille) naisille täysin eri aseman (voimakasviettisiin) miehiin nähden. Haluaisin vapautua häpeän kokemuksesta... Ihannemaailmassa vallaton seksin harrastaminen ei tarkoittaisi ihmissuhdepulmia.

Nimetön, 27

En ole tyytyväinen. Kaveri pihtaa.

Partneri, 66

Ai nettipornoon ja masturbointiin? Toivon, että seksiä edes olisi. Että saisi vaimolta joskus edes suukon.

Pepke, 50

En ole tyytyväinen. Asun pienessä kunnassa, jossa kuusikymppiselle miehelle ei ole tarjontaa. Kun löytyisi joku, joka ottaisi.

Ei eunukki, 60

Koska olen epävarma omasta osaamisesta, niin en itse lähde niin helposti harrastamaan seksiä ja suhdehaaveet kaatuu sitten siihen... Toivoisin lisää rohkeutta ja taitoja.

Ujo maalaistyttö, 21

Toivon, ettei tarvitsisi yksin seksiä harrastaa.

Hopo, 67

En ole. Viriilinä miehenä en saa seksiä tarpeeksi usein. Seksi on kuitenkin hyvää silloin kun sitä on. 2–3 kertaakin viikossa menisi. Toivon enemmän aikaa seksille ja läheisyydelle. Läheisyyden kaipuu on välillä aika suurta, vaikka onkin parisuhteessa, mutta yhteinen aika on mennyt liian vähiin. Eikä osata hyödyntää sitäkään vähää aikaa. Pikapanokin välillä tyydyttäisi varmasti molempia.

Peksi, 46

Kyllä, erittäin. Vaikka läheisyys ja romantiikka onkin tärkeintä, niin melko euforinen tunne tulee niistä kerroista, kun asiat pääseekin yltymään siihen pisteeseen vaikka tupakeittiön sohvalla. Vaimokin saisi esittää toiveita.

Jake, 28

Eihän olemattomaan voi olla tyytyväinen, viimeksi lähes 30 vuotta sitten. Vaimon vaihto olisi ainoa tapa parempaan pääsemiseksi.

Puutteessa, 70

Uusi, tuore suhde vaatii paljon harjoittelua, koska takana lähes 12 vuotta kestänyt aivan loistava seksielämä edellisessä suhteessa. Uusi kumppani aika kokematon seksin suhteen. Onneksi harjoittelemme paljon, se on virkistävää, koska olin ilman lähes vuoden, kun olin niin rikki erostani. Mutta mutta.. En ole saanut orgasmia vielä yhdynnässä ja se häiritsee kovin. Seksi on minulle tärkeä osa parisuhdetta. Jos se ei toimi, niin ei toimi mikään muukaan. Seksilelut voisi ottaa mukaan, ja seksi ulkona lenkin lomassa piristäisi.

Kesä ja kärpäset, 33

Mitäköhän se seksi on?

Myyrä, 83

Minulla ei ole seksielämää. Halusin aiemmin pysyvää parisuhdetta ja kieltäydyin yhden illan jutuista. Nyt vuosien seksittömän ajan jälkeen alkaa olla sellainen läheisyyden kaipuu, että kelpaisi se yksikin kerta. Eihän sitä tiedä vaikka saisi toisenkin kerran samalta. Normaalisti suhteeseen kuului seksiä päivittäin, mutta iän karttuessa uusia parisuhteita ei voi helposti luoda.

Epätoivoinen, 41

Olen tyytyväinen seksiin silloin, kun sitä on. Lapset vaikeuttavat spontaania seksin harrastamista. Kaipaisin yllätyksellistä ja spontaania seksiä niin, että mies nostaa minut syliinsä ja ottaa seinää vasten töistä tullessaan. Ehkä kymmenen vuoden päästä.. Siihen saakka on tyydyttävä työntö ja tiukka tuijotus- seksiin pimeässä peiton alla, etteivät taaperot herää.

Nainen -85, 30

En ole tyytyväinen. Haluaisin itseäni nuoremman rakastajan.

Solo, 65

En ole tyytyväinen. Olen 63-vuotias mies, ja nykyinen naisystäväni ei ole kovin kiinnostunut seksistä. Se tuntuu olevan hänelle yhdentekevä asia, sanoo vain, ettei haluta. Seksiä harrastetaan keskimäärin kerran kuukaudessa. Haluaisin enemmän läheisyyttä ja hyväilyä, mikä sekin tuntuu olevan nykysuhteessa harvinaista.

Ukki, 63

Kyllä, olen tyytyväinen seksielämääni eli seksivälineillä tapahtuvaan sooloseksiin. Siedän ja sallin seksuaalisten mielikuvien nousemisen, jos niin tapahtuu arjessa, en pelästy niitä. Tätä voi olla esimerkiksi kiinnostus, joka nousee toiseen ihmiseen seksuaalisessa mielessä. Tämä tapahtuu joskus silloin tällöin. Mietin, että minkähänlaista olisi mennä sänkyyn tuon kanssa. En etsi tai kaipaa kumppanuutta vastakkaiseen sukupuoleen eli mieheen. En ole parisuhteessa, en ole ollut naimisissa, minulla ei ole omia lapsia.

RR, 55

En, emme ole edes hyväilleet toisiamme, mikä johtaisi kysyntään. Olen monesti yrittänyt, mutta saan vihaisen ”hittoako siinä”. Kaipaan halaamista.

Visa Palikka, 62

Erittäin. Kaikki muuttui heti, kun lopetin hormonaalisen ehkäisyn, mikä oli käytössä lähes 15 vuotta. On mahtava tunne haluta seksiä oikeasti! Suosittelen kaikkia kokeilemaan ihanaa elämää omien hormoneiden hyrrätessä!

Tyytyväinen, 29

En todellakaan! Minun mieleni ei tee, ja miehelleni se ei riitä. Luulen hänen pettävän minua saadakseen seksiä. Muuten meillä menee hyvin arjessa. Pitäisi rakastella useita kertoja viikossa ja monipuolistaa seksielämää.

Joku mielessä, 60

Erittäin tyytyväinen, iän myötä seksistä on tullut entistäkin nautinnollisempaa. Tuttu ja turvallinen parisuhde (yli 30 vuotta) tekee siitä täydellistä.

JP, 57

Seksi on ihanaa, hyvää ja molempia tyydyttävää silloin, kun sitä on. Sitä on vain aika harvoin, noin kerran kuussa tai kahdessa kuussa. Elämme ruuhkavuosia kiireisen työn ja pienten lasten kanssa, joten yhteinen kahdestaan vietettävä aika on kateissa. Lapset nukkuvat kohtalaisen huonosti, joten seksimme on aika hyssyttelyä. Masturboin suurin piirtein joka toinen ilta. Haluaisin seksiä vähintään kerran viikossa. Ei aina välttämättä yhdyntää, vaan suuseksi ja käsityydytyskin toimisi. Haluaisin myös kokeilla pieniä uusia juttuja, esimerkiksi sidontaa ja seksileluja.

Seksiä taas, kun lapset on vanhempia, 32

Seksiä ei ole ollut yli puoleen vuosikymmeneen. Olisin jo varsin tyytyväinen, jos sitä olisi edes joka toinen kuukausi. Hyvä lähtökohta olisi löytää ihminen, jonka kanssa seksiä vastavuoroisesti haluttaisiin.

Teeskitsoidi, 38

Erittäin tyytyväinen. Pystytään puhumaan kaikesta seksiin liittyvästä avoimesti ja puhutaankin usein. Molempien tyydytys on erittäin tärkeä asia meille, eikä kummankaan tarvitse elää puutteessa. Kokeillaan mielellään myös uusia juttuja.

15 vuotta yhdessä, 30