Missä on tämä 37-vuotias mies? Katosi keskiviikkona aamupäivällä, havainnot hätäkeskukseen

Sisä-Suomen poliisi etsii 37-vuotiasta miestä, joka katosi keskiviikkona aamupäivällä Pirkanmaalla.

Mies on 182-senttinen, noin 117-kiloinen ja hänellä on lyhyet, noin sentin mittaiset hiukset. Yllään hänellä on musta takki ja mustat housut.

Poliisin mukaan kadonneella saattaa olla mukanaan kuviolliset kävelysauvat. Hän kävelee lyhyin askelin hätäisesti, on arka ja pelokas, poliisi kuvailee.

Havainnot miehestä pitää ilmoittaa hätäkeskukseen numeroon 112.