Missä ovat kärkiteema ja suuret puolueet? Vaalien suurin jäämässä pienemmäksi kuin koskaan aikaisemmin

Näissä eduskuntavaaleissa selkeä kärkiteema puuttuu. Puoluekentän sirpaloituminen jatkuu ja perinteisen vasemmiston ja porvaripuolueiden vastakkainasettelu on aiempaa jyrkempi. Näin arvioivat politiikan tutkijat käynnissä olevaa vaalikamppailua.

– Kaksissa edellisissä vaaleissa on ollut selkeä yhden kärjen vaalikeskustelu. Vuoden 2011 vaaleissa eurokriisi ja tukipaketit hallitsivat julkista kuvaa samoin kuin kestävyysvaje. Keskustelu taloudesta oli kantava teema viime vaaleissa, kertoo tutkija Ville Pitkänen e2 Tutkimuksesta.

Useita teemoja

Nyt Pitkänen puhuu useista kärkiteemoista. Ilmastonmuutos on ollut paljon esillä. Lisäksi maahanmuutosta sekä taloudesta ja työllisyydestä on keskusteltu runsaasti. Tärkeäksi teemaksi on noussut myös terveys- ja hoivapalvelut.

Politiikan tutkija Rauli Mickelsson Turun yliopistosta lisää, että nyt ei ole ollut mitään leikkauslistoja verrattuna vuoden 2015 vaaleihin.

Valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimon mukaan porvarillisten puolueiden ja vasemmistopuolueiden vastakkainasettelu näyttäytyy nyt jyrkempänä kuin aikoihin. Se perustuu hallituspohjaan, jossa on vain kolme porvarillista puoluetta.

– Se korostaa porvari- ja vasemmistopuolueiden välistä eroa.

Suurin puolue kutistuu

Kaikki kolme tutkijaa nostavat esiin puoluekentän pirstaloitumisen, joka näyttää jatkuvan.

– Suurin puolue vaikuttaisi olevan nyt vieläkin pienempi kuin aikaisemmin. Tämä on aiempaa selkeämmin keskisuurten puolueiden kilpailu kuin vuoteen 2011 asti jatkunut kolmen suuren puolueen kisa, Pitkänen sanoo.

Paloheimo korostaa, että hallituspuolueiden kannatus on laskenut vaalikauden aikana poikkeuksellisen paljon, reilusta 50 prosentista reiluun 30 prosenttiin. Tällaista laskua tuskin on tapahtunut koskaan aikaisemmin.

– Suuria puolueita ei näytä olevan ollenkaan ja suurimman puolueen kannatus jää 20 prosentin pintaan, jopa sen alle, Paloheimo sanoo.

Hän muistuttaa, että takavuosina kaksi suurinta puoluetta sai yhteensä yli sata paikkaa.

– Puoluekentän hajaantuminen etenee koko ajan.

Perinteiset suuret menettävät

Mickelsson pitää outona sitä, kuinka paljon tietyt tapahtumat ovat heiluttaneet puolueiden gallupkannatusta. Vanhuskohu romahdutti kokoomuksen kannatuksen, ja keskustan alamäki on ollut poikkeuksellisen suuri.

Paloheimon mukaan puoluekentän pirstaloituminen ei ole yksin suomalainen ilmiö. Se koskettaa koko läntistä Eurooppaa.

– Se antaa politiikan tutkijoille ja poliitikoille aihetta selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että kiinnittyminen perinteisiin isoihin puolueisiin on entistä heikompaa. Se näkyy sillä tavalla, että aika nopeasti uudet yrittäjät voivat saada vahvaa kannatusta.

Puoluekentän hajaantuminen on vaikeuttanut hallituksen muodostamista useissa maissa. Paloheimo mainitsee Belgian, Saksan ja Ruotsin. Nyt Suomi on tämän saman ongelman edessä.

Mickelsson pohtii, tuleeko Suomeen saman tyyppinen tilanne kuin Ruotsissa, jos perussuomalaisten nousutrendi jatkuu. Hän kuitenkin arvioi, että Suomessa pystytään muodostamaan enemmistöhallitus kohtuullisessa ajassa.

Kannatuksessa tuskin suuria muutoksia

Paloheimo arvioi, ettei puolueiden kannatuksessa ole enää luvassa suuria muutoksia. Hän perustelee näkemystään sillä, että 2000-luvulla puolueiden vaalitulos on poikennut 1–2 prosenttiyksikköä siitä, mitä se oli viikkoa tai kahta ennen vaaleja julkaistuissa mielipidemittauksissa. Puolueen kannatus on ollut suurempi ainoastaan poikkeustapauksissa.

– Jos jonkun puolueen kannatus on ollut selvästi nousujohtoinen, nousu on saattanut jatkua viimeisen mielipidemittauksen jälkeen vaalipäivään saakka, Paloheimo sanoo.

Hän jatkaa, että perussuomalaisten suosio on ollut alkuvuoden gallupeissa nousujohtoinen. Se jää nähtäväksi, jatkuuko nousu vaaleihin saakka.

Valeuutiset puuttuvat

Tutkijat korostavat, ettei vaalikampailun aikana ole sorruttu Yhdysvalloista tuttuun ilmiöön, valeuutisiin. Tästä pitää osittain huolen se, että eri mediat pyrkivät tarkistamaan faktoja. Kansalaiset myös luottavat perinteiseen mediaan toisin kuin Yhdysvalloissa.

Puolueet toki haluavat saada asiat näyttäytymään omalta kannaltaan mahdollisimman hyviltä. Silloin tosiasiat saattavat osittain jäädä huomiotta.

– Mutta en usko, että vuoden 2019 vaaleissa on mitään muutosta verrattuna viime aikojen eduskuntavaaleihin, Paloheimo sanoo.

Eri teemoja

Vuoden 2007 vaaleissa merkittävin väittely käytiin kansantalouden jakovarasta eli niistä noin neljästä miljardista eurosta, jotka hallituksella oli todennäköisesti käytettävissään alkavalla vaalikaudella. Oppositiopuolue kokoomus nousi suurimmaksi voittajaksi ajamalla "Sari Sairaanhoitajalle" palkankorotusta. Keskusta säilyi suurimpana puolueena.

Vuoden 2011 vaalit muuttuivat osittain kansanäänestykseksi Portugalin tukemisesta. Perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikki puolueet menettivät kannatustaan. Kokoomus nousi kannatuksen menetyksestä huolimatta suurimmaksi puolueeksi.

Vuoden 2015 vaalitaistelua hallitsi talousväittely ja leikkauslistat. Keskusta nousi selvästi suurimmaksi puolueeksi.