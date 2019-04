Missä vietät pääsiäistä? Näillä alueilla kokko voi sytyttää ruohikkopalon – katso varoituskartta

Useaan maakuntaan annetut ruohikkopalovaroitukset voivat estää pääsiäiskokkojen polttamisen tänään. Pelastuslain mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Ilmatieteen laitos on antanut ruohikkopalovaroituksen Ahvenanmaalle, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Pohjanmaalle. Ilmatieteen laitoksen mukaan varoituskarttaa päivitetään puolenpäivän aikaan, ja silloin sille saatetaan lisätä uusia alueita.

– Vähän ennakoisin, että uusia alueita on tulossa voimaan nimenomaan Etelä-Pohjanmaan suunnalla. Lännessä on jotain heikkoja sateita liikkunut yöllä, en tiedä miten se vaikuttaa. Mitään kauhean merkittäviä sademääriä ei ole tullut, kertoo päivystävä meteorologi Jari Tuovinen.

Seurasaaren kokon kohtaloa jännitetään aamupäivä

Helsingin Seurasaaren perinteisen pääsiäiskokon kohtalo selviää aamupäivän aikana, kertoo kokon rakentamisesta vastaava Helsingin Keskipohjalaiset.

– Sain VPK:lta eilen tiedon, että asia selviää tänään aamupäivän aikana, kun paikallinen päivystävä palomestari antaa tiedotteen. He (VPK) arvelevat, että jos maaston kastelee kunnolla, voi koko polttamiselle olla mahdollisuus, kertoo kokkomestari Esa Kukkola.

Pohjanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Aatu Isotalo puolestaan kertoo, että pääsiäiskokot jäävät polttamatta, ellei ruohikkopalovaroitukseen tule päivän aikana muutosta.

– Avotulta ei saa tehdä, kun ruohikkopalovaroitus on voimassa. Kokot jäävät polttamatta, jos varoitus on voimassa, Isotalo toteaa.

Kokkojen poltto pääsiäisenä on vanha pohjalainen pääsiäisperinne, joka aikanaan kokosi kyläläiset yhteen tulien äärelle. Vanha kansa uskoi pahojen voimien, trullien ja noitien, olevan liikkeellä nimenomaan lankalauantaina, ja niiden karkottamiseksi kokot sytytettiin.

Pääsiäistulilla haluttiin myös vaikuttaa suotuisasti tulevaan satokauteen.

Luvassa aurinkoa ja poutaa

Sää on tänään poutaista ja pääosin aurinkoista. Ilmatieteen laitoksen mukaan idässä ja pohjoisessa on aurinkoisinta, lännessä pilvisyys on ajoittain runsaampaa.

Maan länsiosassa lämpötilat vaihtelevat päivällä 11 ja 16 plusasteen välillä. Maan itä- ja pohjoisosassa päivän ylimmät lämpötilat kohoavat 9–14 plusasteeseen.

