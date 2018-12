Mistä rahaa nopeasti, kun äkillinen meno yllättää? – Takuusäätiön toimitusjohtaja vinkkaa pikavippejä fiksumpia tapoja hankkia rahaa

Elämä ei aina mene suunnitelmien mukaan. Esimerkiksi oma tai läheisen sairastuminen, auton hajoaminen tai silmälasien rikkoutuminen voivat olla tilanteita, joissa tulot eivät riitä ja jostain pitäisi nopeasti saada lisää rahaa. Velkaantuneita auttavan Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar kertoo, mitä vaihtoehtoja on, jotta pikavippeihin ei tarvitsisi turvautua.

1. Käytä yllättävien menojen maksamiseen luottokorttia. Luottokortilla saat lisää maksuaikaa erilaisiin hankintoihin. Muista kuitenkin, että ostos luottokortilla alkaa kerryttää korkoa, jos nostettua luottoa ei maksa takaisin ennen eräpäivää.

”Jos talous on hallinnassa, luottokortin limitti on käytettävissä hätätilanteissa yllättäviin menoihin. Jos luottokortin käyttö on arkista ja luottovelan saldo jatkuvasti tapissa, on kyseessä taloudenhallintaongelma. Moni elää jatkuvasti yli varojensa ja kuluttaa enemmän kuin tienaa”, huomauttaa Pantzar.

2. Hae vakuudetonta pankkilainaa netistä. Eri pankit myöntävät vakuudetonta lainaa eri nimillä ja hieman erilaisilla ehdoilla. Vakuudeton pankkilaina on pikavippejä huomattavasti halvempi ratkaisu.

”Suosittelen ottamaan mieluummin yhden pankkilainan kuin vaikkapa useita eri kulutusluottoja eri paikoista. Usein ihmisellä on paljon eri luottokortteja ja pieniä luottovelkoja, jolloin kokonaistilanteen hahmottaminen vaikeutuu. Älä ota uutta lainaa maksaaksesi takaisin vanhaa”, muistuttaa Pantzar.

3. Myy tai panttaa omaisuuttasi, jos sellaista on. Tarpeettomia tavaroita voi myydä esimerkiksi Tori.fi- tai Huuto.net-sivustoilla tai Facebookin kirppisryhmissä.

Tavaroiden panttaaminen onnistuu panttilainaamoissa, joita sijaitsee lähinnä isoimmissa kaupungeissa. ”Panttilaina on merkittävästi pikavippejä edullisempaa luottoa”.

4. Ota lainaan lyhennysvapaata.

Useimmiten asuntolainaan ja kulutusluottoihin voi saada lyhennysvapaita kuukausia. Lyhennysvapaa on parempi vaihtoehto kuin uuden lainan ottaminen.

5. Hae Takuusäätiön pienlainaa. 200–2 000 euron pienlainaa voi hakea esimerkiksi kodinkoneen hankintaan, takuuvuokraan, auton korjaukseen tai silmälaseihin.

”Lainaa haetaan verkkosivujen kautta. Lainapäätöksen saa normaalisti noin viikossa. Jos et saa lainaa, saat tietää myös päätöksen perusteet. Meiltä lainaa saa muutama sata ihmistä vuodessa, mutta rahkeita olisi enempäänkin”, kertoo Pantzar.

6. Erilaiset kulutusluotot. Pikavippiä eli pienehköä kulutusluottoa, josta saa päätöksen jopa muutamassa minuutissa, Pantzar ei suosittele kenellekään. Nykyisin pikalainaa voi saada jopa 50 000 euroa, jolloin kyse ei enää ole pienestä vipistä.

”Minun on vaikea keksiä, mikä olisi sellainen meno, ettei siihen voisi varautua etukäteen, tai ettei hankintaa voisi siirtää toiseen ajankohtaan. Jos turvaudut pikavippeihin, tee järkevä takaisinmaksusuunnitelma suhteutettuna tuloihisi”, neuvoo Pantzar.

Ota selvää lainan todellisista kustannuksista. Korkojen lisäksi kuluja voi tulla esimerkiksi avausmaksusta sekä laskutus- tai nostokuluista.

7. Muutamat kunnat, kuten Jyväskylä, tarjoavat sosiaalista luottoa eli hyvin edullista lainaa vähävaraisille.

”Sosiaalisen luoton saamisen ehdot ovat usein tiukat. Vuosittain sosiaalista luottoa saa koko maassa noin 1 000 ihmistä. Yleensä apua voi saada lähinnä pienimuotoiseen velkajärjestelyyn”, Pantzar kertoo. Luoton saadakseen on oltava pienituloinen ja vähävarainen mutta maksukykyinen.

8. Jotta olisit paremmin varautunut yllättäviin menoihin, säästä. Rahaa olisi hyvä olla jemmassa vähintään kuukauden nettopalkan verran.