Mitä Isis-taistelijoiden perheenjäsenille pitäisi tehdä Suomessa? Käytännössä ei mitään, sillä tukitoimiin osallistuminen onkin vapaaehtoista

Mikäli Suomeen palaa sellaisia Isis-taistelijoiden perheenjäseniä, joita ei voida syyttää rikoksista, heidät pyritään saamaan erilaisten toimenpiteiden piiriin. Käytännössä se on vaikeaa, jopa mahdotonta, sillä tukitoimiin osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

– Ei ole olemassa lakia, joka velvoittaisi ketään hakeutumaan palveluihin. Lähtökohtana on se, että tuki perustuu vapaaehtoisuuteen, kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriöstä sanoo.

Isis-taistelijat halutaan oikeuteen vastaamaan rikoksista, joihin ovat syyllistyneet alueella oleskellessaan. Näytön saaminen näistäkään teoista ei ole helppoa.

Matkustaminen terroristirikoksen tekemistä varten tuli rangaistavaksi vasta joulukuussa 2016 ja suurin osa Suomesta lähteneistä oli matkustanut alueelle jo sitä ennen.

– Pykälää ei voida soveltaa sitä ennen lähteneisiin. Rikostutkintaa varten pitäisi siis löytyä näyttöä jostakin muusta rikoksesta, suojelupoliisista todetaan.

Käytännössä Isis-perheenjäsenten osallistuminen tukitoimiin perustuu siis heidän omaan haluunsa, vaikka haluja säilöönottoonkin olisi. Mediatietojen mukaan Syyrian pakolaisleirillä on suomalainen Sanna, joka haluaisi palata kotiin neljän lapsensa kanssa. Suomi ei aktiivisesti auta ketään palaamaan, mutta ei toisaalta voi estää kansalaisiaan tulemaan maahan.

– Sen tulemme tekemään Suomessa, että näitä henkilöitä valvotaan tarkkaan ja heitä ei päästetä valvomatta liikkumaan yhtään mihinkään, sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) kommentoi Sannaa STT:lle Brysselissä torstaina.

Myös maahanmuuttopolitiikasta vastaava työministeri Jari Lindström (sin.) mietti torstaina Iltalehdessä, pitäisikö "nämä ihmiset ottaa säilöön. Mielestäni ilman muuta pitää. He eivät saa vapaina täällä kuljeksia."

Aiemmin palanneiden osallistumisesta tukitoimiin ei tietoa

Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministeriryhmä vahvisti keväällä 2017 viranomaisten yhteistyöhön perustuvan toimintamallin, joka ohjaa toiminnassa taistelualueelta palaavien kanssa. Siinä on kuvattu, mitä kunnissa ja alueilla pitäisi tehdä Syyrian ja Irakin konfliktialueille matkustaneiden ja sieltä takaisin tulevien kanssa.

Toiminta perustuu kunnissa laajaan viranomaisyhteistyöhön, johon osallistuu myös järjestöjä. Myös Suojelupoliisin mukaan kaikki palaajat pyritään saattamaan jollain tapaa viranomaistoiminnan piiriin.

Suojelupoliisin mukaan noin 20 henkilöä on palannut Suomeen jo aikaisemmin kriisin alkuvaiheessa. Viime aikoina konfliktialueille lähteneistä on palannut vain yksittäisiä henkilöitä.

Tällä haavaa ei ole tietoa, kuinka moni aiemmin palanneista on hakeutunut itse erilaisiin tukipalveluihin.

– Kaikki tehdään, mikä on lain mukaan mahdollista. Toimintamallin tavoitteena on olla tukena ja mallina silloin, kun esimerkiksi sosiaalityöntekijälle tulee henkilö, jolla on tuollaista taustaa. Moni hakee apua itse, Mankkinen sanoo.

Mankkisen mukaan alueelta palaavien perheiden tukitoimet ovat kuntien vastuulla sen jälkeen, kun perheet ovat asettuneet asumaan jonkin kunnan alueelle.

– Kuntien pitäisi olla valppaana ja laittaa toimintaa käyntiin, mikäli alueella on konfliktialueilta palanneita ihmisiä. Kunnat itse huolehtivat tästä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Suojelupoliisin mukaan Suomesta on matkustanut alueelle noin 80 aikuista ja sinne on viety 30 lasta, joista puolet tyttöjä ja puolet poikia. Osa näistä lapsista on jo täysi-ikäisiä. Lisäksi alueella on syntynyt lapsia henkilöille, joilla on yhteyksiä Suomeen.

Lähtijöiden todellinen määrä on luultavasti suurempi, sillä kaikki eivät ole välttämättä tulleet viranomaisten tietoon, Suposta todetaan.

Aikuisia ei auteta palaamaan

Isisiin liittyneet naiset ja heidän lapsensa ovat puhuttaneet tällä viikolla, kun muun muassa amerikkalainen uutiskanava CNN haastatteli suomalaista Sannaa Syyrian pakolaisleirillä. Suomi ei aktiivisesti auta aikuisia palaamaan Suomeen.

– Mutta jos Suomen kansalainen itse hakeutuu tänne, hänellä on oikeus tulla maahan. Aikuisia kohdellaan samalla tavalla riippumatta sukupuolesta, Mankkinen sanoo.

Palaaviin naisiin suhtaudutaan samoin kuin miehiinkin ja tutkitaan, ovatko he syyllistyneet rikoksiin. Lähtökohtana on, että henkilöt, joiden epäillään syyllistyneen rikoksiin, tuodaan oikeuteen. Useimmiten terrorismirikoksia tutkitaan keskusrikospoliisissa.

Lasten osalta tilanne on toinen, sillä he eivät ole itse saaneet päättää lähdöstään.

– Konfliktialueelle viedyt tai siellä syntyneet lapset ovat tilanteessa ensisijaisesti uhrin asemassa ja lapsia koskevissa toimissa on aina otettava huomioon lapsen etu, yksikön päällikkö Antti Putkonen ulkoministeriöstä kertoo.

Valtiolla on YK:n lasten oikeuksien sopimuksen ja lasten suojelulain kautta velvollisuus huolehtia palaavista lapsista. Monet lapsetkin ovat saattaneet syyllistyä väkivaltaan ja tytöt joutuneet naimisiin, kuten Syyrian leirillä olevan suomalaisen Sannan 13-vuotias tytär.

– Rikosoikeudellinen vastuu alkaa Suomessa 15-vuodesta. Peruslähtökohta on se, että lapset pääsisivät kokemuksen yli ja irti väkivaltaisesta ajattelusta, Mankkinen sanoo.

Mankkinen muistuttaa, ettei 13-vuotiaan avioliitto ei ole Suomen lain mukainen vaan tyttö on seksuaalirikoksen uhri.