Mitä ihmettä? Hääohjelma on jatkunut samalla kanavalla aamusta yöhön jo pari viikkoa – hömppämaratonista voi syyttää tanskalaisia

Häihin valmistautumista on voinut seurata ympäri vuorokauden TLC-kanavalla, jossa Tahdon morsiuspuvun -sarja eri versioineen on pyörinyt koko elokuun.

Putkea on katkaissut vain muutama jakso Hääpukuja kurvikkaille -ohjelmaa, jonka idea on lähes identtinen.

Maratonista voi syyttää tanskalaisia, kertoo Discovery Networks Finlandin viestintäpäällikkö Sanna Ignatius. Suomessakin näkyvää kanavasisältöä suunnitellaan yhdessä muiden pohjoismaalaisten kanssa.

– Tanskassa hääteemainen kampanja on jatkunut jo muutaman viikon ajan. Elokuu on yleispohjoismaalaisesti suosittu hääkuukausi, Ignatius sanoo.

Hääohjelmat ovat Ignatiuksen mukaan TLC-kanavan katsotuimpien ohjelmien kärjessä.

– Kampanja on herättänyt katsojissa ihastusta ja vihastusta. Iso osa TLC:n katsojista on kuitenkin kyseisen ohjelman faneja, Ignatius kertoo.

Suomi-versio seuraa syksyllä

Jos sarjan spin off -tuotannot, kuten Tahdon morsiuspuvun: Kaasot, Tahdon morsiuspuvun: Britannia, Tahdon morsiuspuvun: Vegas ja Tahdon morsiuspuvun: XXL, eivät ole tarpeeksi, sarjasta voi katsella myös suomalaista versiota TV5-kanavalla lokakuusta alkaen.

– Sarjassa morsiamelle etsitään unelmien hääpukua yhdessä asiantuntijan kanssa, mutta myös ystävien, sukulaisten ja kaasojen mielipiteitä kuunnellen, Ignatius kuvailee.

Alkuperäisen Say Yes to the Dress -sarjan jo 18. tuotantokausi sai heinäkuussa ensikatselunsa Yhdysvalloissa. Sarjasta on tehty tuotantokausia pian 13 vuoden ajan.

Nasa oli perustamassa kanavaa

TLC-kanava palaa silkasta häähumusta takaisin tavalliseen päiväjärjestykseen jo perjantaina, kun ruutuun palaavat myös Apua! Tyttäreni on raskaana-, Kissakuiskaaja- ja Kakkukuningas- nimiset sarjat. Valtaosa tarjonnasta tosin on hääohjelmaa myös perjantaina.

Ilmaiskanavaksi joulukuussa muuttunut, antenniverkossa kanavapaikalla 11 näkyvä TLC-kanava on suunnattu 15–34-vuotiaille naisille, "joiden maailma on täynnä mahdollisuuksia".

TLC tunnettiin aiemmin The Learning Channel -opetuskanavana. Kanavan perusti 1970-luvulla Yhdysvaltain silloinen terveys-, koulutus- ja hyvinvointiministeriö yhteistyössä ilmailu- ja avaruushallintovirasto Nasan kanssa.