Mitä nykyinen hallitus ehti saada aikaan? Lue kooste

Hallituksen kaksi megaluokan lakiuudistusta, sote- ja maakuntauudistus sekä tiedustelulait, odottaa vielä lopullista sinettiään. Hallituspuolueet ja ministeriöt tekivät kuitenkin joulusiivouksensa jo viime viikolla eikä hallitus anna enää uusia lakiesityksiä eduskunnalle.

Uutissuomalainen tarkasteli, mitä nykyinen hallitus ehti saada aikaan. Ainakin se on saanut maaliin valtavan määrän lakeja, jotka noudattavat hallitusohjelman linjauksia. Hallituspuolueista korostetaan, että hallitus on tehnyt vajaa 300 hyvää tekoa. Maan talous on pantu kuntoon, ihmisten arki on helpottunut, kun normeja on purettu ja koulutukseen on tehty isot rakenneuudistukset.

Kauppa ja taksit vapautettiin

Normien purkaminen alkoi hallituksen alkutaipaleella, kun kauppojen aukioloajat vapautettiin. Uusi alkoholilaki astui voimaan kovan väännön jälkeen tänä vuonna samoin kuin taksiuudistus.

Hallitus keskittyi alussa säästöjen tekemiseen ja osallistui kilpailukyvyn kohentamiseen, jotta vienti- ja verotulot kasvaisivat. Nyt hallitus on paikannut alun leikkauksiaan nostamalla takuueläkettä sekä pienimpiä äitiys-, isyys- ja sairauspäivärahoja.

Talous- ja työllisyystavoitteiden saavuttaminen on edellyttänyt lukuisten päätösten tekemistä, joista eniten kohua on herättänyt niin sanottu aktiivimalli. Muita toimia ovat muun muassa se, että valtion rahoittamaa osaa työttömyysetuudesta voi nykyään käyttää palkkatuen ja starttirahan rahoittamiseen. Sovitellun työttömyysturvan maksuviive siirtyy historiaan. Työsopimuksen koeaikaa on pidennetty ja määräaikaisten työsuhteiden perusteita on joustavoitettu.

Perhevapaakustannuksia tasataan naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi. Nollasopimusten käyttöön on tehty pelisäännöt ja työaikalaki on uudistettu.

Verotusta kevennetty

Työn verotusta on kevennetty lähes 1,3 miljardilla eurolla. Pienituloisimmat on vapautettu Yle-verosta ja kotitalousvähennystä on parannettu nostamalla korvausastetta. Yritysten sukupolvenvaihdoksia on helpotettu perintö- ja lahjaverotuksen asteikkoa keventämällä. Metsälahjavähennys on otettu käyttöön.

Tieliikennelaki on uudistettu ja huonokuntoisia väyliä korjataan miljardin euron ylimääräisellä erillisrahoituksella. Operaattorit investoivat nopeisiin laajakaistayhteyksiin ja valtiovalta purkaa laajakaistarakentamisen tieltä normeja.

Lantaa saa polttaa

Energia- ja ilmastopolitiikassa on otettu käyttöön järeitäkin keinoja. Hallitus päätti, että kivihiilen energiakäytöstä luovutaan vuoteen 2029 mennessä ja tuontiöljyn käyttö puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen biopolttoaineiden osuutta nostetaan.

Hevosen lannan poltto sallitaan suurissa polttolaitoksissa. Etelä-Suomen metsien suojeluohjelma Metso on saanut lisää rahaa ja kalateitä on kunnostettu.

Törkeimpien lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia tiukennetaan. Ylivelkaantumiseen on puututtu tekemällä tiukennuksia pikaluottoja koskevaan lainsäädäntöön.

Hyönteisiä voi syödä

Normien purkaminen ja digitalisaation hyödyntäminen näkyvät monissa päätöksissä. Jätevesiasetusta on järkevöitetty. Kaavoituksen ja rakentamisen lupia on sujuvoitettu. Asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden paperisista osakekirjoista luovutaan.

Toisaalta alkuperämerkinnät on säädetty pakollisiksi kauppojen liha- ja maitotuotteissa. Elintarvikemarkkinalaki tuo ruokaketjuun reiluutta. Hyönteisiä saa käyttää ruokana.

Professori: Hallitus lähellä maalia

Hallituksen halu tehdä uudistuksia ja muutoksia on ollut varsin vahva. Hallitus on päässyt isoissa tavoitteissa, talouden kääntäminen nousuun, työttömyyden lasku sekä velkaantumisen taittaminen, lähelle maalia. Näin arvioi valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta.

– Näissä tavoitteissa hallitus on pitkälti onnistunut, mutta hallituksen yksittäinen keskeisin hanke, sote- ja maakuntauudistus, on edelleen auki, Ruostetsaari sanoo ja jatkaa, että hallituksen julkikuvaan jää iso lommo, jos sotessa epäonnistutaan.

Ruostetsaari ei usko, että sote-uudistus olisi edennyt paremmin laajemmalla pohjalla. Hallituksella pitää olla uskallusta näyttää suuntaa.

Markkinaliberaalia politiikkaa

Ruostetsaari pitää kauppojen aukioloaikojen vapauttamista, alkoholilain uudistamista sekä taksiliikenteen muutoksia merkittävinä uudistuksina, koska hallituksen tavoitteena on ollut yhteiskunnan ohjauksen vähentäminen, normien ja sääntelyn purkaminen.

– Hallitus on harjoittanut markkinaliberaalia politiikkaa ja tällä puolella on päästy eteenpäin.

Hän kuitenkin huomauttaa, että apteekkien kohdalla kilpailun vapauttaminen on ollut vaikeaa ja takseja lukuun ottamatta saavutukset ovat jääneet liikennepuolella vaatimattomiksi kovasta yrityksestä huolimatta.

Tavoitteet lähempänä työnantajia

Ruostetsaaren mukaan hallituksen toimintaa on leimannut aikamoinen kiire. Lainsäädännön valmistelu on jäänyt ohueksi ja lakiesityksiä on jouduttu perumaan.

– Tekemisen meininki on ollut niin kova, että aina valmistelu ei ole pysynyt perässä, Ruostetsaari sanoo ja jatkaa että hallitus on laittanut virkamieskunnan aika koville.

Hän kuitenkin muistuttaa Jyrki Kataisen (kok.) ja Aleksander Stubbin (kok.) hallitusten loppukauden kaaoksesta, joten nyt ei ole tapahtunut mitään poikkeavaa.

Epäonnistumisista Ruostetsaari mainitsee irtisanomislain. Hallitus pyrkii edistämään sillä työllisyyttä, mutta alkuperäinen keino oli aika järeä, kun sitä vertaa tavoitteeseen.

– Olisiko hallituksen pitänyt kuunnella herkemmällä korvalla palkansaajajärjestöjä? Hallituksen tavoitteet ovat olleet lähempänä työnantajapuolta.