Mitä pitää huomioida asuntonäytöllä? Asiantuntijat kertovat

Hollolalaisen 1980-luvun omakotitalon olohuoneen pöydälle on järjestelty papereita. On energiatodistus, kuntotarkastus, alueen kaava ja niin edelleen.

– Tämä on energialuokaltaan C, mikä on hyvä, kertoo kiinteistönvälittäjä Reima Kosonen Huoneistokeskuksesta.

Kosonen listaa myös talossa tehtyjä remontteja samalla kun esittelee myynnissä olevaa taloa.

Asuntonäytöllä käydessä saattaisikin ehkä olla helppo keskittyä siihen, miltä uudessa mahdollisessa kodissa näyttää, tai tuntuuko se kodilta. Kososen mukaan asiakkaat kuitenkin kiinnittävät tekniseen kuntoon enenevässä määrin huomiota. Kuntotarkastus ja energiatodistus kiinnostavat.

– Ennustan, että jossain vaiheessa kuntotarkastuksesta tulee pakollinen. Osa pankeista vaatii sitä jo nyt, Kosonen sanoo.

– Muuten asiakkaan pitää fiilistellä itse, mikä miellyttää. Sellaiset tilat, jotka sytyttävät, ovat keittiö, pesutilat ja sauna.

Fiiliksen lisäksi asuntonäytöllä riittääkin iso liuta asioita, joita kannattaa kysellä ja joihin kiinnittää huomiota. Kyseltävää riittää omakotitalojen lisäksi kerros- tai rivitaloasunnoista.

Kiinteistöliitto Päijät-Hämeen toiminnanjohtaja Hanna Koskela painottaa aivan ensimmäisenä papereita. Asuntoa ostavan pitäisi perehtyä muun muassa isännöitsijäntodistukseen ja yhtiöjärjestykseen. Ensimmäisessä kerrotaan muun muassa taloyhtiön historiasta, rahatilanteesta ja korjauksista. Jälkimmäinen paljastaa, mitkä asiat ovat taloyhtiön ja mitkä asukkaan vastuulla.

– Joskus yhtiöjärjestys jää katsomatta, ja huomataan vasta jälkikäteen, että asiakkaan vastuulle kuuluu kaikenlaista, Koskela kertoo.

Myös yhtiövastikkeesta kannattaa luonnollisesti olla kiinnostunut.

– Jos se on poikkeuksellisen korkea tai alhainen, on hyvä selvittää, mistä se johtuu. Se voi tarkoittaa esimerkiksi, ettei korjauksia ole tehty tai suunniteltu.

Koskela neuvoo myös selvittämään, millaiset taloyhtiön tulevaisuudensuunnitelmat ovat. Kysymyksiä kannattaa esittää erityisesti, jos suunnitelmat ovat hyvin yleispiirteisiä tai korjaushistoriaa ei ole. Myös taloyhtiön tilinpäätös on hyvä nähdä.

Tämäkään ei vielä riitä – tärkeää olisi tietää sekin, sijaitseeko kiinteistö omalla vai vuokratontilla. Jos vuokrasopimus on päättymässä, se voi tarkoittaa vuokrankorotusta, ja se puolestaan isoja lisäkuluja.

Koskela kertoo tätä tapahtuneen esimerkiksi Lahden keskustassa.

– Aina kun tontti on oma, mahdollisuus vaikuttaa kustannuksiin on paljon parempi, Koskela sanoo.

Jos suunnitelmissa on ostaa omakotitalo, muistettavaa on myös. Talon kuntoa ja hintaa on hyvä punnita keskenään. Muutenkin ostajalla pitäisi olla selkeä käsitys siitä, millaisia investointeja talon kunnossapito vaatii, huomauttaa Omakotiliiton talous- ja kehityspäällikkö Katja Keränen.

– Esimerkiksi haja-asutusalueella voi olla lakisääteisiä menoja, kuten jätevesien käsittely.

Myös Keränen mainitsee kuntotarkastuksen, joka on hänen mukaansa oleellinen osa talokauppaa. Tekijän pitäisi olla pätevä ja puolueeton asiantuntija, jonka kanssa kuntotarkastus pitäisi myös käydä huolella läpi.

– Jos asiantuntija suosittelee lisätutkimuksia, ne kannattaa aina teettää. Silloin talon todellinen kunto saadaan selville, ja voidaan arvioida tulevia korjauskustannuksia.

Talon kunnossa riittääkin selviteltävää. Tärkeää on tietää esimerkiksi talon rakennusvuosi, putkiston kunto sekä järjestelmien ja laitteiden ikä.

– Teknisten laitteiden elinkaari ei ole ikuinen. Kun talo rakennetaan, kaikki järjestelmät asennetaan yhtä aikaa, ja korjaustarpeita saattaa tulla aika tiheään tahtiin.

Asumisen juoksevat kustannukset kannattaa huomioida, ja remontteihinkin pitäisi perehtyä. Millaisia remontteja on tehty, ja kuka ne on tehnyt? Onko niistä olemassa selvitystä, ja pystytäänkö selvittämään, kuinka hyvin rakennusmääräyksiä on noudatettu?

– Joskus vanhoissa rakennuksissa on tehty remontteja, joihin ei ole pyydetty rakennuslupaa. Rakennuksen laajennuksessa tällainen asia voi olla kriittinen, Keränen toteaa.

Jos ajatuksissa on jossakin vaiheessa rakentaa ulkorakennus tai laajentaa taloa, kannattaa kysellä, onko tontin rakennusoikeus jo käytetty, tai onko osa siitä syystä tai toisesta rakennuskiellossa.

Jos tontin ympärillä on paljon tyhjää, lähiympäristön tulevaa käyttötarkoitusta kannattaa udella.

Koska eri vuosikymmenillä rakennuksia on rakennettu eri tavalla, niissä on myös omia erikoisuuksiaan ja riskejään. Keränen vinkkaa tutustumaan hometalkoot.fi- sivustoon, jonne on kerätty kattavasti tietoa eri vuosikymmenten rakennuksista.

Keräsen mukaan oleellista on myös se, että kauppakirja tehdään huolella. Siihen täytyy kirjata kaikki asiat, jotka on kauppaa tehdessä käyty läpi – eli esimerkiksi se, miten havaitut viat ja puutteet vaikuttavat kauppasummaan.

– Pelkästään kuntoarvioon viittaaminen on riittämätöntä, jos niistä halutaan sopia. On kaikkien etu, että kauppakirja tehdään mahdollisimman huolella.

Asiantuntija luottaa myös aistihavaintoihin

SKV Kiinteistövälityksen myyntijohtaja Jaana Pelkonen arvioi työkseen asuntoja. Hänen mukaansa kiinteistön arvoon vaikuttaa ensimmäisenä sen sijainti.

– Arvoon vaikuttavat muun muassa se, onko palveluita lähellä, onko julkista liikennettä, millaiset kulkuyhteydet ovat, ja onko tontti oma vai vuokrattu, Pelkonen listaa.

Toinen ratkaiseva asia on asunnon kunto. Jos talo on uniikki, sekin näkyy hintalapussa, samoin näköala, asunnon sijainti taloyhtiössä, hissi ja niin edelleen.

– Kerrostalossa taloyhtiön kunto on todella vaikuttava tekijä: onko se uudehko tai onko tulossa isoja remontteja.

Myyjiltä kysytään usein, millaisia naapureita asunnossa on. Pelkonen huomauttaa kuitenkin, että naapurit voivat periaatteessa vaihtua nopeastikin.

– Voi kysyä, onko talo rauhallinen, ja asuvatko asunnoissa omistajat itse, vai ovatko ne vuokrattuja. Sisään tultaessa näkee myös, millaiset porraskäytävät ovat: onko siistiä ja vaikka kukkia. Esimerkiksi likaiset käytävät tai sotkuiset seinät muuttavat heti ajatusta yhtiöstä.

Pelkonen luottaa asuntojen arvioinnissa myös aistihavaintoihin. Hälytysmerkki voi olla vaikka vauriojäljet pinnoissa. Asunnossa oleva haju voi kertoa ongelmista, tai se voi tulla vanhoista rakennusmateriaaleista tai siitä, millainen ilmanvaihto on.

Pelkosen mukaan kuntotarkastuksen teettäminen helpottaa myyntiä, vaikka yleinen käytäntö on, että se tehdään vasta ostajan löydyttyä.

– Varsinkin omakotitalossa voi sanoa myyjälle, että olisi hyvä, että teetetään kuntotarkastus ennen myynnin aloitusta, hän toteaa.