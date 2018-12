Nuori haisee pahalta, eikä käy enää nykyään suihkussa juuri koskaan. Teinin sängyn alla on valtava likaisten astioiden loppusijoituspaikka. Entä voiko ihminen elää nuoruutensa Big Maceillä?

– Ei hätää, kyllä hän menee suihkuun vauhdilla, kun tytöt alkavat kiinnostaa. Ei hätää, niin on monilla muillakin teineillä vaikka mitä huoneessaan ja sängyn alla. Pahin kuulemani löytö on ollut kuollut hiiri. Ja näköjään voi elää Big Maceilla, mutta kannattaa silti tarjota sinnikkäästi porkkanaraastetta, murrosikäisten lasten äitien vertaistukiryhmää vetävä Anu Honka listaa vastauksia, joihin ryhmäläiset ovat kokoontumisissaan päätyneet.

Murrosikä on useille rankka vaihe, ja monet huolestuneet vanhemmat miettivät, milloin on kyse niin sanotusta normaalista kuohunnasta ja milloin kyseessä on käytöshäiriö.

Käytöshäiriöitä esiintyy noin viidellä prosentilla lapsista ja nuorista, ja ne ovat yleisempiä pojilla kuin tytöillä.

Lasten ja nuorten käytöshäiriöistä on nyt julkaistu ensimmäinen Käypä hoito -suositus. Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu kooste kertoo, kuinka käytöshäiriöitä voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa, mutta sitä tarkastelemalla myös vanhemmat saavat hyvää tietoa siitä, milloin lapsi ehkä tarvitsisi apua.

Hoitosuositustyöryhmän puheenjohtaja, lastenpsykiatrian professori, HY ylilääkäri Eeva Arosen mukaan suosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa arviointia, diagnostiikkaa ja hoitoa.

Väestötutkimuksissa ei ole havaittu käytöshäiriöiden yleistyneen, mutta lastenpsykiatrian poliklinikoille ympäri maata tulee yhä useampia vaikeaoireisia lapsia.

Arosen mukaan käytöshäiriöitä ei selitä mikään yksittäinen asia.

– Käytöshäiriöiden taustalla on useita riskitekijöitä, esimerkiksi perintötekijät, lapseen liittyvät kehitysongelmat kuten adhd, kielenkehityksen ongelmat, vanhemmuuteen ja muuhun kasvuympäristöön liittyvät ongelmat kuten liialliset kouluvaatimukset.

Käytöshäiriöt ovat monimuotoisia häiriöitä, joiden pääoireena on yli puoli vuotta tai kauemmin jatkunut ikätasosta poikkeava uhmakas, aggressiivinen tai epäsosiaalinen käytös joka aiheuttaa ongelmia esimerkiksi sosiaalisissa suhteissa. Käytös voi olla esimerkiksi varastamista, toistuvaa valehtelua, omaisuuden tuhoamista tai ihmisiin ja eläimiin kohdistuvaa julmuutta.

Honka kertoo, että heidänkin ryhmässään Jyväskylän NNKY:ssä on pohdittu sitä, mikä on niin sanottua normaalia käytöstä ja yleensä kerrottu huolestuneelle äidille, että "näin meilläkin on käynyt, älä huoli, sä olet hyvä äiti".

– On puhuttu ovien paiskomisesta ja siitä, kun teini sanoo, että olet ihan paska äiti, painu helvettiin, hän kertoo.

Kaikissa asioissa on kaksi puolta, niin myös tässä. Honka muistuttaa, että kertoo nuoren ja vanhempien suhteen turvallisuudesta, jos lapsi uskaltaa uhmata vanhempiaan.

– Joskus taas on puhuttu siitä, kuinka suhtautua siihen, jos lapsi tulee humalassa kotiin. Joku kertoo raivonneensa ihan hulluna. Siihen toinen sanoo, että niin minäkin raivoaisin, enkä ehkä malttaisi odottaa, että keskustelisin asiasta rauhassa aamulla.

Honkakin on törmännyt tilanteisiin, joissa vanhempien voimat ja keinot yksinkertaisesti loppuvat, eivätkä he pärjää ilman ulkopuolista apua.

Hän on kuullut esimerkiksi tilanteista, joissa nuori tuhoaa omaisuutta suuttuessaan tai on käynyt käsiksi, kun häneltä on otettu puhelin pois riitatilanteessa.

Käytöshäiriöihin liittyy usein muita ongelmia

Käytösongelmat ovat tällä hetkellä Suomessa yleinen syy siihen, että lapset ja nuoret ohjautuvat mielenterveyspalveluihin.

Uuden Käypä hoito -suosituksen mukaan käytöshäiriöitä voidaan ehkäistä edistämällä lapsen tunne-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja ja poistamalla tai lievittämällä häiriölle altistavia tekijöitä.

Käytöshäiriöihin liittyy usein kehityksellisiä ongelmia kuten oppimishäiriöitä, puheen ja kielen kehityshäiriöitä sekä psykososiaalista kuormitusta. Myös oheissairaudet ovat tavallisia. Lapsi tai nuori voi kärsiä esimerkiksi adhd:sta tai mieliala- ja päihdehäiriöistä.

Käytöshäiriöitä hoidetaan ensisijaisesti psykososiaalisilla hoitomuodoilla. Vahvin tutkimusnäyttö käytöshäiriöiden hoidossa lapsilla on strukturoidusta vanhemmuustaito-ohjauksesta, jossa tuetaan lapsen ja vanhemman myönteistä suhdetta ja vahvistetaan positiivista käytöstä. Nuorille tuloksellisimpia ovat heille, heidän vanhemmilleen ja verkostoilleen suunnatut monimuotoiset psykososiaaliset interventiot.

Lääkehoitoa harkitaan lapsilla vain, jos psykososiaaliset hoitomuodot tai oheissairauksien hoito eivät riitä hallitsemaan vaikeita käytösoireita.

Nuorilla lääkehoito kuitenkin saattaa vaikeissa tapauksissa edistää aggressiivisen ja impulsiivisen käyttäytymisen hallintaa.

Uudessa Käypä hoito -suosituksessa kuvaillaan konkreettisesti uhmakkuushäiriön sekä erilaisten käytöshäiriöiden oireita. Monessa kohdassa suositusta kuitenkin mainitaan, että kriteerien ulkopuolelle rajataan sisarusten väliset tappelut.

Lastenpsykiatrian professorin, HY ylilääkäri Eeva Arosen mukaan syy rajaukseen on se, että sisarusten väliset riidat ja tappelut ovat niin yleisiä, että niitä ei voida katsoa häiriöksi.

– Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ne olisivat hyväksyttäviä, vaan vanhempien tulisi rohkaista lapsia myönteiseen sisarusten väliseen toimintaan.