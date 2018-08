Mitä tehdä, jos punkki puree? – Lue asiantuntijan tärpit

Punkkien levittämät taudit näyttävät jäävän edellistä vuotta vähäisemmiksi, arvioi johtava asiantuntija Jussi Sane Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kuiva ja lämmin kesä on vaikuttanut puutiaisten aktiivisuuteen.

– Puutiaistutkijat ovat puhuneet siitä, että helle vaikuttaa punkkien elinvoimaisuuteen. Jotain indikaatioita on siitä, että tapauksia olisi vähemmän kuin viime vuonna, Sane sanoo.

Terveyskeskuskäyntejä borrelioosin vuoksi on hänen mukaansa kirjattu reilut 1 800 tänä vuonna. Viime vuonna ilmeni yhteensä 3 300 kliinisesti todettua borrelioositartuntaa.

– Puutiaisaivotulehduksia on huomattavasti vähemmän, tänä vuonna on todettu 31 tapausta, mikä on vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, Sane sanoo.

Tänä vuonna oikeus ilmaiseen puutiaisaivokuumerokotteeseen laajeni. Uusiin riskialueisiin laskettiin muun muassa Lappeenrannan Sammonlahti, Kemin eteläiset osat, Raahen edustalla sijaitseva Preiskari ja Kotkan Kuutsalon saari. Ilmaisen rokotuksen on jo aikaisemmin voinut saada Ahvenanmaalla, Paraisilla tai Simossa.

Yliopistonlehtori Tero Klemola Turun yliopiston puutiaistutkimuksesta ei usko punkkien määrän vähentyneen merkittävästi viime vuodesta.

Kuiva sää on pakottanut puutiaisia pakenemaan maaperän kosteuden suojaan. Klemola muistuttaa kuitenkin, että 2000-luvulla punkkeja on enemmän kuin 1990-luvulla.