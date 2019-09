Mitä tehdä, kun lapsi raivoaa? Asiantuntijat kumoavat yleisiä harhaluuloja uutuuskirjassaan

Juuri ilmestynyt Raisa Cacciatoren ja Erja Korteni e mi-Poikelan Sisu, tahto, itsetunto – Portaat itkupotkuraivareista aggression hallintaan -kirja (Minerva, 2019) tarttuu tunteiden hallintaan, joka on opeteltava taito. Niin aikuisille kuin lapsille.

Asiantuntijat kumoavat vanhempien herkästi omaksumat kasvatustavat, jotka kenties periytyvät jo omasta lapsuudesta. Kirjoittajat ovat lasten ja perheiden hyvinvoinnin ammattilaisia. Cacciatore on muun muassa lastenpsykiatri ja nuorisolääkäri ja Korteniemi-Poikela puolestaan kätilö ja terveydenhoitaja.

Kun lapsi raivoaa, hänet on syytä jättää yksin.

Ei pidä paikkaansa. Kun lapsi raivoaa, hän tarvitsee vanhemman apua rauhoittumiseen. Kun kuohunta on huipussaan, lapsi on stressitilassa, eikä hänellä ole keinoja päästä ulos itse.

Älä anna tunteen tarttua itseesi vaan pysy itse rauhallisena.

Kun aikuinen alkaa huutaa lapselle tämän uhmatessa, se on osoitus siitä, että aikuinen osoittaa olevansa auktoriteetti.

Ei pidä paikkaansa. Kun aikuinen alkaa huutaa, hän menee lapsen kanssa samalle tasolle. Huutava aikuinen ei ole turvallinen.

Aikuinen voi olla ilman huutamistakin jämäkkä. Pysy rinnalla ja ota katseyhteys – mutta älä karju. Suhtaudu hyväksyvästi lapsen tunteeseen.

On ihan ok olla myös hetken aikaa puhumatta ja tasata samalla omia tunteitaan. Mielikuvaharjoittelusta voi olla apua. Kuvittele olevasi satavuotias tammi tai tuhat tonnia painava kallio.

Joskus ei vaan jaksa. On tilanteita, joissa vanhempi menettää malttinsa. Jos näin on, etsi mieluummin tyyny ja huuda siihen ja kerro sitten lapselle, mikä sinua harmittaa.

Lyövä lapsi on väkivaltainen lapsi.

Ei pidä paikkaansa. Pieni lapsi huitoo, rikkoo ja riehuu, ja tämä on hänen keinovalikoimansa. Jos lasta pitää estää, häntä voi pitää kiinni – mutta ei niin, että lapseen sattuu.

Tunteet tarttuvat niin hyvässä kuin huonossa mielessä. Koeta tyynnyttää tilannetta hidastamalla ja rauhoittamalla omaa käytöstäsi. Näin lapsikin rauhoittuu helpommin.

Kun lapsi on lyönyt tai rikkonut jotakin suutuspäissään, on tärkeää käsitellä tunne sen takana. Tunnetaidoissa on kyse muun muassa siitä, että lapsi oppii vähitellen nimeämään tunteen ja purkamaan hankalan tunteen muilla tavoilla kuin aiheuttamalla vahinkoa.

Kun käytät ”ei”-sanaa koko ajan johdonmukaisesti, lapsi oppii parhaiten.

Ei pidä paikkaansa. ”Ein” hokeminen on omiaan aiheuttamaan sen, että kodissa on kielteinen ilmapiiri. Ja se tarttuu. Kun aikuiset ovat kielteisiä, lapsetkin kiukuttelevat herkemmin.

Käännä asia, jonka haluat kieltää, myönteiseen muotoon. Jos lapsi vaatii kaupassa leluja tai karkkeja, sano: ”Tällä kertaa me teemme ruokaostokset” ja pyydä lasta lempeästi etsimään esimerkiksi mehukas appelsiini.

Kun lapsen toivotunlaista toimintaa kehutaan, hänen yhteistyöhalunsa kasvaa. Kun aikuinen katsoo hyvällä lasta, joka yrittää, myös lapsen itsetunto kasvaa.

Äiti kertoo, kuinka hän venyy kiukkutilanteissa

Kun yksivuotias haluaisi pudotella leluja vessanpönttöön, kolmevuotias tahtoisi syödä jälkiruoan ennen kuin lopettanut ruokailunsa, 7-vuotias purkaa koulun alkuun liittyvää väsymystään ja 9-vuotias haluaisi enemmän peliaikaa kuin luvattu tai mennä kavereiden luokse ennen läksyjentekoa, vanhemmalta kysytään tyyneyttä ja asioiden käsittelytapoja monenlaisissa tilanteissa.

Nämä kaikki ovat Tarja Sinkon mainitsemia tapauksia, joihin hän on vanhempana törmännyt. Kun eri ikäisillä lapsilla kuohuu, neljän lapsen äiti mainitsee parhaaksi keinokseen sen, että hän pysyy rauhallisena ja pyrkii asettumaan lapsen asemaan ja sanoittamaan tämän tunteita.

– On esimerkiksi rankkaa aloittaa koulu ja olla samaan aikaan iso ja pieni. Ei tarvitse kuin muistella omaa lapsuuttaan, niin hoksaa, kuinka jännittävä ja väsyttävä elämänvaihe koulunaloitus on. Sen sijaan, että käsken lopettamaan kiukuttelun, pyrin ymmärtämään, mistä on kysymys.

Pienempien kohdalla empaattisuus taas voi olla puolestaan sitä, että ymmärtää, että lapsen kiukuttelulle on jokin syy, kuten juuri nyt Miolla päiväuniaika.

Jos pieni lapsi saa kunnon kiukunpuuskan äidin estäessä lelujen heittämisen vessanpönttöön, keinopakkiin tarvitaaan muutakin kuin ymmärtämistä ja keskustelua.

– Yksi toimiva keino on ohjata huomio muualle – lapset eivät ole pitkävihaisia. Esimerkiksi äsken Nooa olisi halunnut torilta limpparin, mutta arkena meillä ei osteta limpparia. Käänsin huomion autoihin ja rakennustyömaahan, ja limppari unohtui siinä samassa.

Perheenäitinä Sinkko on huomannut, että yksi vanhemman perusselviytymistaidoista on ennakoiminen.

– Nälkäisenä tai kiukkuisena ei kannata lähteä kauppaan, tai muuten voi odottaa, että joku konflikti syntyy. Tai jos aamulla on kouluun ja ehkä kerhoonkin lähtö, otan lasten vaatteet käsille jo edellisenä iltana.

Tarja Sinkko huomauttaa, että on tilanteita, jolloin hänkin äitinä repsahtaa, tekipä äitinä muutoin kuinka johdonmukaista ja ymmärtäväistä työtä tahansa.

– Väsyneenä ja valvoneena taantuu helposti lapsen tasolle ja lähtee riitelyyn mukaan. Jossain vaiheessa hoksottimet sanovat, että minun pitää olla nyt aikuinen tässä tilanteessa. Edes neljän lapsen äitiys ja se, että olen lastenhoitaja ammatiltani, ei ole tae onnistumisesta joka tilanteessa, hoitovapaalla oleva Sinkko myöntää.

Varapäreitä on hyvä olla, kun kasvatuskysymyksiin tarvitsee tukea. Sinkolle se tarkoittaa ystävien ja puolison kanssa keskustelua.

– Miehen kanssa ollaan hyvä tiimi. Meillä on molemmilla samat säännöt.