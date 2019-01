Mitä tehdä, kun nuoren somekontaktit huolestuttavat?

Oulussa ja Helsingissä paljastuneet alaikäisten seksuaaliset hyväksikäyttötapaukset herättävät huolta ja pelkoa perheissä. Mediakasvatuksen suunnittelija Rauna Rahja Mannerheimin lastensuojeluliitosta sanoo, että viimeistään nyt on hyvä hetki kysyä lapselta ja nuorelta sosiaalisen median käytöstä ja sen kautta tulevista yhteydenotoista. Tärkeintä on kuitenkin pysyä rauhallisena, sillä syyttely ja kauhistelu saavat helposti nuoren lukkoon.

Juttelu netin käytöstä on hyvä ottaa säännöllisesti juttuaiheeksi, Rahja sanoo.

Vanhempien on hyvä tiedostaa, ettei lasten seksuaalinen häirintä ole vain jossain kaukana tapahtuva tai juuri nyt alkanut asia.

– Asia on nyt ajankohtainen ja pinnalla, joten uutisointi on todennäköisesti tavoittanut lapsetkin. Valitettavasti kyseessä ei kuitenkaan ole uusi ilmiö, vaikka nyt tällainen piikki tapauksissa on tullutkin ilmi, Rahja sanoo.

Lasten ja nuorten houkuttelu seksuaaliseen kanssakäymiseen alkaa usein sosiaalisen median tai pelien kautta. Nuoren ulkonäköä voidaan kehua, häntä voidaan pyytää lähettämään itsestään kuvia tai viestitään ylipäänsä seksuaalissävytteisesti.

Älä uhkaa kännykän viemisellä – saat suut kiinni

Pelastakaa lapset ry:n yli 3 000 nuorelle tekemän kyselyn mukaan suurin este kertoa seksuaalisista kontakteista oli pelko siitä, että vanhempi vie älypuhelimen kokonaan tai rajoittaa sen käyttöä.

Lasta ei kannata rankaista kieltämällä häneltä laitteiden käyttö, sillä se on melko varma tapa saada suut kiinni.

– Tärkeintä olisi kertoa nuorelle, että hän voi kertoa mistä tahansa itseään häiritsevästä asiasta. Monesti lapsi voi jättää kertomatta tuntemattomien aikuisten yhteydenotoista, jos hän on itse vastannut viesteihin tai lähettänyt esimerkiksi kuvia itsestään, Rahja sanoo.

Jos seksuaalissävytteisiä viestejä on tullut, niitä ei Rahjan mukaan kannata poistaa puhelimesta. Niistä voi ottaa kuvakaappauksen, sillä ne ovat tärkeitä vihjeitä poliisille. Poliisiin on syytä ottaa yhteyttä, jos aikuinen on lähestynyt lasta verkossa hyväksikäyttömielessä.

– Vaikka nuori olisi lähtenyt tällaiseen viestittelyyn mukaan, niin hän ei ole tehnyt mitään väärää. Vastuu on aina aikuisella.

Rahja muistuttaa, että nuoruuteen kuuluukin kiinnostua seksuaalisuudesta, eikä siinä ole mitään pahaa. Lapsille ja nuorille kannattaa kuitenkin teroittaa mieleen kriittistä suhtautumista vieraisiin kontakteihin ja itsekunnioitusta omia rajoja kohtaan.

Jos joku aikuinen tuntuu imartelevan liikaa tai houkuttelee tapaamisiin lupaamalla esimerkiksi tavaroita, alkoholia tai tupakkaa, pitäisi nuorenkin hälytyskellojen soida.

– Jokainen meistä haluaa hyväksyntää ja myönteistä palautetta. On kuitenkin hyvä terottaa mieleen, ettei tuntemattomien viesteihin kannata vastata, eikä vierasta yhteydenottajaa tarvitse miellyttää oman turvallisuuden kustannuksella.

Seuraa somen käyttöä

Lapsen kanssa kannattaa puhua netin käytöstä jo heti, kun hän saa älypuhelimen. Kysy, mitä sovelluksia lapsi käyttää. Perehtykää yhdessä niiden yksityisasetuksiin.

Rohkaise lasta kertomaan, jos joku tuntematon ottaa yhteyttä, pyytää kuvia tai ehdottaa tapaamista.

Jos epäilet lapsen joutuneen häiriköinnin tai seksuaalirikoksen kohteeksi, älä poista todistusaineistoa. Tallenna kuvakaappaukset kaikesta yhteydenpidosta. Älä ole itse yhteydessä epäiltyyn hyväksikäyttäjään tai estä hänen yhteydenottojaan, vaan ota yhteyttä poliisiin.

Myös Helsingin poliisilaitoksen viestintäjohtaja Juha Hakola kehottaa vanhempia puhumaan lasten kanssa ja ottamaan yhteyttä poliisiin, jos on vähänkin epäilystä siitä, että lapsi olisi joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi.

Pelastakaa Lapset ry:n nettivihje.fi on vihjepalvelu, jonka avulla kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen internetissä olevasta, lasten seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvästä laittomasta toiminnasta.