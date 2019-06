Mitähän Sibelius ajattelisi? Tommi Nieminen kasasi orkesterin sähköhammasharjoista ja maksukorttipäätteistä – tältä kuulostavat Finlandia-hymni ja muut suosikit

Tuskin ajatteli Jean Sibelius Finlandia-hymniä säveltäessään 1900-luvun vaihteessa, että reilun sadan vuoden päästä ikoniseksi muodostuneen sävelmän kajauttaisi ilmoille sähköhammasharjoista kasattu orkesteri.

Näin kuitenkin kävi, kun Youtube-käyttäjä Device Orchestran lataama video sai ensiesityksensä kesäkuun lopussa. Videolla neljä sähköhammasharjaa pärisyttävät hymnin jylhissä kansallisromanttisissa maisemissa Etelä-Savossa.

– Joistain biiseistä tulee inspiraatio, ja näkee tai kuulee miten sen voisi tehdä, kertoo Device Orchestran takana oleva Tommi Nieminen kappaleiden sovellussprosessistaan.

– Finlandia tuli siitä, kun mietin, että olisi hauska kuvata ulkona video. Ajattelin, että jos Suomen luonnossa kuvaa, se olisi hauska tehdä.

Niemisen versio Finlandia-hymnistä on kerännyt kolmessa päivässä julkaisustaan jo lähes 50 000 katselukertaa Youtubessa, mutta se ei suinkaan ole hänen ainoa tekeleensä.

Omat versiointinsa ovat saaneet muun muassa Spice Girlsin Wannabe, A-han Take on me ja suosikkisarja Game of Thronesin tunnusmusiikki.

Eivätkä sähköhammasharjat musisoi yksin, vaan mukana on myös esimerkiksi maksukorttipäätteitä, vanhoja kirjoituskoneita ja pieni ompelukone.

Niin absurdilta kuin videoiden idea tuntuukin – tai ehkä juuri siksi – saavat ne väkisinkin hymyn huulille. Mutta miten ihmeessä joku saa päähänsä soittaa tunnettuja kappaleita tällaisilla välineillä?

Game of Thrones Theme on 9 Electric Devices

Nykyään Lahdessa asuva Nieminen, 28, kertoo inspiraationsa lähteneen alun perin jo pidempään Youtubessa olleista videoista, joissa levykeasemat soittavat musiikkia.

– Mietin, että olisi kiva tehdä jollain toisenlaisella laitteella.

Tammikuussa 2014 Nieminen julkaisi videon, jolla leivänpaahdin soittaa Tähtien sota -elokuvista tutun Imperial Marchin. Suosio ei ollut aluksi kummoista, mutta vuosien päästä julkaisusta video sai yhtäkkiä 1,5 miljoonaa katselukertaa.

Se sai Niemisen ajattelemaan, että ehkä tämänkaltaiselle konemusiikille olisi tilausta, ja hän päätti ryhtyä tekemään uusia sovelluksia.

Viimeisen neljän kuukauden aikana Device Orchestran Youtube-kanavalle on putkahtanut 14 uutta versiota eri kappaleista. Nykyään yhden videon tekemiseen noin viikko, isotöisemmissä kaksi.

– Nyt tämä on tavallaan työ. Vuosi sitten kesäkuun alussa lopetin päivätyöt ohjelmistokehittäjänä ja aloin tekemään täysipäiväisesti näitä videoita.

We Will Rock You on 7 Electric Devices

Videoilla näkyy monimutkaisia johtoviritelmiä, jotka risteilevät eri "soittimista" virtapiireihin. Kokonaisuus näyttää hämmentävältä, mutta vielä hämmentävämpää on se, miten siitä muodostuu pienetkin nuotit oikein ja synkronoidusti soittava orkesteri.

– Melkein kaikissa laitteissa, joissa on jotain pyörivää tai värähtelevää liikettä, takana on moottori. Se tuottaa liikkeen lisäksi ääntä, värähtelyä, Nieminen selittää.

– Moottorin liikkumisnopeutta säätelemällä pystyy myös säätelemään moottorista tulevaa värähtelyn taajuutta. Sitä kautta tulevat eri sävelet.

Ajoitukset ja soittamisen täsmällisyyden saa puolestaan ohjelmoitua tarkasti tietokoneella tai niin sanotulla mikro-ohjaimella.

Ihan kuka tahansa tuskin tällaisen orkesterin tahtipuikkoa pystyisi kuitenkaan heiluttamaan. Nieminen on tietotekniikan kandidaatti ja harrastanut musiikkia lapsesta asti.

– Oikeastaan elektroniikkakikkailua en ollut tehnyt aikaisemmin. Ohjelmointiahan tämä on tosi paljon. Musiikista täytyy myös sen verran tietää, että osaa tehdä jonkinlaisia sovituksia.