Mitalisadetta ja olympiaedustus – kahden oppilaitoksen urheiluvalmennus toimii Jämsässä

Jämsän lukio on ollut 2000-luvun alkuvuosista lähtien mukana Gradia Jämsän urheiluvalmennuksessa, joka on ollut tukemassa monen nuoren urheilijan matkaa. Opintojen ja valmennuksen yhdistäminen on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi, ja mitalisateeseen on saatu tottua.

– Aika usein olemme tarjonneet kakkukahveja menestyksen johdosta, myhäilee lukion rehtori Juha Damskägg tyytyväisenä.

Damskägg muistelee, että Gradia Jämsän urheiluvalmennuksesta on ponnistettu aina olympialaisiin saakka ja viittaa kumparelaskija Arttu Kiramoon.

Myös urheiluvalmennuksen valmennuspäällikkö ja koulutuspäällikkö Seppo Savo Gradia Jämsästä iloitsee nuorten onnistumisista. Tällä hetkellä valmennuksessa on noin 40 huipulle tähtäävää nuorta, joista noin puolet opiskelee ammattiopistossa ja puolet lukiossa. Nuorimmat ovat peruskoulun ysiluokkalaisia.

Hakijoita on vuosittain 10–15, joista valituiksi tulee 7–10. Heiltä edellytetään vankkaa urheilutaustaa.

– Tämä on hieno mahdollisuus treenata ja opiskella, jokaiselle tehdään yksilöllinen suunnitelma. Tarjoamme kunnianhimoisille urheilijoille oppimis- ja urheiluympäristön, ja tuemme nuorta huipulle saakka tasokkaan valmennuksen avulla, Savo sanoo.

Valmennusta kiittelee Rasmus Tuominen, 17, jonka viimeisin saavutus on rata-autoilun SM-hopea V1600-luokassa. Autourheilun parissa kasvanut nuorukainen opiskelee kolmoistutkintoa. Lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto ja matkailualan perustutkinto on tarkoitus suorittaa neljässä vuodessa.

– Opintojen ja urheilun yhdistäminen on sujunut oikein joustavasti. Olen tottunut muutenkin tekemään koko ajan jotain, joten en koe tätä raskaaksi. Urheiluvalmennus on ollut oikein mukavaa, valmentajat hyviä ja sisältö monipuolista, kommentoi Tuominen, jonka aikomus on siirtyä ensi vuonna rallicrossin pariin.

Myös Mikaela Karjalainen, 17, joka kahmi tällä kaudella suunnistuksesta useita SM-mitaleja, kehuu valmennuksen ja opiskelun yhdistämistä sujuvaksi.

– Halusin Jämsän lukioon nimenomaan urheiluvalmennuksen vuoksi. Nautin kilpaurheilusta ja harjoittelen tavoitteellisesti, mutta myös koulutus on minulle tärkeää, Padasjoelta Jämsään muuttanut Karjalainen toteaa.

Karjalainen on mukana toista vuotta nuorten maajoukkueessa.

Suunnistus on enduron ohella urheiluvalmennuksen pääpainolaji, jossa tarjolla on fysiikka­treenien lisäksi lajiharjoittelua 2–3 kertaa viikossa. Moni muukin laji, kuten lentopallo, yleisurheilu, hiihto, salibandy ja alppihiihto on edustettuina.

– Valmennus kulkee nuoren rinnalla, pitää huolta ja auttaa esimerkiksi kisamatkoissa. Yhteistyö oppilaitosten kesken on sujunut erinomaisesti, lisäksi Jämsän kaupunki on tukemassa toimintaa, Savo kiittelee.

Myös Damskägg on tyytyväinen yhteistyöhön.

– Näin saamme nuoria urheilijalahjakkuuksia pysymään Jämsässä, ja pystymme houkuttelemaan tänne ihmisiä myös muualta, hän sanoo.