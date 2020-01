Miten käy talvilajien, kun lumi ja jää katoavat? Eniten kärsivät kuntoilijat

Tammikuu on ollut vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen lauha. Ilmastonmuutoksen takia vastaavat leudot talvet yleistyvät. Miten käy silloin talvilajeille?

Talviurheilun harrastaminen vaatii siihen soveltuvia paikkoja, kuten latuja. Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteiden yliopistonlehtori Mikko Simulan mukaan talvien muuttumisen takia muiden muassa hiihtourheiluseurat odottavat liikuntapaikkapalvelujen tarjoajilta panostamista keino-olosuhteisiin.

Esimerkiksi Jyväskylän Laajavuoresta löytyy säilölumella tehty ensilumenlatu. Lisäksi Suomessa hiihdetään hiihtohalleissa ja -tunneleissa sekä jäähdytettävillä latupohjilla.

– Olosuhteet pystytään järjestämään kunnassa yhteen paikkaan ja verrattain pienten joukkojen käyttöön. Huonoina talvina paikallisten hiihto-olosuhteiden tarjoajat, kuten kunnat, joutuvat usein asettamaan etusijalle kilpailutapahtumat. Kunnat ja seurat ponnistelevat sen eteen, että latu saadaan tehdyksi kilpailua varten.Työ ei keskity siihen, että saataisiin hiihto-olosuhteet kaikille kuntalaisille, sanoo Simula.

Pohjoisessa talvisään muutokset voivat jäädä vähäisiksi, mutta Suomen väestön painopiste on kuitenkin Etelä-Suomessa.

– Jos nykyiset talvet jatkuvat, muuttuu hiihto huviksi, jota tehdään silloin, kun se on mahdollista, mutta josta ei kannata tehdä vakavasti otettavaa harrastusta.

Kun hiihtourheilu yrittää nyt siirtyä keino-olosuhteisiin, on jääkiekko jo tehnyt tämän koko Suomessa. Jääurheilu on Simulan mukaan siis jo varautunut lajien harrastamiseen olosuhteista riippumatta.

Myös jääurheilussa tiloja järjestetään paljolti kilpailijoille peruskuntalaisten sijaan. Vuorot on varattu seurojen käyttöön tai tapahtumiin.

– Jyväskylässä harrastajayhteisölle oli aivan välttämätöntä, että tekojää saatiin Killerille. Mutta tälläkin hetkellä kysyntä pelkästään JYPillä olisi enemmän kuin mitä jääaikaa on antaa.

Tutkija sanoo, että jos seurat eivät voi laskea mitään toimintojaan sen varaan, että ulkona on pakkasta, jäävuorot asettavat reunaehdot sille, kuinka paljon lapsia seurat voivat ottaa tekemiseensä mukaan.

Talviurheilulla on vahva perinne suomalaisessa liikuntakulttuurissa.

– Neljä vuodenaikaa ovat muodostuneet meille tärkeiksi. Ajatus on, että talvella hiihdetään ja luistellaan. Jään ja lumen ympärille on muodostunut pelkästään vapaa-ajalla monenlaista aktiviteettia, joissa kansalaiset voivat toteuttaa itseään.

Mukana ovat muun muassa kunta, seurat ja liitot sekä markkinatoimijat ja matkailuteollisuus, jotka ovat jään ja lumen varassa.

– Kuinka isosta muutoksesta on itse asiassa kyse? Mitä kaikkea katoaa kansallisesta liikuntakulttuurista, kun jää ja lumi katoavat?

Yksi reaktio muutokseen on Protect Our Winters (POW) -verkosto, jossa on mukana eturivin lumilajien edustajia.

– Asian prosessoiminen ei ole siinä vaiheessa, että ihmiset olisivat valmiita luopumaan talvista, vaan he katsovat, että on kyse niin isoista, elämälle merkityksellisistä asioista, että he haluavat pitää niistä kiinni.

Tutkijan mukaan keino-olosuhteiden rakentaminen noudattaa toisenlaista logiikkaa ympäristöpolitiikan kanssa, jonka mukaan energiankulutusta pitäisi vähentää.

Simula sanoo, että jään ja lumen vähentyminen voi lisätä POWn kaltaista liikehdintää urheiluliikkeen sisällä. Se alkaa tarkastella kriittisesti liikuntakulttuurin vallitsevia käytäntöjä, kuten talviolympialaisia varten rakennettuja tiloja ja lentämistä kisoihin ympäri maapalloa.

– Voi olla, että tämä johtaa sellaiseen kansalaisaktivismiin liikuntakulttuurin saralla, että tämä koko kuvio muuttuu toisenlaiseksi.

Lumi puuttui tänä vuonna talvikoulusta

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta järjesti perjantaina päättyneen kaksiviikkoisen talvikoulun, johon saapui joukko kansainvälisiä Sports Management -alan opiskelijoita.

Luentojen lisäksi opiskelijat pääsivät kokeilemaan talvisia urheilulajeja ja katsomaan JYPin otteluita. Osalle opiskelijoista koulu oli ensimmäinen kerta nähdä lunta. Talvikoulu järjestettiin nyt yhdeksättä kertaa.

– Tähän mennessä on aina tullut lunta. Tämä on ensimmäinen kerta kun on näin mustaa, kertoo yliopistonlehtori Hanna Vehmas.

Vaikka lunta ei juuri näkynyt, pystyttiin lajikokeilut järjestämään. Saksalainen Louisa Omoruyi ja ranskalainen Quentin Bastian kertovat nauttineensa talvikoulusta.

– Ajattelin, että täällä olisi enemmän lunta kuin Saksassa, mutta tämä on ilmastonmuutosta. Meidän pitää varautua ilmastonmuutokseen, koska se tulee ja sen näkee nyt. Uskon, että se tulee vaikuttamaan paljon hiihtolajeihin, maastohiihdosta pitävä Omoruyi sanoo.

Bastian asuu Ranskan Alpeilla, jossa hiihtokeskukset ovat alkaneet järjestää matkailijoille esimerkiksi vaeltamista, jotta tekemistä olisi ilman luntakin.

– Harrastan laskettelua ja haluaisin opettaa sen myös lapsilleni, mutta niin ei ehkä tule käymään, hän pohtii.