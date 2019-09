"Miten silmälasit jokaiselle niitä tarvitsevalle opiskelijalle ilman kohtuutonta haastetta toimeentulolle?" – Kansanedustajilta jo yli sata kirjallista kysymystä ministereille: Katso lista, kuka on kysynyt mitäkin

"Miten taataan kotihoidon resurssit jatkossakin?" kysyy kirjallisessa kysymyksessään kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.).

"Kuinka hallitus aikoo puuttua lasten ja nuorten poliittiseen hyväksikäyttöön kesken päivähoito- ja koulupäivien?" tiedustelee kansanedustaja Olli Immonen (ps.).

"Mikä on hallituksen tavoite ja tahtotila al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten suhteen?" kysyy kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.).

"Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta jokaisella silmälasit tarvitsevalla opiskelijalla on mahdollisuudet niiden hankintaan ilman, että se aiheuttaa kohtuuttomia haasteita opiskelijan toimeentulolle?" tiedustelee kansanedustaja Joonas Könttä (kesk.).

Huhtikuussa valitun eduskunnan kansanedustajat ovat jättäneet vaalikauden ensimmäisten kuukausien aikana 121 kirjallista kysymystä ministereille vastattaviksi. Kirjallisen kysymyksen voi tehdä kuka tahansa edustaja. Eduskunnan puhemies toimittaa kysymyksen valtioneuvostolle, ja vastauksen on tultava siitä 21 päivän kuluessa.

Kärjessä oppositio, edustajista Heinonen ja Essayah

Eniten kysymyksiä ovat jättäneet oppositiopuolueiden edustajat: perussuomalaiset 37, kokoomuslaiset 36 ja kristillisdemokraatit 14, selviää eduskunnan nettisivuilta. Liike Nyt -ryhmän ainoa edustaja Harry Harkimo ei ole kysynyt mitään.

Hallituspuolueiden edustajista kärjessä ovat keskustalaiset 11 kysymyksellään. RKP:läisille ei löytynyt lauantain tarkasteluhetkellä yhtään osumaa.

Kysymyksiä on tehnyt yhteensä 61 kansanedustajaa 200:sta. Ahkerimmat kysyjät ovat toistaiseksi olleet kokoomuksen Timo Heinonen ja kristillisdemokraattien Sari Essayah, molemmille on tilastoitu seitsemän kysymystä. Kysymykset on tilastoitu niiden ensimmäisten allekirjoittajien nimiin. Kysymyksellä voi olla muitakin allekirjoittajia.

Ajankohtaisia, paikallisia, yksittäisiä

Kysymysten aiheet vaihtelevat laidasta laitaan. Kansanedustajia kiinnostavat luonnollisesti muun muassa suuret kysymykset ja ajankohtaiset aiheet, kuten vanhustenhoidon hoitajamitoitus, Veikkauksen ja Postin tilanteet, al-Holin leirillä olevat suomalaiset vierastaistelijat ja heidän lapsensa sekä Amazonien sademetsien tuhoaminen.

Joukkoon mahtuu myös paikallisia kysymyksiä, kuten Kiteen sahan sulkeminen, Kaunisvaaran kaivoksen toiminta Tornion-Muonionjoen vesistöalueella sekä Rauman henkilöjunaliikenteen aloittaminen. Osa kysymysten aiheista liittyy puolestaan yksittäisiin asioihin siellä täällä, kuten liputussuositus suomalaisen ruoan päivänä ja kuukautissuojien verotus.

Näin ministeri Saarikko vastasi silmälaseista

Mitä ministerit ovat vastanneet jutun alkuun poimittuihin kysymyksiin? Mäkisalo-Ropposen, Immosen ja Zyskowiczin kysymykset ovat sen verran tuoreita, ettei vastauksia vielä ole.

Joonas Köntän silmälasikysymykseen sittemmin äitiyslomalle siirtynyt tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) vastasi, että silmälasien hankintaan voidaan myöntää perustoimeentulotukea.

– Opintolainan valtiontakauksen määrä nousi 1.8.2017 opintotukiuudistuksen yhteydessä ja samalla opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin. Näiden muutosten myötä suurimmalla osalla opiskelijoista käyttövarat elinkustannuksiin kasvoivat siten, että tarve turvautua toimeentulotukeen väheni, Saarikko kirjoittaa.

Saarikko sanoo vastauksessaan myös, että opintorahat on tarkoitus sitoa indeksiin, mikä turvaa opiskelijan ostovoimaa, mahdollisuuksia etuuksien tasokorotuksiin arvioidaan vuosittain ja keinoja nuorten toimeentulotukiriippuvuuden vähentämiseksi selvitetään.