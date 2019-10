Mobiililaitteiden akut syttyvät tuleen harvoin ja ilman ulkoista syytä tuskin koskaan – iskun saanut laite voi olla paloriski

Mobiililaitteiden akkujen aiheuttamat rajut tulipalot ovat harvinaisia, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sanoo.

Kuopiossa syttyi keskiviikkona autopalo, jonka epäillään saaneen alkunsa tablettitietokoneen akusta. Palossa kaksi pientä lasta sai palovammoja.

Kolme- ja viisivuotiaat lapset olivat jääneet autoon odottamaan tabletin kanssa, kun perheen isä kävi Prismassa. Syttymissyytä tutkitaan, mutta epäilykset kohdistuvat tabletin akkuun.

Tukesiin tulee vuosittain 20–30 ilmoitusta tapauksista, joissa laitteen litiumioniakku on lämmennyt, kärähtänyt, savunnut tai jopa syttynyt tuleen, kertoo Tukesin ylitarkastaja Seppo Niemi. Yleensä akkuongelmiin on syynä se, että laitteeseen on tullut jokin ulkoinen vaurio.

– Laite on esimerkiksi pudonnut ja saanut iskun tai jäänyt puristuksiin. Se, että akussa itsessään olisi lähtökohtaisesti jotain vikaa, on hyvin epätodennäköistä. Todennäköisyys sille on pienempi kuin yksi kymmenestä miljoonasta, Niemi kertoo.

Ongelma-akku voi kuumeta tai tyhjentyä nopeasti

Putoamisten ja muiden kolhujen lisäksi lämpötilan vaihtelut voivat vaurioittaa akkua.

– Akkua voi vaurioittaa, jos laite esimerkiksi jää auringonpaisteeseen auton kojelaudalle tai vaihtoehtoisesti pakkaseen. Ongelmia voi myös tulla, jos akkua ryhdytään lataamaan pakkasessa, Niemi sanoo.

Niemen mukaan olosuhteiden aiheuttamat ongelmat kumuloituvat ajan myötä.

– Laitteet, joista Tukesille tulee ilmoituksia, ovat yleensä olleet käytössä jo jonkin aikaa. Mitä vanhempi laite on kyseessä, sitä enemmän sille on voinut tapahtua.

Vaurioitunut akku voi esimerkiksi pullistua. Monissa nykylaitteissa akku on kuitenkin sisäänrakennettu niin, ettei käyttäjä näe sitä. Niemi antaa vinkkejä ongelma-akun tunnistamiseen.

– Ongelmista voi kieliä se, jos laite tuntuu kädessä kuumemmalta kuin normaalisti, se kuumenee nopeasti tai ei lataudu kunnolla. Silloin jokin saattaa olla pielessä. Ja jos laite näyttää ulkoisesti vaurioituneelta, jotain voi olla käynyt myös sen akulle, hän muistuttaa.