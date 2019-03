Moldovalaisia naisia oli seksityössä myös Jyväskylässä – parittaja huijasi kuutta naista

Romanialainen Bogdan-Vasile Ciubotaru, 38, järjesti Suomeen kuusi moldovalaista nuorta naista ja paritti heitä Kuopiossa, Jyväskylässä, Lahdessa, Helsingissä ja kahdeksassa muussa kaupungissa.

Helsingin poliisi paljasti miehen toiminnan viime kesän lopulla. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Ciubotarun perjantaina 5,5 vuodeksi vankeuteen viidestä ihmiskaupasta ja yhdestä parituksesta.

Miehen uhreina oli kuusi 18–25-vuotiasta naista, joista yhden oikeus katsoi tienneen, millä hinnalla ja mitä työtä hän tuli Suomeen tekemään. Viisi muuta naista tulivat seksityöhön Suomeen, mutta oikeuden mukaan Ciubotaru erehdytti naisia prostituoidun työn kulujen suuruudesta ja erehdystä hyväksikäyttämällä vei merkittävät summat naisten seksityöllä ansaitsemia rahoja.

Oikeus määräsi Ciubotarun maksamaan naisille takaisin 209 900 euroa heidän seksityöansioistaan hyötymiään rahoja. Lisäksi oikeus määräsi parittajan maksamaan naisille yhteensä 59 000 euron kärsimyskorvaukset eli 8 000–15 000 euroa per nainen.

Kaikki naiset olivat köyhistä oloista Moldovasta. He kertoivat keskipalkan alueella olevan 120–150 euroa kuukaudessa, kun taas Suomessa heidän oli kerrottu saavan prostituutiolla 500 euroa viikossa eli 2 000 euroa kuukaudessa.

Esimerkiksi Kuopiossa seksiä myynyt nainen lähti Suomeen heti 18 vuotta täytettyään. Hänellä oli todettu kotimaassaan mielenterveysongelmia, joiden vuoksi hän oli ollut välillä sairaalahoidossa eikä hän saanut töitä.

Parittaja järjesti Suomesta vuokra-asuntoja, kännykkäliittymät, ruokaa sekä verkkosivulle ilmoitukset seksinmyynnistä. Ilmoituksessa oli vääriä kuvia muista naisista.

Naisten piti vastata englanniksi puhelimeen ja tavata vähintään 4–6 asiakasta joka päivä. Taksat olivat 70–200 euroa riippuen aktista ja sen kestosta. Lisäksi naisilta sai ostaa outcall-palveluja eli käynnin asiakkaan luona 300 euron tuntihintaan tai 1 000 euroa yö.

Kuopiossa, Lahdessa, Helsingissä, Vantaalla, Tampereella ja Seinäjoella työskennellyt 18-vuotias nainen kävi Suomessa elokuun 2017 ja heinäkuun 2018 välillä kolme jaksoa, joiden aikana hän hoiti noin 600 asiakaskäyntiä.

Vasta myöhemmin naisille selvisi, että vaikka he saivat 100 euroa per työpäivä, todellinen tuotto oli paljon isompi. Parittaja oli väittänyt loppujen rahojen menneen pääosin asuntoihin, matkoihin ja netti-ilmoituksiin. Mies väitti muun muassa netti-ilmoitusten maksavan 800 euroa kuukaudessa per nainen, vaikka seksisivuston hinta oli 20 euroa kuukaudessa.

Osa naisista puolusteli parittajaa kuulusteluissa ja oikeudessa. He katsoivat heitä kohdellun hyvin ja heidän ansainneen hyvät rahat kotimaahansa.

Oikeuden mukaan Ciubotaru oli käyttänyt naisten nuoruutta, kouluttautumattomuutta, huonoa kielitaitoa, riippuvaista asemaa hänestä ja muuta turvattomuutta hyväkseen. Esimerkiksi 18-vuotias nainen oli osin luullut olevansa pari Ciubotarun kanssa, vaikka todellisuudessa miehellä oli puoliso ja lapsi Romaniassa.

Lisäksi esimerkiksi heinäkuusta 2017 maaliskuuhun 2018 Suomessa usealla jaksolla työskennellyt 20-vuotias prostituoitu otti asiakkaita vastaan, vaikka hän tuli vuoden 2017 lopulla raskaaksi. Kun raskausmaha alkoi näkyä, hän joutui lopettamaan työt.