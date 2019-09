Molotov ei pyytänytkään Hitleriltä lupaa Suomen miehittämiseen

Pekka Visuri, Eino Murtorinne

Hitlerin ja Stalinin kaupankäynti Suomesta 1939–1940. Kiista Suomen asemasta Saksan ja Neuvostoliiton vaikutuspiirissä.

Docendo 2019.

Toinen maailmansota alkoi 80 vuotta sitten, joten teema on tänä vuonna monin tavoin esillä. Varmaankin historiantutkijat esittävät eri puolilla maailmaa uusia, mutta myös toistavat vanhoja tulkintoja maailmanhistorian suurimmasta sodasta. Tiistaina julkistettu Pekka Visurin ja Eino Murtorinteen tutkimus Hitlerin ja Stalinin kaupankäynti Suomesta 1939–1940 sisältää paljon uutta.

Professori, eversti Pekka Visuri on tarkastellut aiemmissakin teoksissa Suomea osana Euroopan tapahtumien käänteitä. Teoksen toinen kirjoittaja on tunnettu kirkkohistorioitsija Eino Murtorinne, Helsingin yliopiston kirkkohistorian emeritusprofessori. Murtorinteen tuotanto sisältää useita Suomen sisä- ja ulkopolitiikkaa sivuavia tutkimuksia. ”Veljeyttä viimeiseen saakka: Suomen ja Saksan kirkon suhteet toisen maailmansodan aikana 1944–45” on ilmestynyt jo vuonna 1975. Hän on kirjoittanut lisäksi muun muassa erinomaisen elämäkerran Lennart Heljas: kansainvälisestä suuntautunut kirkonmies (Historiallisia tutkimuksia 231).

Nyt ilmestynyt teos osoittaa, että Visurin ja Murtorinteen – sotilaan ja teologin – yhteistyö sujuu hyvin.

Teoksessa pureudutaan Suomen ydinkysymykseen. Mikä sija Suomella oli Saksan ja Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939–1940 eli ennen talvisotaa, talvisodan aikana ja sen jälkeen?

Peruskuvio on tuttu, joten kirja sisältää runsaasti myös historian kertausta. Monissa tutkimuksissa on selvitetty, miten Saksan uhka aktivoi Englannin ja Ranskan tavoittelemaan keväästä 1939 lähtien liittoutumista Neuvostoliiton kanssa. Josif Stalin asetti neuvotteluissa tavoitteeksi hyvät lähtöasemat mahdolliseen sotaan Saksaa vastaan. Neuvottelut katkesivat elokuussa 1939 tuloksettomina. Tämän jälkeen Stalin teki nopeassa tahdissa sopimuksen Saksan kanssa. Salaisessa lisäpöytäkirjassa määriteltiin Saksan ja Neuvostoliiton etupiirien rajat. Puola jaettiin, Baltian maat ja Suomi sovittiin Neuvostoliiton etupiiriin kuuluviksi.

Suomea lukuun ottamatta kaikki meni aluksi sopimuksen mukaisesti. Baltian maat taipuivat, mutta Suomi ei ja seurauksena oli talvisota.

Visurin ja Murtorinteen analyysi osoittaa kiistattomasti, että Stalin todella pyrki syksyllä 1939 Suomen kanssa sopimukseen. Stalin suhtautui Suomeen toisin kuin Baltian maihin.

Tieto ei ole uusi. Siihen ovat päätyneet muiden muassa Suomen neuvottelijat J. K. Paasikivi ja Väinö Tanner sekä sihteerinä toiminut Johan Nykopp.

Visuri ja Murtorinne ovat tutkijoita eivätkä he tietenkään spekuloi, mitä olisi tapahtunut jos Moskovan neuvotteluissa olisi päädytty sopimukseen.

Uutta tietoa ja tulkintaa teos sisältää muun muassa Neuvostoliiton ulkoministeri Vjatseslav Molotovin neuvotteluista Adolf Hitlerin kanssa marraskuussa 1940. Tähän saakka on tulkittu niin, että Molotov pyysi lupaa Suomen miehittämiseen, mutta Hitler sen kielsi.

Stalinin yksityiskohtaiset neuvotteluohjeet Molotoville osoittavat Saksan propagandaan perustuvan käsityksen virheelliseksi. Sen sijaan Neuvostoliitto halusi varmistaa vuoden 1939 etupiirisopimuksen pysymisen voimassa. Se oli siinä vaiheessa myös Saksan etujen mukaista. Hitler alkoi näet aavistella Yhdysvaltain kiinnostusta tukea Neuvostoliittoa Saksaa vastaan. Tästä syystä Hitler korosti etupiirisopimuksen olevan edelleen myös Saksan etujen mukaista ja vakuutti , että Saksan kiinnostus Suomeen liittyi ainoastaan kauppaan ja lupasi, että saksalaisten sotilaiden läpikulku ”tulisi jo lähipäivinä lakkaamaan”. Tätä lupausta Hitler ei kuitenkaan pitänyt.

Myös Hitler suhtautui Suomeen toisin kuin Baltian maihin.

Visurin ja Murtorinteen tutkimus täydentää merkittävästi kokonaiskuvaa Suomea sivuavista suurvaltapolitiikan käänteistä toisen maailmansodan alkuvaiheessa. Teos osoittaa myös, että tutkittavaa riittää.

Max Jakobsonin Diplomaattien talvisota on klassikko. Talvisotaa suurvaltapoliittisissa yhteyksissä tarkastellut teos ilmestyi 64 vuotta sitten, joten oli jo aikakin pätevien tutkijoiden tarttua aiheeseen.