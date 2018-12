Monen luontoihmisen suosikkipaikat saamassa lisää rahaa valtion budjetista

Kansallispuistot ovat saamassa lisää rahaa. Hallituspuolueet ovat päättäneet, että Metsähallituksen hallinnassa olevien kansallispuistojen ja muiden retkeilykohteiden sekä rakenteiden korjausvelan umpeen kuromiseksi käytetään lähes neljä miljoonaa euroa. Valtiovarainvaliokunta päättää lopullisesti valtion budjettiin tulevista täydennysrahoista loppuviikosta.

Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen iloitsee tulossa olevasta lisärahasta, sillä joka puolelta Suomea löytyy kunnostuksen tarpeessa olevia retkeilykohteita. Viime vuonna tehty seikkaperäinen selvitys osoitti, että luontokohteiden korjausvelka on yli 40 miljoonaa euroa ja historiakohteiden velka kipuaa 70 miljoonaan euroon.

– Tässä on käynyt niin, että rahoituskehys on parina viime vuonna laskenut, mutta kansallispuistojen kävijämäärät ovat kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa ja meille on tullut lisää suojelualueita ja omia kulttuuriperintökohteita, Hyttinen sanoo.

Kenelle kohteet kuuluvat?

Hyttinen mainitsee kulttuuriperintökohteista muun muassa Vallisaaren sekä Kajaanin ja Raaseporin linnat. Niiden säilyttäminen vaatii paljon työtä ja rahaa. Hän jatkaa, että useiden retkeilykohteiden rakenteet ovat peräisin 1990-luvulta. Osa niistä voi olla riskirakenteita, jos niitä ei saada kuntoon.

Hyttisen mukaan valtion pitäisi päivittää omistajapolitiikkansa ja selvittää, kuuluvatko kohteet Metsähallitukselle, Senaatti-kiinteistölle vai Museovirastolle.

– Ensisijaisesti kohteiden pitäisi kuulua sinne, minne raha menee. Nyt meille on annettu koko ajan uusia kohteita, muttei rahaa. Se on perusongelma.

Hyttinen sanoo, että karkean jaottelun mukaan sorateiden takana olevat kohteet ovat luontaisesti Metsähallituksen hoidossa, pikiteiden varressa olevat vuokrattavat kiinteistöt kuuluvat Senaatti-kiinteistölle ja Museovirasto vastaisi kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista.

Esteettömyyteen rahaa

Metsähallituksen luonto- ja eräpalveluiden vuosibudjetti oli viime vuonna 61,4 miljoonaa euroa, josta julkisen rahan osuus oli noin 40 miljoonaa euroa. Hyttinen toivoo, että perusrahoitusta nostettaisiin viidellä miljoonalla eurolla. Silloin luontopalvelut selviäisi tehtävistään.

– Nyt rahoitus on satunnaista, mutta henkilöstö pitää mitoittaa varman rahan mukaan. Henkilöstöpolitiikan kannalta olisi parempi, että toiminnassa olisi pitkäjänteisyyttä.

Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) iloitsee siitä, että esteettömien luontopalveluiden kohteisiin suunnataan 300 000 euroa ja autiotupien rahoitus nousee 200 000 euroon.

– Tavoitteena on saada lisää esteettömiä ja helppokulkuisia retkikohteita, joihin pääsee pyörätuolilla tai ikääntyvät jalan.

Useille puistoille lisärahaa

Valtiovarainvaliokunnan täydentävän budjettiehdotuksen mukaan varoja kohdistetaan mm seuraavasti: Urho Kekkosen kansallispuistossa sijaitsevan Nuorttijoen riippusillan rakentaminen 300 000 euroa. Repoveden kansallispuisto 200 000, Patvinsuon kansallispuisto ja Ruunaan retkeilyalue 250 000, Kurjenrahka kansallispuisto 200 000 ja Evo 150 000 euroa.

Seitsemisen kansallispuisto 300 000, Helvetinjärven kansallispuisto 150 000, Hämeenkankaan monikäyttö ja harjoitusalue 130 000, Säpin majakan ylläpito ja kehittäminen 100 000, Kauhaneva 100 000 sekä Lauhanvuori ja Katikka 100 000 euroa. Liesjärven ja Torronsuon Kansallispuistot 400 000.

Kansallispuistojen ja muiden luonnonsuojelukohteiden reitistöjen, opasteiden ja taukopaikkojen korjauksiin 360 000 euroa.

6,7 miljoonaa käyntiä

Kansallispuistoilla ja valtion retkeilyalueilla on merkittävä vaikutus aluetalouteen ja -työllisyyteen: valtion sijoittama euro palautuu takaisin keskimäärin 10-kertaisena paikallistalouteen. Kansallispuistojen, valtion retkeilyalueiden, merkittävien historiakohteiden sekä eräiden muiden suosittujen luontokohteiden vaikutus paikallistalouteen oli yhteensä 258 milj. euroa vuonna 2017. Arvioiden mukaan vuonna 2017 käyntejä kansallispuistoihin ja muihin Metsähallituksen hoidossa oleviin luontokohteisiin oli 6,7 miljoonaa.

Vuonna 2017 paikallistaloudellisesti merkittävimmät puistot olivat Pallas–Yllästunturin kansallispuisto (61,5 miljoonaa euroa), Urho Kekkosen kansallispuisto (36,6 miljoonaa euroa), Kolin kansallispuisto (21,5 miljoonaa euroa) ja Oulangan kansallispuisto (18,8 miljoonaa euroa.

Rahaa virtaa paikallistalouteen eniten matkailualueilla, joissa kävijöiden viipymä on pidempi ja matkailupalvelujen tarjonta suurempi. Esimerkiksi viime vuonna Nuuksion kansallispuiston kävijämäärä oli 318 900 ja Kolin 203 400, mutta Kolin kävijöiden rahankäytön kokonaistulovaikutus paikallistalouteen oli huomattavasti suurempi, 21,5 miljoonaa euroa. Nuuksion vaikutus jäi 3,6 miljoonaan euroon.