Monessa kaupungissa yrittäjien avuntarjouksiin suhtaudutaan varauksella

Alkuviikon koulu- ja päiväkotiruokailujen järjestäminen on monissa kaupungeissa monimutkaisen palapelin kokoamista, kun poliittinen lakko vaikuttaa kuntien palveluihin. Osassa Suomea vanhempia on kehotettu pakkaamaan lapsilleen eväät mukaan, toisaalla lakko ei taas juurikaan vaikuta lasten ruokailuihin.

Eri puolilla maata yksittäiset yrittäjät ovat ilmoittaneet hyväntekeväisyystempauksista, joilla lapsille tarjotaan ruokaa, mutta STT:n tavoittamissa kaupungeissa tempauksiin suhtaudutaan varauksella.

Helsingissä ruokaa tuottavan palvelukeskuksen johtaja Anne Koskinen kertoo, että suurimpaan osaan kouluista ja päiväkodeista saadaan toimitettua lämmintä lounasruokaa myös lakkopäivinä. Ilman lämmintä ateriaa jääviin paikkoihin pyritään Koskisen mukaan järjestämään muita elintarvikkeita, kuten jogurttia ja hedelmiä.

– Tilanne elää, koska tässä tarvitaan todella tarkkaa yhteistyötä tavarantoimittajien ja kuljetusten kanssa, Koskinen sanoo.

Koskisen mukaan palvelukeskuksen suunnitelmiin ei ole vaikuttanut se, että julkisuudessa yrittäjät ovat esittäneet ruokatarjouksia.

Jyväskylän henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä kertoo, että yrittäjiltä on tullut tarjouksia, mutta kaupunki ei ole ottanut niitä vastaan muun muassa erikoisruokavalioihin liittyvän vastuun vuoksi.

– Olemme kiitollisia, mutta emme pysty ottamaan vastaan, Aroheinä sanoo.

Espoossa ravintoloitsija oli jättänyt palautejärjestelmän kautta viestiä, että olisi valmis toimittamaan päiväkoteihin ruokaa. Kaupunki ei kuitenkaan ollut vielä sunnuntai-iltapäivänä päättänyt, ottaako se tarjousta vastaan.

– On syytä miettiä, miten tällaiseen suhtaudutaan. Hyvin varovasti suhtaudumme asiaan, ruokapalveluasiantuntija Tuija Sivonen sanoo.

"Naisillakin on oikeus tällaisissa tehtävissä ottaa kantaa"

Maanantain ja tiistain lakko kohdistuu valituissa kunnissa siivoukseen, kiinteistöhuoltoon, ruokapalveluihin sekä liikunta- ja kulttuuritoimeen. Lakossa on 10 000 Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) jäsentä.

Lakolla vastustetaan hallituksen aikeita heikentää irtisanomissuojaa alle kymmenen työntekijän yrityksissä. JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine muistuttaa, että lakkoon ei lähdetty kevein perustein.

– Nyt ei enää jaksettu vain jupista ja sihistä siellä kattilan ja mopin ääressä vaan haluttiin näyttää maan hallitukselle, että nyt riittää, Niemi-Laine sanoo.

Hän muistuttaa, että lakkokohteet on valittu niin, ettei kenenkään henki tai terveys ole vaarassa.

Niemi-Laine sanoo, että JHL on saanut paljon tukea lakolleen, vaikka maan hallitus on sitä julkisuudessa kritisoinut.

– On ymmärretty, että nyt on oikea paikka ja naisillakin on oikeus tällaisissa tehtävissä ottaa kantaa.