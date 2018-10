Monessa uudessa henkilöautossa ei ole lainkaan vararengasta – tilalle ovat tulleet kompressori ja täyttöainepullo

Naula, teräväreunainen murske tai muu vierasesine voi aiheuttaa autoilijalle ikävän yllätyksen: rengas on hyvää vauhtia tyhjenemässä tai tyyten tyhjä.

Rengasrikot ovat nykyisin itse asiassa sen verran harvinaisia, että tunkkia, rengasavaimia ja vararengasta tarvitsee etsiä takatavaratilasta ani harvoin.

Senpä takia yllätys voi olla melkoinen, kun vararengasta ei ole lainkaan, eikä edes tunkkia.

Hyvin monessa uudessa autossa on vararenkaan paikka tyhjä, sen sijaan takatilasta löytyy pieni kompressori ja noin puolen litran täyttöainepullo.

Ensikertalaisesta niiden käyttö voi tuntua vaikealta varsinkin, jos olosuhteet ovat hankalat tai lisäksi on pimeätä.

Ei se ole vaikeata, ja tavallisesti pakkauksessa on hyvät käyttöohjeet.

– Siitä huolimatta automyyjän tulisi käydä asiakkaan kanssa läpi luovutustilaisuudessa myös renkaan täyttöpakkauksen käyttö, huomauttaa Autotalo Laakkosen varaosavastaava Jari Kuparinen.

Täyttöpullo sisältää liimapohjaista ainetta, joka täyttää pienehköt reiät renkaassa. Isoa haavaumaa se ei pysty korjaamaan.

Kompressori toimii auton omalla akkuvirralla, joten renkaan pikakorjauksen voi tehdä myös taipaleiden takana.

Pysyvää korjausta täyttöpakkauksella ei kuitenkaan saa aikaiseksi.

– Kyse on nimenomaan ensiavusta, jonka turvin pääsee jatkamaan matkaa ja tarkistuttamaan renkaan mahdollisimman pian, Kuparinen sanoo.

Miten kauan tien päällä täytetyllä voi ajaa, siitä Kuparisella ei ole tiukkaa ohjetta.

– Se riippuu niin paljon vaurion laadusta. Mutta tavallisimmin rengas on kuitenkin uusittava.

Varsinkin uuden renkaan rikkoutuminen kirpaisee aina kukkaroa, mutta Kuparisen mukaan yhä useammalla on vahingon korvaava vakuutus.

Osassa uusia autoja on vararenkaan paikalla vain normaalirengasta pienempi vararengas, joka sekin on tarkoitettu täyttösarjan tavoin pika-avuksi lähimmälle huoltoasemalle tai korjaamolle.

Mitä missäkin autossa on, se on Kuparisen mukaan hyvin merkki- ja mallikohtainen asia, mutta pääsääntöisesti varsinainen vararengas on jäänyt vähemmistöön.

– Uuden auton ostaja voi kuitenkin yhä valita. Osa haluaa yhä sen varsinaisen vararenkaan, hän sanoo.

Renkaan täyttöpullo on kertakäyttöinen ja Kuparinen suosittelee sen korvaamista käytön jälkeen uudella merkkiliikkeen tuotteella.

Täyttöpullojen hinta pyörii 50 euron molemmin puolin.

Vararenkaan korvaaminen täyttöpakkauksella on Kuparisen arvion mukaan pienen pieni osa ilmastotalkoita.

– Autojen kokonaispainosta halutaan riisua pois kaikki mahdollinen. Ja onhan se kätevä hätävara rengasvaurion sattuessa.

Huoltoasemilla on myynnissä myös erikokoisia aerosolipakkauksia, joilla voi paikata renkaan pienen vuotokohdan niin polkupyörästä kuin autostakin. Nämä pakkaukset eivät kuitenkaan täytä ainakaan auton rengasta kompressorin ja täyttöainepullon tavoin.

Vararenkaan hiljainen katoaminen ei juurikaan näy rengasliikkeiden toiminnassa.

– Täyttöpullo on sinänsä kurantti tarvike pienempiin reikiin. Siitä huolimatta rengas on yleensä menetetty täyttöaineen käytön jälkeen, huomauttaa Joen Rengas-Expert Oy:n yrittäjä Sami Kallinen.

Täyttöpullolla paikatulla renkaalla voi hänen mukaansa ajaa joskus pitkäänkin, mutta siitä huolimatta hän suosittaa renkaan tarkistuttamista aina asiantuntijalla.

– Myös renkaan runko pitää tarkistaa. Maallikko ei itse pysty arvioimaan renkaan vaurion laajuutta, hän perustelee.

Yleistä on se, että täyttöaineella paikattu rengas tärisyttää autoa. Tämä selittyy sillä, että liima-aine kasautuu vuotokohtaan, ja vaikka sitä leviää muuallekin renkaaseen, sen tasapainotus sortuu.

Renkaiden äkilliset puhkeamiset, joita on kutsuttu myös räjähtämiseksi, ovat Kallisen mukaan nykyisten teräsvuorenkaiden aikana erittäin harvinaisia.

– Ilman ulkoista syytä rengas ei räjähdä, hän sanoo.

Katso alla olevista kuvista, kuinka kompressorin ja noin puolen litran täyttöainepullon käyttäminen luonnistuu.