Monet kevään ylioppilaat saavat viimein juhlansa – mutta eivät aivan kaikki

Tänään eri puolilla Suomea vietetään viivästyneitä ylioppilasjuhlia. Oppilaitoksissa pidettävät juhlatilaisuudet siirrettiin keväältä tähän viikonloppuun koronaepidemian takia sillä edellytyksellä, että juhlien järjestäminen on turvallista.

Koronavirustilanteen vuoksi juhlissa on kuitenkin luvassa erityisjärjestelyitä. Esimerkiksi osallistujamäärää on monilla paikkakunnilla rajoitettu, jotta turvavälit voidaan pitää. Juhliin saatetaan päästää esimerkiksi vain ylioppilaat tai lisäksi vain vanhemmat. Paikoin juhlia on myös porrastettu ja juhliin on järjestetty erillisiä sisäänkäyntejä.

Joillakin paikkakunnilla osallistujia on opastettu käyttämään suojamaskia.

Osassa kunnista juhlia ei edelleenkään järjestetä lainkaan. Oppilaitokset ja koulutuksen järjestäjät ovat tehneet ratkaisunsa tapauskohtaisesti paikallisen tautitilanteen perusteella.