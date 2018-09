Monet muuttolinnut odottavat syksyisempää säätä

Lämmin sää ja aamusumut ovat pitäneet lintujen syysmuuton melko vaisuna viime aikoina, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi.

Viikonloppuna muuttosää on hiukan parantunut, kun sumut ovat vähentyneet, kertoo järjestön suojeluasiantuntija Tero Toivanen. Hänen mukaansa lauantaiyönä ja -aamuna lähti aika runsaasti vesilintuja.

– Vienanmereltä lähteneitä mustalintuja ja puolisukeltajasorsia muutti silloin paljon, Toivanen sanoo.

Hän kertoo, että hyönteissyöjälinnuilla on kiire talvehtimisalueille ja niitä muuttaakin jatkuvasti riippumatta säistä. Hyönteissyöjät lähtevät pääosin öisin, ja siksi niiden muuttoa ei usein näe. Niiden lähtö havaitaan parhaiten rannikolla ja saaristossa, jossa voidaan huomata, että yön aikana on saapunut uusia lintuja.

BirdLifen mukaan esimerkiksi pääskyistä suuri osa on jo lähtenyt. Suuria yöpymisparvia kokoontuu kuitenkin edelleen ruovikoihin. Vihervarpusia on paljon liikkeellä, ja niitä on laskettu Hangon lintuasemalla parhaina päivinä jopa yli 4 000 yksilöä.

Isot linnut haluavat lähteä kuulaana ja kylmänä päivänä

Petolinnuista esimerkiksi varpushaukkojen muutto voimistuu vähitellen. Monet isot linnut odottavat kuitenkin kuulaita pohjoistuulisia päiviä ennen kuin lähtevät sankoin joukoin liikkeelle.

– Jotkut isot linnut, kuten kurjet, vaativat sen, että tulee kylmä ja kuulas aamu ja mielellään tuulee vähintään kohtalaisesti pohjoisen–luoteen puolelta. Silloin muuttaa paljon kurkia, Toivanen kertoo.