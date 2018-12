Moni kaipaa neuvoja siihen, miten lapsille puhutaan toisen lapsen kuolemasta, kertoo kirkkoherra

Helsingissä Paavalin seurakunnassa on keskusteltu paljon siitä, miten lasten kanssa puhutaan toisen lapsen kuolemasta, kertoo kirkkoherra Kari Kanala STT:lle.

Arabianrannassa myöhään jouluaattona tapahtunut alakouluikäisen pojan surma sai seurakunnan järjestämään tapaninpäivänä ihmisille mahdollisuuden keskustella pappien kanssa.

– Jonkin verran on käynyt ihmisiä, on purettu huolta ja murhetta. Ihmiset ovat kertoneet omasta tuskastaan ja voimattomuuden tunteestaan, Kanala kuvailee.

Jouluaaton tapahtumista tiedetään vasta vähän. Se tiedetään, että pojan kuolemaa yksityisasunnossa tutkitaan murhana ja kiinni on otettu vuonna 1982 syntynyt mies, jota poliisi aikoo esittää vangittavaksi.

Kun tietoa on vähän ja kouluikäiset lapset ovat lomilla, paikallisen seurakunnan rooli on korostunut tapahtuneen sanoittajana.

– Lähtökohta on, että poliisi tiedottaa ja niillä faktoilla ollaan liikkeellä. Seurakunnan rooli on tukea. Kun tuodaan ihmisiä yhteen, he voivat jakaa kokemuksiaan ja tuntemuksiaan, Kanala sanoo.

Kanalan mukaan moni seurakunnan työntekijä tuli työpaikalle vapaapäivältään. Pappien lisäksi töissä oli esimerkiksi lastenohjaajia.

Kaikkeen ei ole vastausta ja sen voi kertoa myös lapselle

Lasten kanssa tapahtuneeseen liittyviä kysymyksiä kannattaa käsitellä silloin, kun lapsi itse nostaa asian esiin, Kanala neuvoo.

– Lapsille asia tulee sykleissä, eri tavoin kuin meillä aikuisilla. Meille asia tulee kerralla ja alkaa sitten vähitellen laatumaan.

Lapsen kanssa keskustelulle on hyvä luoda turvallinen tila. Myös oman neuvottomuutensa voi paljastaa ja kertoa, että kaikkeen ei löydy vastausta, Kanala sanoo.

6–10-vuotias ymmärtää jo toisen ihmisen kuoleman merkityksen, mutta ei välttämättä ajattele kuoleman kohdistuvan itseensä, Kanala sanoo. Sen sijaan lapsi saattaa pelätä jonkun läheisen kuolemaa ja menettämistä.

– Olennaista on lapsen kysymysten kohtaaminen. Kun lapsi saa vastauksen, hän on tyytyväinen.

Kanalan mukaan kaikki lapset eivät kuitenkaan kysy suoraan. Siksi on tärkeää huomioida myös hiljaiset ja ryhmässä yksin jäävät. Eivät kaikki aikuisetkaan tule mieltään painavien asioiden kanssa seurakunnan tiloihin. He juttelevat Kanalalle, kun hän kävelee kaupungilla tai käy kaupassa.