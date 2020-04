Moni kaivaa nyt kesän menopelin esiin – tällä videolla kerrotaan kaikki, mitä sinun tulee tietää polkupyörän keväthuollosta

Lumet ovat sulaneet maasta ja moni kaivaa polkupyörät esiin varaston perukoilta. Ennen liikenteeseen lähtöä on hyvä kuitenkin tarkistaa millaisessa kunnossa "mankeli" on talven jäljiltä.

Jyväskylän Pyöräilyseuran puheenjohtaja Teemu Tenhunen näyttää oheisella videolla, mitkä kaikki seikat olisi tarkistettava polkupyörän keväthuollossa.

Tärkeää on puhdistaa pyörän voimansiirto ja vannejarrut, jos sellaiset on. Lisäksi on hyvä tarkistaa polkimien kunto ja varmistaa renkaiden riittävä ilmanpaine.