Moniarvoinen Kokoomus juhli Jyväskylässä: "Ei kulttuurisotia niin kuin vihreillä ja vasemmistolla"

Vuonna 1919 Jyväskylässä asui 5 262 ihmistä.

Heistä viisi kokoontui helmikuun 12. päivänä allekirjoittamaan asiakirjan, jolla perustettiin Jyväskylän Kokoomus. Kunnallisvaaleissa puolue sai 28,4 prosenttia äänistä.

Vuonna 2019 Jyväskylässä asuu 141 414 ihmistä.

Heistä kuutisenkymmentä kokoontui helmikuun 16. päivänä juhlimaan kokoomustoiminnan satavuotisjuhlaa kaupungintalolle ja hotelli Alexandran juhlasaliin. Vuoden 2017 kuntavaaleissa kokoomus oli saanut kaupungissa 17,4 prosenttia äänistä.

Sadan vuoden aikana on muuttunut paljon. Kokoomuksen vanhimman paikallisyhdistyksen puheenjohtajana toimiva Juha Suonperä kertoi lauantaina ylpeänä, kuinka puolue on ollut mukana rakentamassa Jyväskylästä vireää kasvukeskusta ja Suomesta hyvinvointiyhteiskuntaa.

– Se on maailmanluokan suoritus, jota ei pysähdytä liian usein juhlistamaan, Suonperä sanoi.

Juhlapuhujana toiminut Kansallisen kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen korosti, että nimensä vuonna 1945 Jyväskylän Kansallisseuraksi muuttanut paikallisyhdistys on juhlansa ansainnut.

– Minkä tahansa poliittisen kansanliikkeen juurevuus löytyy paikallistasolta, Pesonen sanoi.

Pesonen muistutti, että jotkut asiat ovat myös pysyneet sadan vuoden aikana ennallaan. Kokoomuksen perustamiskirjaan painetut näkemykset sydämen sivistyksestä ja vähäosaisten huolenpidosta pätevät puoluesihteerin mukaan yhä.

Jyväskylän Kokoomus vaati jo vuoden 1933 vaaliohjelmassaan "kunnallistaloutta terveelle pohjalle", mutta kokoomuslainen talousretoriikka ymmärretään Pesosen mukaan usein väärin.

– Vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä. Kun hoidamme valtion ja kuntatalouden kuntoon, pystymme pitämään huolta hyvinvointivaltiosta.

Mitä kokoomuslaisuus on?

Siitä kuultiin lauantain aikana useita näkemyksiä. Oli porvarillista maailmankatsomusta, kansallismielisyyttä, Eurooppa-myönteisyyttä, konservatiivisia arvoja, liberaalia talouspolitiikkaa, työn ja yrittäjyyden arvostusta... Lisäksi harmiteltiin "herraskaista" mielikuvaa ja sitä, kuinka vaikea maltillisella asiapolitiikalla on päästä nykyisin esille.

Välillä näkemykset olivat ristiriitaisia. Yksi kritisoi "koti, uskonto ja isänmaa" -arvojen hukkaamista. Toinen kiitteli, kuinka hyvin puolueessa suvaitaan erilaisia arvoja.

– Kokoomuksessa tehdään pragmaattista yhteistyötä, eikä hukata aikaa kulttuurisotiin niin kuin vihreissä ja vasemmistossa, kansanedustaja Juhana Vartiainen kiitteli.

Janne Pesosen mukaan kokoomus on koko historiansa ajan ollut puolue, jossa on tilaa keskustelulle ja mielipiteille. Kuvaavaa on, että Vartiainen kertoi pitävänsä itseään yhä "lipposlaisena demarina".

– Sellaiselle oikea paikka on kokoomus.

Kansallinen Kokoomus r.p. täytti viime vuonna sata vuotta. Samalla päivitettiin puolueen periaateohjelma ja keskusteltiin pitkään kokoomuslaisesta identiteetistä. Lopputulos: identiteettejä on Pesosen mukaan yhtä paljon kuin kokoomuslaisiakin.

– Minulle kokoomus on järkevä vastuupuolue, joka uudistaa yhteiskuntaa kohti mahdollisuuksien tasa-arvoa. Mutta jos kysyt joltain muulta, hän sanoittaa sen eri tavalla.