Monilla aikuisilla rokotustiedot ovat hukassa

Juttu on julkaistu Keskisuomalaisessa 17.10.2018.

Oman rokotussuojan tarkistaminen voi olla vaikeaa, vaikka rokotusten merkitseminen potilastietojärjestelmiin ja aiemmin paperisiin potilaskertomuksiin on lakisääteistä. Aikuisten vanhat rokotustiedot ovat usein pahasti hajallaan eri tietokannoissa, terveyskeskusten vanhoissa paperiarkistoissa, työterveyshuollossa ja puolustusvoimissa.

Kelan ylläpitämään Omakantaan on jo suunnitteilla erillinen kooste rokotuksista niin, että kansalaiset voisivat katsoa ne sieltä yhtä vaivattomasti kuin lääkereseptinsä. Työn pitäisi valmistua ensi vuosikymmenen alussa.

– Toistaiseksi rokotustiedot sotkeutuvat Omakannassa kaiken muun potilastiedon sekaan, pahoittelee Kuopion kaupungin tartuntatautilääkäri Raija Savolainen.

Viranomaiskäyttöön suunniteltu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallinen rokotusrekisteri on sekin vielä kesken. Siellä on tietoja vasta vuodesta 2009 alkaen.

Rekisterin luomista vaikeuttaa etenkin se, että yksityisessä tervey­denhuollossa annetut rokotukset kirjautuvat toistaiseksi vain sen omiin potilastietojärjestelmiin.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen toteaa, että vain lasten ja nuorten neuvoloissa ja koulussa saamien rokotusten tiedot ovat kattavasti julkisen sektorin potilastietojärjestelmissä eli näkyvät esimerkiksi terveyskeskuksissa.

Tietojärjestelmät ovat kuitenkin sairaanhoitopiirikohtaisia.

– Vanhojen tietojen etsiminen voi olla hankalaa etenkin, jos on muutettu ja rokotuksia on annettu useilla paikkakunnilla ja vielä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Kyselijän on paras käydä läpi ne sote-toimipisteet, joiden asiakkaana on ollut. Omakantaankin voi itse kerätä ja täydentää tietojaan, Puumalainen neuvoo.

Omakanta on Puumalaisen mielestä vasta osaratkaisu.

– Olisi tärkeää, että yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto liittyisi tietojärjestelmään, josta tiedot päätyisivät viranomaisten nähtäville kansalliseen rokotusrekisteriin. On vaara, että yksityisen sektorin kasvaessa rokotustiedot vain hajaantuvat entistä useammille tahoille.

Savolainen näkee arjessaan, että asiakkaiden tieto rokotusten tehostamistarpeesta on kehnoa, jos heillä ei ole tallessa paperista ja päivitettyä rokotuskorttia tai tulostetta rokotustiedoista. Häntä harmittaa myös, että viranomaisille tarkoitettu kansallinen rekisterikin on kesken.

– Ihmiset havahtuvat rokotusten selvittelyyn yleensä vasta, kun työnantaja tai opiskelupaikka kyselee tai on lähtö ulkomaille töihin tai opiskelijavaihtoon.

Joihinkin maihin saapuvilla on oltava mukanaan rokotuskortti.

Yleisimmin puuttuvat aikuisten tehosterokotteet eli jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokote sekä matkailijoiden ottamat rokotteet, kuten suoja A- ja B-hepatiittitartuntaa vastaan.

Yhä runsaampi maahanmuuttajaväestö on yksi huolenaihe.

– Heidän rokotuksensa tavallisesti käynnistyvät maahantulotarkastuksessa. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset sekä keskiasteen koulutukseen Suomeen tulevat tavoitetaan yleensä hyvin. Ongelmana ovatkin enemmänkin ne, jotka tulevat Suomeen työhön tai puolisoiksi, Savolainen sanoo.

Häntä huolestuttaa myös rokotuskielteisyys.

– Se nostaa aika ajoin päätänsä.