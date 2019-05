Monta yksityistä hoivakotia odottaa sopimussakko – Jyväskylässä sakkoja perittiin viime vuonna 74 000 euroa

Monta viranomaisten hampaisiin joutunutta yksityistä hoivakotia odottaa todennäköisesti sopimussakko. Uutissuomalaisen selvityksen mukaan sakkopykälä löytyy varsin monesta sopimuksesta, ja kunnilla on myös aikeita käyttää sitä.

Kuudesta Uutissuomalaisen tarkastelemasta hoivakodista neljällä on sopimuksessaan sakkopykälä – sellainen puuttuu vain kahdesta tapauksesta. Niissä hoivakoti on ollut palvelusetelituottaja, eli kunnalla ei ole ollut varsinaista sopimusta sen kanssa.

Sakon täytäntöönpano on valmistelussa kolmessa kunnassa, jotka olivat selvityksessä mukana. Joroisissa sijaitsevan Attendo Jalavan maksettavaksi tuleva summa on tammi-helmikuun osalta jo tiedossa: se on 17 400 euroa.

150 euroa per rikkomus tai 30 prosenttia kuussa

Laatuun liittyvät sopimussakot on sopimuksissa määritelty hyvin eri tavoin: palveluyhtiö Sansian (entinen IS-Hankinnat) tekemissä kilpailutuksissa sakko on 30 prosenttia kunnan palveluasumiseen käyttämästä summasta, Jyväskylässä 150 euroa per rikkomus, mutta enintään 1 500 euroa viikossa. Helsingissä summa on jätetty avoimeksi.

Sopimussakko mietitään tapauskohtaisesti, kertoo toimitusjohtaja Jarkko Mattila Sansiasta, joka on hoitanut monien kuntien sote-kilpailutukset.

– Se on aina omanlaisensa arviointikysymys, että missä tulee vastaan kipuraja, että saadaanko edes tarjouksia.

Sansian sopimusten sakko oli aikaisemmin euromääräinen, nyt prosenttiluku. Mattilan mielestä sopimussakko tarvitaan, jotta palvelun tarjoaja ottaa sopimuksen sitoumukset vakavasti.

– Kun toimitaan liike-elämässä, asioita sanktioidaan monesti juuri talouden kautta.

Tänä vuonna Sansian yhteistyökunnat ovat asettaneet sakkoja Jalavan lisäksi kahdelle muullekin toimijalle, molemmille 8 000 euroa, ja joitakin sakkoja on vielä valmistelussa.

Jyväskylässä valmistellaan parhaillaan kahden toimijan sakottamista. Näistä yksi on Uutissuomalaisen selvityksessä mukana ollut Attendo Holstinpuisto.

– Sopimukseen kirjattua sopimussakkoa on käytetty myös muiden palveluntuottajien kohdalla, kun on todennettu, että palveluntuottaja ei joltain osin täytä palvelulle asetettuja vaatimuksia, kertoo palvelupäällikkö Kirsi Santama Jyväskylän vanhustenhuollosta.

Vuonna 2018 Jyväskylässä sanktioitiin kolmea eri palveluntuottajaa epäkohtien vuoksi, yhteensä runsaat 74 000 euroa. Yhden palveluntuottajan osalta prosessi on vielä kesken.

Helsinki ei aio periä sopimussakkoa

Sen sijaan Helsinki ei ole perinyt sopimussakkoja eikä valmistele sellaista myöskään Esperi Care Tilkantuvan tapauksessa. Kaupungissa on kuitenkin kaksi yksityistä hoivakotia, joihin kaupunki ei ohjaa tällä hetkellä uusia asukkaita, kertoo arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari sosiaali- ja terveystoimesta.

– Tämän on todettu olevan hyvin toimiva sanktio ja lisäksi myös asia, jolla korjataan kohtuullisen nopeasti hoitajamitoitusta sopimuksen tasolle.

Asiakasohjauksen keskeyttäminen on mainittu mahdolliseksi sanktioksi myös muissa Uutissuomalaisen tarkastelemissa sopimuksissa.

Helsingin kaupungin ja Esperi Care Tilkantuvan sopimuksessa on tarkkarajainen sopimussakko vain siitä, jos palveluntuottaja ei työllistä riittävästi vaikeasti työllistettäviä helsinkiläisiä: 9 000 euroa. Laatuvaatimuksista luistamisesta sakko on löyhemmin muotoiltu. Tämä antaa kaupungille laajemman skaalan sakkojen perimiseen kuin etukäteen tarkkaan määritelty summa, sanoo hankintapäällikkö Hannu-Pekka Polttila sosiaali- ja terveystoimialalta.

– On monesti myös ostajan etu, ettei palveluntuottaja pysty rajaamaan korvausvelvollisuuttaan johonkin tiettyyn asiaan.

Palvelusetelituottajallekin uusi vastuu

Palvelusetelituottajien tapauksessa sopimussakon periminen ei onnistu, koska kunta tai kuntayhtymä ei ole varsinaisesti sopimusosapuoli, sanoo vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö Oulunkaaren kuntayhtymästä. Uutissuomalaisen selvityksessä näitä tapauksia olivat Attendo Kirkkopuisto Utajärveltä ja Esperi Caren Hoivakoti Ulrika Kristiinankaupungista.

Alkuvuonna alkanut kohu sai Oulunkaaren kuntayhtymän kuitenkin lisäämään palvelusetelituottajien sääntökirjaan uuden kohdan. Pykälän mukaan palveluntuottaja on vahingonkorvausvastuussa, jos kuntayhtymälle aiheutuu kustannuksia viranomaisen keskeyttäessä hoivakodin toiminnan. Muutos ei ehtinyt auttaa Utajärvellä, jossa Valvira keskeytti helmikuun lopussa Attendo Kirkkopuiston toiminnan ja yksikkö siirtyi kuntayhtymän hoitoon.

– Siitä toki tulee Oulunkaarelle palkkakustannuksia ja muita kustannuksia, sanoo Pöykiö.

Hoivakodit sitoutuivat tiukkoihin kriteereihin

Sopimussakon perimiselle on perusteet, sillä ikävissä otsikoissa olleet toimijat ovat Uutissuomalaisen aineiston mukaan sitoutuneet varsin tiukkoihin laatukriteereihin.

Tilaajat eli kunnat tai kuntayhtymät vaativat muun muassa, että vanhukset saavat elää omannäköistään elämää, heille tehdään yksilölliset hoitosuunnitelmat ja järjestetään säännöllisesti viriketoimintaa, he pääsevät päivittäin ulos, heidän hygieniastaan ja vessakäynneistään huolehditaan. Tilaajat odottavat lääkehoidon olevan ammattimaisesti hoidettua, omavalvonnan toimivan ja reklamaatioihin vastattavan nopeasti.

Näitä kriteereitä mainittiin käytännössä kaikissa kunnissa.

Lähes jokaisissa laatukriteereissä lukee myös, miten paljon hoitajia pitää olla ja keitä mitoitukseen lasketaan – vain aidosti toteutuneen hoitotyön mukaan. Paljon puhuttujen ”haamuhoitajien” käyttö on siis hoivayritysten allekirjoittamissa sopimuksissa suoraan kielletty.

Palveluntuottajat itsekin ovat luvanneet kunnille paljon ja kuvaavat toimintaperiaatteitaan jopa melko kaunopuheisesti. Esimerkiksi Attendo toistaa eri hakemuksissaan sitä, että sen "visiona on olla 'vahvistamassa ihmistä' niin, että jokainen asukas tuntee voivansa osallistua, että häntä kuunnellaan ja kohdellaan lämmöllä ja ymmärryksellä”.

Selvityksessä mukana olleet hoivakodit sijoittuivatkin kilpailutuksissa hyvin, joko ykköseksi tai kakkoseksi.

Esimerkiksi helsinkiläinen Esperi Care Tilkantupa sai kilpailutuksessa vieläpä viisi lisäpistettä siitä, että se sitoutui järjestämään lisäviriketoimintaa, jonka henkilöstömitoitus on vähintään 0,05 hoitajaa.

Sanktioista ei hyötyä ilman valvontaa

Uutissuomalaisen selvityksen mukaan kuntia ei voi syyttää laatukriteereiden löperöstä määrittelystä ja sopimussakkokin on papereihin kirjattu. Miksi siis on päädytty tilanteeseen, jossa viranomaiset ovat löytäneet hoivakodeista jopa törkeitä epäkohtia? Sansian toimitusjohtajan Jarkko Mattilan mukaan sanktioista ei ole hyötyä, jos valvonta ei ole kunnossa.

Kohun alkupisteessä Kristiinankaupungissa vika ei ainakaan ollut valvonnassa, sanoo perusturvajohtaja Christian Lindedahl.

– Valvonta ei pettänyt, vaan toimi. Olimme Kristiinankaupungissa varmaankin aktiivisempia kuin missään muualla Suomessa. Sen takia se täällä meidän kunnassamme räjähti.

Kun omat huomautukset eivät toimineet, kunta ilmoitti Hoivakoti Ulrikasta eteenpäin. Sopimussakkoa ei ollut, koska palvelu oli ostettu palvelusetelillä.