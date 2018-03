Moottoritie Haminasta Vaalimaalle valmistui etuajassa ja ennakoitua edullisemmin

Haminasta Vaalimaalle johtavan moottoritien viimeinen osuus on avattu liikenteelle. Noin 8,5 kilometrin etappi kulkee Virojoelta Vaalimaalle.

E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritie on kaikkineen 32 kilometriä pitkä, ja sen rakentaminen on kestänyt kolme vuotta. Tie valmistui alkuperäistä aikataulua nopeammin ja alle alkuperäisen budjetin. Kokonaisbudjetti on 600 miljoonaa euroa.

Moottoritietasoinen yhteys Turusta Vaalimaalle on nyt täysin valmis.

– E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritie parantaa merkittävästi alueen turvallisuutta, sillä henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät moottoritien myötä arviolta 60 prosenttia, sanoo projektijohtaja Lars Westermark Liikennevirastosta.

Elinkeinoelämä on korostanut moottoritien merkittävyyttä, koska siihen yhdistyvät tie- ja rataverkon lisäksi meriväylät ja HaminaKotkan satama.

Tieyhtiö Vaalimaan toimitusjohtajan Jaakko Kouvalaisen mukaan tie on toteutettu mahdollisimman laadukkaasti ja elinkaaren kannalta kestävästi.

Tieyhtiö Vaalimaa vastaa Hamina–Vaalimaa-moottoritien kunnossapidosta vuoteen 2034 jatkuvalla elinkaarisopimuksella. Kunnossapidon käytännön toteutuksesta vastaa YIT Rakennus.

Moottoritien valmistuttua kunnostetaan vanha seiskatie päällystämällä se lähes kokonaan uudelleen. Lisäksi rakennetaan kevyen liikenteen väylää. Työt alkavat vielä tänä keväänä ja valmistuvat marraskuussa.

Lisäksi Liikennevirasto ja Virolahden kunta aloittavat kunnan keskustan väylien parannustyöt. Muun muassa Virolahden vanha silta korjataan. Työt alkavat arviolta toukokuussa ja valmistuvat tämän vuoden loppupuolella.